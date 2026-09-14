Bejelentette a Mol: rengeteg pénzre van szüksége – félmilliárd euróért dobna piacra kötvényeket az olajtársaság

Félmilliárd euró értékben tervezi eurókötvények kibocsátását a Mol, a tranzakció előkészítését már meg is kezdte a magyar olajtársaság – derül ki hétfőn közzétett tőzsdei közleményükből.

Hatalmas eurókötvény-kibocsátásra készül a Mol / Fotó: Graffitimi / Shutterstock

A Mol a középlejáratú kurókötvényprogramjának frissítéséről szóló, szeptember 10-i tőkepiaci közzétételéhez kapcsolódóan megbízta a Citi, az Erste Group, az ING és az UniCredit bankokat mint globális szervezők, illetve joint bookrunnerek, valamint a Bank Pekao, az OTP Bank, az IMI-Intesa Sanpaolo és a Raiffeisen Bank International bankokat mint joint bookrunnerek, hogy egy, a fix kamatozású értékpapírok iránt érdeklődő befektetőknek szóló befektetői találkozókat szervezzenek, amely szeptember 14-én, hétfőn veszi kezdetét.

Hatalmas kötvénykibocsátás jöhet a Molnál

A piaci körülmények függvényében ezt követően a Program keretében

egy kizárólag Reg S szerinti,

5 éves futamidejű,

rendes, fedezetlen,

500 millió euró összegű,

névre szóló kötvénykibocsátásra kerülhet sor.

Az olajtársaságnak nem ez lesz az első devizás kötvénykibocsátása 2026-ban: a Mol július elején zárta le első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátását. A magyar olajtársaság 850 millió zloty értékű kötvénykibocsátással lépett be a lengyel kötvénypiacra, ötéves lejáratú elsőbbségi papírjait 145 bázisponttal a 6 havi (6M) WIBOR felett, 5,35 százalékon árazták be.

Sorra mennek ki a nemzetközi kötvénypiacra a hazai tőzsdei cégek

A kedvező piaci környezet és Magyarország javuló nemzetközi megítélése a hazai nagyvállalatok finanszírozási lehetőségeit is kibővítette. A közelmúltban több jelentős devizakötvény-kibocsátásra is sor került a hazai tőzsdei cégek körében.

Július közepén lépett a Mol érdekeltségébe tartozó Alteo, amely 100 millió euró értékú devizakötvény-kibocsátást készít elő. Az újgenerációs energiaszolgaltató is kihasználná a kedvező piaci környezet nyújtotta lehetőségeket a forrásbevonásra.

Az MBH Bank júliusban félmilliárd euró értékben bocsátott ki 6 éves futamidejű, 5 év után visszahívható MREL-képes kötvényeket, egészen kiemelkedő érdeklődésről tanúskodó, közel két és félszeres túljegyzés mellett. Ezzel a kibocsátással idén már összesen 1,5 milliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi kötvényeket az MBH csoport.