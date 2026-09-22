Üzemanyag: hatalmas áttörés, befejeződött a Mol Dunai Finomítójának helyreállítása – fokozatosan indul újra az olajvállalat termelése

A Mol befejezte a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 üzem építési munkálatait a Dunai Finomítóban. A kivitelezés a tervezett ütemezésnek megfelelően lezárult, így a munkagépek levonulása után megkezdődhet a termelés fokozatos újraindítása.

Fokozatosan áll vissza a termelésre a Mol Dunai Finomítója / Fotó: AFP

Az AV3 üzembehelyezését és tesztelését követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a Mol százhalombattai finomítója, amellyel tovább erősödik Magyarország és a teljes régió üzemanyag-ellátásának biztonsága.

A helyreállítás költségvetése elérte a 18 milliárd forintot.

A 2025. októberi tűzeset jelentős károkat okozott az AV3 nyersolaj-desztilláló üzemben. A Mol az elmúlt közel egy évben átfogó helyreállítást végzett: elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, helyreállították az érintett berendezéseket, valamint az irányítástechnikai és villamos rendszereket. Huszonhét új, nagyteljesítményű szivattyút telepítettek, nyolc kilométernyi csővezetéket cseréltek ki és száz kilométernyi villamoskábelt építettek be. Az építési munkálatok az előzetes ütemtervnek megfelelően zárultak le, a következő lépés az üzem biztonságos újraindításának előkészítése lesz.

Októberben állhat vissza a teljes kapacitásra a Mol Dunai Finomítója

A következő időszakban kitisztítják a rendszereket, elvégzik a nyomáspróbákat, a folyamatirányító és biztonsági berendezések funkciópróbáit majd bevezetik a szükséges segédenergiákat, és összehangolják az AV3 működését a Dunai Finomító kapcsolódó üzemeivel. A folyamat minden lépését szigorú üzembiztonsági ellenőrzések és tesztek kísérik, ezt követően kerülhet sor a kőolaj bevezetésére.

Egy ilyen komplex finomítói egység újraindítása fokozatos folyamat: a termelés októberben lépésről lépésre indul újra.

„Fontos mérföldkő a mai, elkészült az októberben kigyulladt üzemünk kivitelezése. Innentől fokozatosan elkezdhetjük az üzem tesztelését és terhelését. A Mol számára most a legfontosabb, hogy ez az üzem biztonságosan és teljes kapacitással újra működjön. Az iráni háború és a globális energiakrízis hatásai már a régiónkba is begyűrűztek, mindenki verseng az alternatív forrásokért, amely minden megbízható ellátási útvonalat és európai finomítói kapacitást felértékel. Az elmúlt hónapok is megmutatták, hogy az üzemanyag-ellátást saját termeléssel, diverzifikált beszerzéssel és importlehetőségekkel tudjuk biztos alapokra helyezni. Az AV3 visszatérésével egy fontos kapacitást kapunk vissza: erősebb és rugalmasabb lesz a Dunai Finomító, ami nagyobb mozgásteret ad a Molnak a hazai és régiós igények kiszolgálásában” – mondta Pulay Krisztián, a Mol csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója.