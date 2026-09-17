Többnyire emelkedtek a főbb európai részvényindexek csütörtökön a tőzsdenyitás előtti órákban, miközben a befektetők a svájci kereskedelmi mérleg, az EU-s fogyasztói árindex (CPI) és a brit kamatdöntés közzétételére készültek.

Fed döntés ide vagy oda, fáradhatatlanul ralizik a Mol / Fotó: Vémi Zoltán

Emellett Mark Carney kanadai miniszterelnök reakciójára is kíváncsiak, miután az EU szorosabb kapcsolatok kialakítását javasolta Kanadával, beleértve az „társult tag” státusz megadását is.

A Fed 25 bázispontos kamatemelését már korábban beárazta piac, s bár az amerikai indexek lefelé indultak a bejelentés után szerda este, később sokat lefaragtak veszteségeikből. A Nasdaq például mínusz nullán (-0,01 százalék) zárta a napot.

A svájci UBS Bank is úgy véli, hogy a kamatemelés nem fogja kibillenteni a piacokat, mivel egy agresszívebb kamatciklust már beáraztak a befektetők, és a robusztus növekedés, valamint az erős vállalati nyereségek várhatóan részben tompítják a magasabb kamatok okozta terheket.

A BUX újfent rekordmagasságban indította a napot, a pesti börze vezető indexe 0,2 százalékkal, 154 502 pontra nőtt a tőzsdenyitást követően.