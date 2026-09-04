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tőzsde
4iG
Mol

Mol: esett az olajpapír; szétverték a 4iG-t

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Alulteljesített pénteken a BUX. A blue chipek közül a Mol volt a leggyengébb, egyébként meg a 4iG zuhanása verte fel a legnagyobb port.
Murányi Ernő
2026.09.04, 17:23
Frissítve: 2026.09.04, 17:28

Az amerikai részvénypiacok eséssel nyitottak pénteken, miután az Egyesült Államok munkaügyi statisztikai hivatala közölte, hogy augusztusban 162 000-rel nőtt a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma, ami jelentősen meghaladta az elemzők várakozásait, és erősíti a kamatemelési várakozásokat a Fed következő, szeptember 16-i ülésén.

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Szétverték a 4iG-t, esett a Mol / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A kedvező munkaerőpiaci  hír a kötvénypiacot is megfeküdte, nőtt a 2, 10 és 30 éves kincstárjegyek hozama is.

Európában ugyanakkor a DAX és a spanyol IBEX 35 vezetésével többnyire emelkedtek a főbb tőzsdemutatók kontinensszerte, miután csökkentek az olajárak a globális piacokon.

A BUX bezzeg lefelé vette az irányt, a pesti börze vezető indexe a Mollal az élen fordult délnek, s tőzsdezárásra 0,4 százalékkal, 147 749 pontra csökkent. 

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta 16,3 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,1 százalékkal, 44 940 forintra sülyedt. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 44 940 HUF 0 / -0,11 %
Forgalom: 9 279 754 120 HUF
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A legtöbbet bukó blue chip a Mol volt, az olajpapír kurzusa 1,5 százalékkal, 4952 forintra zsugorodott. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 95,5 dollárra, azaz csütörtöki záróértékéhez tért vissza, miután a nap nagy részében ennél lejjebb járt.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 952 HUF 0 / -1,45 %
Forgalom: 3 675 358 631 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter ugyanakkor - ha csak egy árnyalatnyit is - de erősödött, mégpedig 0,08 százalékkal, 12 820 forintra.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 820 HUF 0 / +0,08 %
Forgalom: 1 802 754 430 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom is drágult. A távközlési részvény 1,4 százalékkal jutott feljebb, és 2624 forinton búcsúzott a kereskedéstől. 

A többi részvény mezőnyéből a 4iG tűnt ki hatalmas zuhanásával, miután csütörtökön még Elon Musk posztjára lőtt ki a papír. A pénteki zuhanást az váltotta ki, hogy a Scope Ratings a csütörtöki tőzsdezárás után közölte, felülvizsgálat alá helyezte a 4iG kibocsátói és kötvénybesorolását esetleges leminősítés céljából. 

Kicsengetésre 9,4 százalékkal, 1640 forintra esett a papír.

 4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 1 640 HUF 0 / -9,44 %
Forgalom: 496 425 762 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A forint is visszaadott valamit előző napi ralijából. Az euró jegyzése 0,25 százalékkal, 362,7 forintra nőtt.

 

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