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Villámgyorsan elkapkodták a Mol eurós papírjait: ilyen olcsón még sosem jutott pénzhez az olajvállalat

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A csoport történetének legalacsonyabb kamatfelárán tudott megjelenni a nemzetközi kötvénypiacon a magyar olajtársaság. A Mol 500 millió euró értékben bocsátott ki eurókötvényeket, 4,86 százalékos hozamon.
K. T.
2026.09.16, 10:59

Villámgyorsan megtalálta a befektetőket a kibocsátani tervezett eurókötvényeire a Mol. Az olajtársaság 500 millió euró értékű kötvénykibocsátást tervez, az értékpapírokat kedden már be is árazta a piac.

Mol, kötvény, eurókötvény
Elkapkodták a befektetők a Mol eurókötvényeit / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A Mol hétfőn jelentette be, hogy középlejáratú eurókötvény programjának részeként félmilliárd eurós forrásbevonást készít elő, a tranzakcióban több nemzetközi nagybank közvetítői segítségét is igénybe veszi a befektetők megtalálásához.

Nagyon kedvező feltételekkel jutott forráshoz a Mol

A társaság kedd késő délutáni közleménye alapján a folyamat gördülékeny volt, az értékpapírokat mostanra be is árazta a piac. Az árazási folyamat lezárását követően az eurókötvények főbb paramétereire is fény derült. Ennek megfelelően a Mol

  • 500 millió euró összegű, 
  • 5 éves futamidejű,
  • fedezetlen, nem alárendelt, 
  • évente fix 4,625 százalékos kamatot fizető kötvényei 
  • 4,86 százalékos hozammal keltek el.

Mivel a kötvényhozam magasabb a kupon mértékénél, a kibocsátási ár névérték alatt, nagyjából 99 százalékon alakulhatott.

A mai sikeres eurókötvény-kibocsátás újabb fontos mérföldkő a Mol számára. A turbulens piaci környezet ellenére a csoport történetének legalacsonyabb kamatfelárán tudtunk megjelenni a nemzetközi kötvénypiacokon, ami egyértelműen tükrözi a befektetők bizalmát a Mol erős hitelképessége és pénzügyi ereje iránt

 – értékelte a kibocsátást Székely Ákos, a Mol csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

A Mol középlejáratú eurókötvény programja alatti kötvény kibocsátásának feltétele a szükséges dokumentáció aláírása, amelyre várhatóan az 2026 szeptember 21-én kezdődő héten kerül sor.

A Mol részvényeiről kedden vágták le az osztalékszelvényt, a szerdai kereskedést 1,2 százalékos emelkedéssel indította a kurzus. Az év eleje óta már 77 százalékot raliztott az olajrészvény, ezzel a legjobban teljesítő magyar blue chip.

 MOL részvény
MOL részvény13:35:26
Árfolyam: 5 220 HUF +50 / +0,96 %
Forgalom: 5 142 114 260 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az elképesztő rali ráadásul koránt sem biztos, hogy véget ér, a friss célárak és elemzői értékelések alapján maradhatott még tér a további árfolyamemelkedés előtt . Ráadásul a jelenlegi piaci környezet is kedvez az olajtársaságnak, az erősebb 2026-os eredményből pedig még az ideinél is bőkezűbb osztalék érkezhet jövőre.

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