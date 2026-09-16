Villámgyorsan elkapkodták a Mol eurós papírjait: ilyen olcsón még sosem jutott pénzhez az olajvállalat

Villámgyorsan megtalálta a befektetőket a kibocsátani tervezett eurókötvényeire a Mol. Az olajtársaság 500 millió euró értékű kötvénykibocsátást tervez, az értékpapírokat kedden már be is árazta a piac.

Elkapkodták a befektetők a Mol eurókötvényeit / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A Mol hétfőn jelentette be, hogy középlejáratú eurókötvény programjának részeként félmilliárd eurós forrásbevonást készít elő, a tranzakcióban több nemzetközi nagybank közvetítői segítségét is igénybe veszi a befektetők megtalálásához.

Nagyon kedvező feltételekkel jutott forráshoz a Mol

A társaság kedd késő délutáni közleménye alapján a folyamat gördülékeny volt, az értékpapírokat mostanra be is árazta a piac. Az árazási folyamat lezárását követően az eurókötvények főbb paramétereire is fény derült. Ennek megfelelően a Mol

500 millió euró összegű,

5 éves futamidejű,

fedezetlen, nem alárendelt,

évente fix 4,625 százalékos kamatot fizető kötvényei

4,86 százalékos hozammal keltek el.

Mivel a kötvényhozam magasabb a kupon mértékénél, a kibocsátási ár névérték alatt, nagyjából 99 százalékon alakulhatott.

A mai sikeres eurókötvény-kibocsátás újabb fontos mérföldkő a Mol számára. A turbulens piaci környezet ellenére a csoport történetének legalacsonyabb kamatfelárán tudtunk megjelenni a nemzetközi kötvénypiacokon, ami egyértelműen tükrözi a befektetők bizalmát a Mol erős hitelképessége és pénzügyi ereje iránt

– értékelte a kibocsátást Székely Ákos, a Mol csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

A Mol középlejáratú eurókötvény programja alatti kötvény kibocsátásának feltétele a szükséges dokumentáció aláírása, amelyre várhatóan az 2026 szeptember 21-én kezdődő héten kerül sor.

A Mol részvényeiről kedden vágták le az osztalékszelvényt, a szerdai kereskedést 1,2 százalékos emelkedéssel indította a kurzus. Az év eleje óta már 77 százalékot raliztott az olajrészvény, ezzel a legjobban teljesítő magyar blue chip.