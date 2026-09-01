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Mol

Ismét a Molnak áll a zászló, iparkodik az OTP is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Erősödéssel kezdte a keddi kereskedést a BUX. A blue chipek közül a Mol és az OTP - ebben a sorrendben - kapta el a legjobban a rajtot.
Murányi Ernő
2026.09.01, 09:18
Frissítve: 2026.09.01, 12:51

Vegyesen álltak a főbb európai részvényindexek kedden a tőzsdenyitás előtti órákban, miközben a befektetők a mára előirányzott friss olasz és euróövezeti inflációs számokat várták.

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Ismét a Molnak áll a zászló, iparkodik az OTP is / Fotó: Vémi Zoltán

Jönnek azonban az új adatok a feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek (BMI) alakulásáról is Németországban, az Egyesült Királyságban és az egész euróövezetben. A piacokon mindemellett figyelemmel kísérik a legújabb közel-keleti fejleményeket is az Egyesült Államok és Irán ütésváltása után.

A Wall Street is csökkenéssel zárta a hétfői kereskedést, még rosszabb hír, legalábbis részvényesi szemszögből, hogy folytatódott a kötvénypiacok vesszőfutása, a 10 éves amerikai államkötvények átlaghozama 2025 eleje óta nem látott szintre ugrott.   

Ez azonban még mind semmi ahhoz képest, ami Japánban történik. A felkelő nap országában ugyanis a 10 éves kincstárjegyek hozama 3 százalék fölé emelkedett, ami 30 éves rekordot jelent. Masszív hegymenetbe kapcsoltak a 2 éves és 30 éves kötvények is.  A befektetők attól tartanak, hogy a Japán Központi Bank az inflációs nyomás miatt szeptemberi ülésén kamatemelésre szánhatja el magát.

Japánban különösen fontos kérdés a hozamszint, hiszen az államadósság a fejlett gazdaságok között itt áll az egyik legmagasabb szinten, az ország GDP-jének mintegy 240 százalékát teszi ki, ergo egyáltalán nem mindegy, milyen költségek mellett jut új forráshoz a büdzsé.

A kötvénypiacon a hozamemelkedés amúgy egyrészt árfolyamcsökkenést jelent, másfelől konkurenciát állít a részvényekkel szemben, hiszen ilyenkor magasabb megtérülést lehet elérni szinte kockázatmentesen. Egyre fokozódik a verseny az egyes - mind jobban eladósodó - államok és a hatalmas beruházásokba belefogó AI-kapcsolt cégek között a kötvénybefektetők kegyeiért.

A BUX a hétfői gyengülés után ismét felfelé vette az irányt. 

A pesti börze vezető indexe 0,4 százalékos emelkedéssel, 149 736 ponton nyitott.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama mintegy fél százalékkal nőve, 45 450 forinton rajtolt el.

 OTP részvény
OTP részvény13:41:13
Árfolyam: 44 580 HUF -660 / -1,48 %
Forgalom: 7 299 013 960 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A startot legjobban elkapó Mol kurzusa viszont 0,8 százalékkal, azonnal 5095 forintra emelkedett.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése ugyancsak 0,8 százalékkal, 91 dollár fölé kúszott. 

 MOL részvény
MOL részvény13:40:08
Árfolyam: 5 075 HUF +20 / +0,39 %
Forgalom: 655 010 870 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter és a Magyar Telekom is stagnálással kezdte a kereskedést. Előbbi 13 130 forintról, a távközlési papír pedig 2530 forintról indult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény13:37:16
Árfolyam: 13 060 HUF -70 / -0,54 %
Forgalom: 534 010 030 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény13:40:46
Árfolyam: 2 560 HUF +30 / +1,17 %
Forgalom: 185 982 372 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint árfolyama továbbra is lefelé csordogál. Az eurót 365,5 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon. 

 

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