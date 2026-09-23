Nem akárki tárazott be a Mol eurókötvényéből: Varga Mihály elődje is beállt hitelezni az olajcéget
Bevásárolt a Mol frissen kibocsátott eurókötvényeiből az olajtársaság igazgatóságának tagja, Járai Zsigmond.
A Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde korábbi elnöke, az első Orbán-kormányban 1998 és 2000 között pénzügyminiszteri pozíciót is betöltő vezetőségi tag összesen 137 ezer euró névértéken vásárolt be a frissen kibocsátott Mol-kötvényekből. A társaság bejelentése szerint az ügyletre tőzsdén kívül, szeptember 22-én került sor, 99,48 százalékos árfolyamon.
Kedvező feltételekkel jutott forráshoz a Mol
Az olajvállalat szeptember közepén jelezte, hogy eurókötvények kibocsátását tervezi, 500 millió euró értékben. A forrásbevonást villámgyorsan le is bonyolította a nemzetközi bankok közvetítői segítségével. A Mol-kötvények a tranzakció során 4,86 százalékos hozammal keltek el, ezzel történetének legalacsonyabb kamatfelárán tudott megjelenni a nemzetközi kötvénypiacon a magyar társaság, amely
- 500 millió euró összegű,
- 5 éves futamidejű,
- fedezetlen, nem alárendelt,
- évente fix 4,625 százalékos kamatot fizető kötvényeket hozott forgalomba.
Mivel a kötvényhozam magasabb a kupon mértékénél, a kibocsátási ár névérték alatt, nagyjából 99 százalékon alakulhatott.
A turbulens piaci környezet ellenére a csoport történetének legalacsonyabb kamatfelárán tudtunk megjelenni a nemzetközi kötvénypiacokon, ami egyértelműen tükrözi a befektetők bizalmát a Mol erős hitelképessége és pénzügyi ereje iránt
– értékelte a múlt heti kibocsátást Székely Ákos, a Mol csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese.
A Monak nem ez volt az első devizakötvény-kibocsátása idén: július elején zárta le első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátását. A magyar olajtársaság 850 millió zloty értékű kötvénykibocsátással lépett be a lengyel kötvénypiacra, ötéves lejáratú elsőbbségi papírjait 145 bázisponttal a 6 havi (6M) WIBOR felett, 5,35 százalékon árazták be.
A Mol részvényei fél százalékkal drágultak szerda kora délutánig, idén pedig már 75 százalékkal nőtt a piaci értéke.