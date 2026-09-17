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Fed döntés ide vagy oda, fáradhatatlanul ralizik a Mol

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felfelé indult a BUX csütörtökön. A blue chipek mezőnyében utcahosszal verte társait a Mol kora reggel.
Murányi Ernő
2026.09.17, 09:15
Frissítve: 2026.09.17, 09:23

Többnyire emelkedtek a főbb európai részvényindexek csütörtökön a tőzsdenyitás előtti órákban, miközben a befektetők a svájci kereskedelmi mérleg, az EU-s fogyasztói árindex (CPI) és a brit kamatdöntés közzétételére készültek. 

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Fed döntés ide vagy oda, fáradhatatlanul ralizik a Mol / Fotó: Vémi Zoltán

Emellett Mark Carney kanadai miniszterelnök reakciójára is kíváncsiak, miután az EU szorosabb kapcsolatok kialakítását javasolta Kanadával, beleértve az „társult tag” státusz megadását is.

A Fed 25 bázispontos kamatemelését már korábban beárazta piac, s bár az amerikai indexek lefelé indultak a bejelentés után szerda este, később sokat lefaragtak veszteségeikből. A Nasdaq például mínusz nullán (-0,01 százalék) zárta a napot. 

A svájci UBS Bank is úgy véli, hogy a kamatemelés nem fogja kibillenteni a piacokat, mivel egy agresszívebb kamatciklust már beáraztak a befektetők, és a robusztus növekedés, valamint az erős vállalati nyereségek várhatóan részben tompítják a magasabb kamatok okozta terheket.

A BUX újfent rekordmagasságban indította a napot, a pesti börze vezető indexe 0,2 százalékkal, 154 502 pontra nőtt a tőzsdenyitást követően.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,04 százalékkal, 47 150 forintig araszolt felfelé.

 OTP részvény
OTP részvény09:46:51
Árfolyam: 47 280 HUF +150 / +0,32 %
Forgalom: 2 695 911 610 HUF
Napi
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol az olajpiaci helyzettől és az egyre kedvezőbb elemzői véleményektől szárnyakat kapva, ismét a blue chipek élére állt, s a kurzusa a nyitás után azon nyomban 0,8 százalékkal, 5280 forintra lőtt ki.

 Lassan ledolgozza a papír az osztalékvágás utáni árfolyamveszteséget. Noha a Brent típusú kőolaj jegyzése némileg csökkent, még mindig 104 dollár körül mérik hordóját. 

 MOL részvény
MOL részvény09:46:51
Árfolyam: 5 235 HUF -5 / -0,1 %
Forgalom: 585 273 280 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 12 600, a Magyar Telekom 2580 forinton stagnált.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:45:58
Árfolyam: 12 600 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 88 482 650 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:44:36
Árfolyam: 2 574 HUF -6 / -0,23 %
Forgalom: 37 975 290 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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Egy kezdeti gyengülési hullám után - szerda este 9 körül 365,87 forintig erősödött az euró - a magyar bankközi devizapiacon is megnyugodtak a kereskedők, és a BÉT becsengetése magasságában az eurót 364 forint környékén jegyzik.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu