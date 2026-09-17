Fed döntés ide vagy oda, fáradhatatlanul ralizik a Mol
Többnyire emelkedtek a főbb európai részvényindexek csütörtökön a tőzsdenyitás előtti órákban, miközben a befektetők a svájci kereskedelmi mérleg, az EU-s fogyasztói árindex (CPI) és a brit kamatdöntés közzétételére készültek.
Emellett Mark Carney kanadai miniszterelnök reakciójára is kíváncsiak, miután az EU szorosabb kapcsolatok kialakítását javasolta Kanadával, beleértve az „társult tag” státusz megadását is.
A Fed 25 bázispontos kamatemelését már korábban beárazta piac, s bár az amerikai indexek lefelé indultak a bejelentés után szerda este, később sokat lefaragtak veszteségeikből. A Nasdaq például mínusz nullán (-0,01 százalék) zárta a napot.
A svájci UBS Bank is úgy véli, hogy a kamatemelés nem fogja kibillenteni a piacokat, mivel egy agresszívebb kamatciklust már beáraztak a befektetők, és a robusztus növekedés, valamint az erős vállalati nyereségek várhatóan részben tompítják a magasabb kamatok okozta terheket.
A BUX újfent rekordmagasságban indította a napot, a pesti börze vezető indexe 0,2 százalékkal, 154 502 pontra nőtt a tőzsdenyitást követően.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,04 százalékkal, 47 150 forintig araszolt felfelé.
A Mol az olajpiaci helyzettől és az egyre kedvezőbb elemzői véleményektől szárnyakat kapva, ismét a blue chipek élére állt, s a kurzusa a nyitás után azon nyomban 0,8 százalékkal, 5280 forintra lőtt ki.
Lassan ledolgozza a papír az osztalékvágás utáni árfolyamveszteséget. Noha a Brent típusú kőolaj jegyzése némileg csökkent, még mindig 104 dollár körül mérik hordóját.
A Richter 12 600, a Magyar Telekom 2580 forinton stagnált.
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Egy kezdeti gyengülési hullám után - szerda este 9 körül 365,87 forintig erősödött az euró - a magyar bankközi devizapiacon is megnyugodtak a kereskedők, és a BÉT becsengetése magasságában az eurót 364 forint környékén jegyzik.