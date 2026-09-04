Mol: esett az olajpapír; szétverték a 4iG-t

Az amerikai részvénypiacok eséssel nyitottak pénteken, miután az Egyesült Államok munkaügyi statisztikai hivatala közölte, hogy augusztusban 162 000-rel nőtt a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma, ami jelentősen meghaladta az elemzők várakozásait, és erősíti a kamatemelési várakozásokat a Fed következő, szeptember 16-i ülésén.

Szétverték a 4iG-t, esett a Mol / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A kedvező munkaerőpiaci hír a kötvénypiacot is megfeküdte, nőtt a 2, 10 és 30 éves kincstárjegyek hozama is.

Európában ugyanakkor a DAX és a spanyol IBEX 35 vezetésével többnyire emelkedtek a főbb tőzsdemutatók kontinensszerte, miután csökkentek az olajárak a globális piacokon.