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forrásbevonás
eurókötvény
tőzsde
olajtársaság
Mol

Bejelentette a Mol: rengeteg pénzre van szüksége – félmilliárd euróért dobna piacra kötvényeket az olajtársaság

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Eurókötvény kibocsátását tervezi a magyar olajtársaság. A Mol 500 millió euró értékű forrásbevonást készít elő.
K. T.
2026.09.14, 11:25

Félmilliárd euró értékben tervezi eurókötvények kibocsátását a Mol, a tranzakció előkészítését már meg is kezdte a magyar olajtársaság – derül ki hétfőn közzétett tőzsdei közleményükből.

Mol, kötvény, eurókötvény
Hatalmas eurókötvény-kibocsátásra készül a Mol / Fotó: Graffitimi / Shutterstock

A Mol a középlejáratú kurókötvényprogramjának frissítéséről szóló, szeptember 10-i tőkepiaci közzétételéhez kapcsolódóan megbízta a Citi, az Erste Group, az ING és az UniCredit bankokat mint globális szervezők, illetve joint bookrunnerek, valamint a Bank Pekao, az OTP Bank, az IMI-Intesa Sanpaolo és a Raiffeisen Bank International bankokat mint joint bookrunnerek, hogy egy, a fix kamatozású értékpapírok iránt érdeklődő befektetőknek szóló befektetői találkozókat szervezzenek, amely szeptember 14-én, hétfőn veszi kezdetét. 

Hatalmas kötvénykibocsátás jöhet a Molnál

A piaci körülmények függvényében ezt követően a Program keretében 

  • egy kizárólag Reg S szerinti, 
  • 5 éves futamidejű, 
  • rendes, fedezetlen, 
  • 500 millió euró összegű, 
  • névre szóló kötvénykibocsátásra kerülhet sor.

Az olajtársaságnak nem ez lesz az első devizás kötvénykibocsátása 2026-ban: a Mol július elején zárta le első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátását. A magyar olajtársaság 850 millió zloty értékű kötvénykibocsátással lépett be a lengyel kötvénypiacra, ötéves lejáratú elsőbbségi papírjait 145 bázisponttal a 6 havi (6M) WIBOR felett, 5,35 százalékon árazták be.

Sorra mennek ki a nemzetközi kötvénypiacra a hazai tőzsdei cégek

A kedvező piaci környezet és Magyarország javuló nemzetközi megítélése a hazai nagyvállalatok finanszírozási lehetőségeit is kibővítette. A közelmúltban több jelentős devizakötvény-kibocsátásra is sor került a hazai tőzsdei cégek körében.

Július közepén lépett a Mol érdekeltségébe tartozó Alteo, amely 100 millió euró értékú devizakötvény-kibocsátást készít elő. Az újgenerációs energiaszolgaltató is kihasználná a kedvező piaci környezet nyújtotta lehetőségeket a forrásbevonásra.

Az MBH Bank júliusban félmilliárd euró értékben bocsátott ki 6 éves futamidejű, 5 év után visszahívható MREL-képes kötvényeket, egészen kiemelkedő érdeklődésről tanúskodó, közel két és félszeres túljegyzés mellett. Ezzel a kibocsátással idén már összesen 1,5 milliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi kötvényeket az MBH csoport.

A csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank június végi nemzetközi jelzáloglevél-kibocsásán ugyancsak túljegyezték a felkínált értékpapírokat. Az 500 millió euró értékben meghirdetett tranzakción a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről.

 MOL részvény
MOL részvény12:01:16
Árfolyam: 5 390 HUF +10 / +0,19 %
Forgalom: 2 768 138 265 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP június végén lépett be vállalati kötvényeivel az ázsiai piacra , miután az Európai Unió bankjai közül elsőként indított kötvényprogramot a Hongkongi Értéktőzsdén. A legnagyobb magyar hitelező 7 milliárd euró keretösszegű EMTN-programját vezette be a helyi börzére.

Az új program első lépéseként június 16-án a bank 1 milliárd euró értékű Tier 2-es besorolású kötvényt bocsájtott ki, amelyeket Hongkongban és Luxemburgban is jegyeznek. Ez volt az OTP csoport eddigi legnagyobb kötvénytranzakciója: a kereslet 4,1 milliárd eurós csúcs-megrendelésállományt ért el, a végleges kibocsátási hozam 4,625 százalék lett.

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