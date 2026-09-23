Nem akárki tárazott be a Mol eurókötvényéből: Varga Mihály elődje is beállt hitelezni az olajcéget

Bevásárolt a Mol frissen kibocsátott eurókötvényeiből az olajtársaság igazgatóságának tagja, Járai Zsigmond.

Mol-kötvényeket vásárolt Járai Zsigmod / Fotó: NurPhoto via AFP

A Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde korábbi elnöke, az első Orbán-kormányban 1998 és 2000 között pénzügyminiszteri pozíciót is betöltő vezetőségi tag összesen 137 ezer euró névértéken vásárolt be a frissen kibocsátott Mol-kötvényekből. A társaság bejelentése szerint az ügyletre tőzsdén kívül, szeptember 22-én került sor, 99,48 százalékos árfolyamon.

Kedvező feltételekkel jutott forráshoz a Mol

Az olajvállalat szeptember közepén jelezte, hogy eurókötvények kibocsátását tervezi, 500 millió euró értékben. A forrásbevonást villámgyorsan le is bonyolította a nemzetközi bankok közvetítői segítségével. A Mol-kötvények a tranzakció során 4,86 százalékos hozammal keltek el, ezzel történetének legalacsonyabb kamatfelárán tudott megjelenni a nemzetközi kötvénypiacon a magyar társaság, amely

500 millió euró összegű,

5 éves futamidejű,

fedezetlen, nem alárendelt,

évente fix 4,625 százalékos kamatot fizető kötvényeket hozott forgalomba.

Mivel a kötvényhozam magasabb a kupon mértékénél, a kibocsátási ár névérték alatt, nagyjából 99 százalékon alakulhatott.

A turbulens piaci környezet ellenére a csoport történetének legalacsonyabb kamatfelárán tudtunk megjelenni a nemzetközi kötvénypiacokon, ami egyértelműen tükrözi a befektetők bizalmát a Mol erős hitelképessége és pénzügyi ereje iránt

– értékelte a múlt heti kibocsátást Székely Ákos, a Mol csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

A Monak nem ez volt az első devizakötvény-kibocsátása idén: július elején zárta le első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátását. A magyar olajtársaság 850 millió zloty értékű kötvénykibocsátással lépett be a lengyel kötvénypiacra, ötéves lejáratú elsőbbségi papírjait 145 bázisponttal a 6 havi (6M) WIBOR felett, 5,35 százalékon árazták be.