Történelmi bejelentést tett a Mol: most örülhetnek igazán a dízelesek – 30 százalékkal nőhet a termelés a 700 millió eurós gigaberuházásnak köszönhetően, mindenki erre a finomítóra figyel

A Rijeka Finomító korszerűsítési projektje újabb jelentős mérföldkövet ért el – jelentette be hétfő délután a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az építkezés befejezése és az üzembe helyezési folyamat után az új késleltetett kokszoló egység (DCU) sikeresen elindult. Miután az üzemeltetési felelősség átkerült az INA-hoz, 2026. szeptember 1-jén bevezették a nyersanyagokat az egységbe, ezzel elindult a termelés. Az üzem azóta folyamatosan működik, és elérte a tervezési kapacitásának mintegy 70 százalékát. Minden kulcsfontosságú terméket sikerült az előírt minőségben előállítani, így az indulás sikeresen zajlott.

Már termel a Mol csoporthoz tartozó INA rijekai finomítójában az új késleltetett kokszoló / Fotó: Mol / Mol

A késleltetett kokszoló egység elindításával a finomító képes a nehézmaradványt magasabb értékű termékekké alakítani.

Emellett ugyanannyi kőolajból várhatóan akár 30 százalékkal több dízelt termelhet, és már nehezebb fajtákat is képes feldolgozni, ami jóval rugalmasabbá teszi a nyersolaj-beszerzést és bővíti a potenciális beszállítók körét.

Az egység teljesen megszünteti a vákuumgázolaj (VGO) importjának szükségességét is. Ezzel a jelentős befektetéssel az INA és a Mo csoport egy olyan projektet valósított meg, amely jelentősen rugalmasabbá teszi a kőolajfeldolgozást, tovább erősítve az INA és a tágabb régió ellátási biztonságát.

„Az új egység üzembe helyezése jól ment. A késleltetett kokszoló javítani fogja a finomítói üzletágunk fenntarthatóságát és jövedelmezőségét. A beruházás egyaránt fontos Horvátország és a régió számára, mivel erősíti az energiabiztonságot és stabilabb ellátást tesz lehetővé ügyfeleink számára. A projekt sikere hozzájárul a finomító jövedelmezőségéhez, a helyi közösségek fejlődéséhez, valamint javítja a vállalat befektetési potenciálját a zöld átállást támogató további beruházások megvalósításához. Beruházásainkat ebbe az irányba folytatjuk, más olyan projektekkel, mint a jelenleg épülő első zöldhidrogén-termelő üzemünk vagy a már befejezett gőzturbina-beruházás” – mondta el Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke.

A rijekai finomítói fejlesztési projekt, amely magában foglalja az új késleltetett kokszoló egységet is, csaknem 700 millió eurós beruházást jelent. Az elmúlt 12 évben az INA és a Mol csoport összesen 1,3 milliárd eurót fektetett be a finomítói és logisztikai infrastruktúra modernizálásába.