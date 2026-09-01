Ismét a Molnak áll a zászló, iparkodik az OTP is
Vegyesen álltak a főbb európai részvényindexek kedden a tőzsdenyitás előtti órákban, miközben a befektetők a mára előirányzott friss olasz és euróövezeti inflációs számokat várták.
Jönnek azonban az új adatok a feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek (BMI) alakulásáról is Németországban, az Egyesült Királyságban és az egész euróövezetben. A piacokon mindemellett figyelemmel kísérik a legújabb közel-keleti fejleményeket is az Egyesült Államok és Irán ütésváltása után.
A Wall Street is csökkenéssel zárta a hétfői kereskedést, még rosszabb hír, legalábbis részvényesi szemszögből, hogy folytatódott a kötvénypiacok vesszőfutása, a 10 éves amerikai államkötvények átlaghozama 2025 eleje óta nem látott szintre ugrott.
Ez azonban még mind semmi ahhoz képest, ami Japánban történik. A felkelő nap országában ugyanis a 10 éves kincstárjegyek hozama 3 százalék fölé emelkedett, ami 30 éves rekordot jelent. Masszív hegymenetbe kapcsoltak a 2 éves és 30 éves kötvények is. A befektetők attól tartanak, hogy a Japán Központi Bank az inflációs nyomás miatt szeptemberi ülésén kamatemelésre szánhatja el magát.
Japánban különösen fontos kérdés a hozamszint, hiszen az államadósság a fejlett gazdaságok között itt áll az egyik legmagasabb szinten, az ország GDP-jének mintegy 240 százalékát teszi ki, ergo egyáltalán nem mindegy, milyen költségek mellett jut új forráshoz a büdzsé.
A kötvénypiacon a hozamemelkedés amúgy egyrészt árfolyamcsökkenést jelent, másfelől konkurenciát állít a részvényekkel szemben, hiszen ilyenkor magasabb megtérülést lehet elérni szinte kockázatmentesen. Egyre fokozódik a verseny az egyes - mind jobban eladósodó - államok és a hatalmas beruházásokba belefogó AI-kapcsolt cégek között a kötvénybefektetők kegyeiért.
A BUX a hétfői gyengülés után ismét felfelé vette az irányt.
A pesti börze vezető indexe 0,4 százalékos emelkedéssel, 149 736 ponton nyitott.
A blue chipek közül az OTP árfolyama mintegy fél százalékkal nőve, 45 450 forinton rajtolt el.
A startot legjobban elkapó Mol kurzusa viszont 0,8 százalékkal, azonnal 5095 forintra emelkedett.
A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése ugyancsak 0,8 százalékkal, 91 dollár fölé kúszott.
A Richter és a Magyar Telekom is stagnálással kezdte a kereskedést. Előbbi 13 130 forintról, a távközlési papír pedig 2530 forintról indult.
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A forint árfolyama továbbra is lefelé csordogál. Az eurót 365,5 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon.