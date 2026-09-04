Mol: esett az olajpapír; szétverték a 4iG-t
Az amerikai részvénypiacok eséssel nyitottak pénteken, miután az Egyesült Államok munkaügyi statisztikai hivatala közölte, hogy augusztusban 162 000-rel nőtt a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma, ami jelentősen meghaladta az elemzők várakozásait, és erősíti a kamatemelési várakozásokat a Fed következő, szeptember 16-i ülésén.
A kedvező munkaerőpiaci hír a kötvénypiacot is megfeküdte, nőtt a 2, 10 és 30 éves kincstárjegyek hozama is.
Európában ugyanakkor a DAX és a spanyol IBEX 35 vezetésével többnyire emelkedtek a főbb tőzsdemutatók kontinensszerte, miután csökkentek az olajárak a globális piacokon.
A BUX bezzeg lefelé vette az irányt, a pesti börze vezető indexe a Mollal az élen fordult délnek, s tőzsdezárásra 0,4 százalékkal, 147 749 pontra csökkent.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta 16,3 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,1 százalékkal, 44 940 forintra sülyedt.
A legtöbbet bukó blue chip a Mol volt, az olajpapír kurzusa 1,5 százalékkal, 4952 forintra zsugorodott. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 95,5 dollárra, azaz csütörtöki záróértékéhez tért vissza, miután a nap nagy részében ennél lejjebb járt.
A Richter ugyanakkor - ha csak egy árnyalatnyit is - de erősödött, mégpedig 0,08 százalékkal, 12 820 forintra.
A Magyar Telekom is drágult. A távközlési részvény 1,4 százalékkal jutott feljebb, és 2624 forinton búcsúzott a kereskedéstől.
A többi részvény mezőnyéből a 4iG tűnt ki hatalmas zuhanásával, miután csütörtökön még Elon Musk posztjára lőtt ki a papír. A pénteki zuhanást az váltotta ki, hogy a Scope Ratings a csütörtöki tőzsdezárás után közölte, felülvizsgálat alá helyezte a 4iG kibocsátói és kötvénybesorolását esetleges leminősítés céljából.
Kicsengetésre 9,4 százalékkal, 1640 forintra esett a papír.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint is visszaadott valamit előző napi ralijából. Az euró jegyzése 0,25 százalékkal, 362,7 forintra nőtt.