Vegyesen álltak a főbb európai részvényindexek kedden a tőzsdenyitás előtti órákban, miközben a befektetők a mára előirányzott friss olasz és euróövezeti inflációs számokat várták.

Ismét a Molnak áll a zászló, iparkodik az OTP is / Fotó: Vémi Zoltán

Jönnek azonban az új adatok a feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek (BMI) alakulásáról is Németországban, az Egyesült Királyságban és az egész euróövezetben. A piacokon mindemellett figyelemmel kísérik a legújabb közel-keleti fejleményeket is az Egyesült Államok és Irán ütésváltása után.

A Wall Street is csökkenéssel zárta a hétfői kereskedést, még rosszabb hír, legalábbis részvényesi szemszögből, hogy folytatódott a kötvénypiacok vesszőfutása, a 10 éves amerikai államkötvények átlaghozama 2025 eleje óta nem látott szintre ugrott.

Ez azonban még mind semmi ahhoz képest, ami Japánban történik. A felkelő nap országában ugyanis a 10 éves kincstárjegyek hozama 3 százalék fölé emelkedett, ami 30 éves rekordot jelent. Masszív hegymenetbe kapcsoltak a 2 éves és 30 éves kötvények is. A befektetők attól tartanak, hogy a Japán Központi Bank az inflációs nyomás miatt szeptemberi ülésén kamatemelésre szánhatja el magát.

Japánban különösen fontos kérdés a hozamszint, hiszen az államadósság a fejlett gazdaságok között itt áll az egyik legmagasabb szinten, az ország GDP-jének mintegy 240 százalékát teszi ki, ergo egyáltalán nem mindegy, milyen költségek mellett jut új forráshoz a büdzsé.

A kötvénypiacon a hozamemelkedés amúgy egyrészt árfolyamcsökkenést jelent, másfelől konkurenciát állít a részvényekkel szemben, hiszen ilyenkor magasabb megtérülést lehet elérni szinte kockázatmentesen. Egyre fokozódik a verseny az egyes - mind jobban eladósodó - államok és a hatalmas beruházásokba belefogó AI-kapcsolt cégek között a kötvénybefektetők kegyeiért.

A BUX a hétfői gyengülés után ismét felfelé vette az irányt.