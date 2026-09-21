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rijekai finomító
INA
tőzsde
Mol
dízel

Történelmi bejelentést tett a Mol: most örülhetnek igazán a dízelesek – 30 százalékkal nőhet a termelés a 700 millió eurós gigaberuházásnak köszönhetően, mindenki erre a finomítóra figyel

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A rijekai finomítói fejlesztési projekt, amely magában foglalja az új késleltetett kokszoló egységet is, csaknem 700 millió eurós beruházást jelent. A Mol csoporthoz tartozó INA sikeresen elindította az új késleltetett kokszoló egységet a Rijekai Finomítóban.
K. T.
2026.09.21, 16:12
Frissítve: 2026.09.21, 16:20

A Rijeka Finomító korszerűsítési projektje újabb jelentős mérföldkövet ért el – jelentette be hétfő délután a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az építkezés befejezése és az üzembe helyezési folyamat után az új késleltetett kokszoló egység (DCU) sikeresen elindult. Miután az üzemeltetési felelősség átkerült az INA-hoz, 2026. szeptember 1-jén bevezették a nyersanyagokat az egységbe, ezzel elindult a termelés. Az üzem azóta folyamatosan működik, és elérte a tervezési kapacitásának mintegy 70 százalékát. Minden kulcsfontosságú terméket sikerült az előírt minőségben előállítani, így az indulás sikeresen zajlott. 

Mol, INA, rijekai finomító,
Már termel a Mol csoporthoz tartozó INA rijekai finomítójában az új késleltetett kokszoló / Fotó: Mol / Mol 

A késleltetett kokszoló egység elindításával a finomító képes a nehézmaradványt magasabb értékű termékekké alakítani. 

Emellett ugyanannyi kőolajból várhatóan akár 30 százalékkal több dízelt termelhet, és már nehezebb fajtákat is képes feldolgozni, ami jóval rugalmasabbá teszi a nyersolaj-beszerzést és bővíti a potenciális beszállítók körét. 

Az egység teljesen megszünteti a vákuumgázolaj (VGO) importjának szükségességét is. Ezzel a jelentős befektetéssel az INA és a Mo csoport egy olyan projektet valósított meg, amely jelentősen rugalmasabbá teszi a kőolajfeldolgozást, tovább erősítve az INA és a tágabb régió ellátási biztonságát. 

„Az új egység üzembe helyezése jól ment. A késleltetett kokszoló javítani fogja a finomítói üzletágunk fenntarthatóságát és jövedelmezőségét. A beruházás egyaránt fontos Horvátország és a régió számára, mivel erősíti az energiabiztonságot és stabilabb ellátást tesz lehetővé ügyfeleink számára. A projekt sikere hozzájárul a finomító jövedelmezőségéhez, a helyi közösségek fejlődéséhez, valamint javítja a vállalat befektetési potenciálját a zöld átállást támogató további beruházások megvalósításához. Beruházásainkat ebbe az irányba folytatjuk, más olyan projektekkel, mint a jelenleg épülő első zöldhidrogén-termelő üzemünk vagy a már befejezett gőzturbina-beruházás” – mondta el Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke.

A rijekai finomítói fejlesztési projekt, amely magában foglalja az új késleltetett kokszoló egységet is, csaknem 700 millió eurós beruházást jelent. Az elmúlt 12 évben az INA és a Mol csoport összesen 1,3 milliárd eurót fektetett be a finomítói és logisztikai infrastruktúra modernizálásába. 

 MOL részvény
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Szabó Gabriel, a Mol csoport downstream ügyvezető igazgatója kiemelte: „A mai nap egy újabb fontos lépés az INA finomítói átalakulásában. Az építkezés befejezését követően a késleltetett kokszoló egység üzembe helyezése azt jelenti, hogy az INA történetének legnagyobb egyedi befektetése, és a MOL egyik legnagyobb ipari befektetése most már kézzel fogható eredményeket hoz. De a munkánk nem ér véget itt. A változékony energiapiaci környezetben továbbra is törekednünk kell a stabil, magas hozamú működésre, hogy a Rijekai Finomító Európa egyik leghatékonyabb finomítójává váljon. Minél rugalmasabb a termelésünk, annál gyorsabban tudunk alkalmazkodni a kiszámíthatatlan globális kihívásokhoz. Célunk, hogy az INA-t még erősebbé tegyük. Egy erős INA erősebb Horvátországot, stabilabb regionális energiaellátást, és egy erősebb Mol csoportot jelent.” 

Jelenleg a fókusz a késleltetett kokszoló biztonságos, megbízható és stabil működésének elérésén van, miközben fokozatosan növelik az áteresztőképességet és optimalizálják a folyamatok teljesítményét. 

A tervek szerint az üzem az év végére éri el a stabil működést, ezt követően pedig sor kerül a végső teljesítménytesztekre, amellyel lezárulhat a projekt. Teljes üzembe helyezése után a felújított Rijekai Finomító a régió egyik legmodernebb finomítói létesítménye lesz.

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