Nem akárki tárazott be a Mol eurókötvényéből: Varga Mihály elődje is beállt hitelezni az olajcéget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Járai Zsigmond igazgatósági tag 137 ezer euró értékben vásárolt be az olajtársaság új értékpapírjaiból. A Mol az előző héten bocsátott ki kötvényeket félmilliárd euró értékben.
2026.09.23, 14:54

Bevásárolt a Mol frissen kibocsátott eurókötvényeiből az olajtársaság igazgatóságának tagja, Járai Zsigmond.

Mol, kötvény, Járai Zsigmond
Mol-kötvényeket vásárolt Járai Zsigmod / Fotó: NurPhoto via AFP

A Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde korábbi elnöke, az első Orbán-kormányban 1998 és 2000 között pénzügyminiszteri pozíciót is betöltő vezetőségi tag összesen 137 ezer euró névértéken vásárolt be a frissen kibocsátott Mol-kötvényekből. A társaság bejelentése szerint az ügyletre tőzsdén kívül, szeptember 22-én került sor, 99,48 százalékos árfolyamon.

Kedvező feltételekkel jutott forráshoz a Mol

Az olajvállalat szeptember közepén jelezte, hogy eurókötvények kibocsátását tervezi, 500 millió euró értékben. A forrásbevonást villámgyorsan le is bonyolította a nemzetközi bankok közvetítői segítségével. A Mol-kötvények a tranzakció során 4,86 százalékos hozammal keltek el, ezzel történetének legalacsonyabb kamatfelárán tudott megjelenni a nemzetközi kötvénypiacon a magyar társaság, amely

  • 500 millió euró összegű,  
  • 5 éves futamidejű, 
  • fedezetlen, nem alárendelt,  
  • évente fix 4,625 százalékos kamatot fizető kötvényeket hozott forgalomba. 

Mivel a kötvényhozam magasabb a kupon mértékénél, a kibocsátási ár névérték alatt, nagyjából 99 százalékon alakulhatott.

A turbulens piaci környezet ellenére a csoport történetének legalacsonyabb kamatfelárán tudtunk megjelenni a nemzetközi kötvénypiacokon, ami egyértelműen tükrözi a befektetők bizalmát a Mol erős hitelképessége és pénzügyi ereje iránt

– értékelte a múlt heti kibocsátást Székely Ákos, a Mol csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

A Monak nem ez volt az első devizakötvény-kibocsátása idén: július elején zárta le első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátását. A magyar olajtársaság 850 millió zloty értékű kötvénykibocsátással lépett be a lengyel kötvénypiacra, ötéves lejáratú elsőbbségi papírjait 145 bázisponttal a 6 havi (6M) WIBOR felett, 5,35 százalékon árazták be.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 195 HUF 0 / +1,66 %
Forgalom: 2 245 913 955 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol részvényei fél százalékkal drágultak szerda kora délutánig, idén pedig már 75 százalékkal nőtt a piaci értéke.