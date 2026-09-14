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Lefékezett a Mol ralija a vérzivataros napon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Állta a sarat a BUX hétfőn, miközben a globális tőzsdéken ütötték az AI-kapcsolt részvényeket. Bár az OTP és a Mol árfolyama némileg csökkent, a Richter és a Magyar Telekom feljebb araszolt.
Murányi Ernő
2026.09.14, 17:25
Frissítve: 2026.09.14, 17:30

Egész jól állta a sarat a BUX hétfőn, miközben az energiaárak az egekbe szöktek és a globális tőzsdéken hatalmas vihar tarolta le a mesterséges intelligenciával összefüggésbe hozható részvényeket.

béttőzsde Mol
Lefékezett a Mol ralija a vérzivataros napon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Európában a Siemens Energy 7,6 százalékkal, a Nokia 8 százalékkal, a holland ASML 5,6 százalékkal, míg az Infineon 6,6 százalékkal zuhant, miután hétvégén Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója felszólította a mesterséges intelligencia területén működő vállalatokat, hogy lassítsák technológiai fejlesztéseik ütemét, ráerősítve más iparági vezetők figyelmeztetéseire, amelyek szintén rávilágítottak a mesterségesintelligencia-rali törékenységére.

Az Anthropic-vezér szerint ugyanis  a fejlett mesterséges intelligencia a fehérgalléros állások mintegy felét megszüntetheti, és próbára teheti az egész emberiséget. A kijelentés olyannyira borzolta a kedélyeket, hogy Donald Trump amerikai elnök is visszaszólt a tech cég vezetőjének.

Az amerikai börzéken sem volt jobb a helyzet, az Nvidia 4, a Nasdaqon jegyzett tajvani TSMC 3, a Broadcom pedig 4,7 százalékot veszített értékéből.    

A német DAX összességében 0,8, míg az amerikai Nasdaq több mint 1 százalékot adott le.

 

A BUX ehhez képest felülteljesített, a pesti börze vezető indexe mindössze 0,5 százalékkal, 151 725 pontra csökkent. 

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 21,8 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 1,2 százalékkal, 46 450 forintra esett. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 450 HUF 0 / -1,17 %
Forgalom: 11 681 858 260 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Utolsó osztalékos napján a Mol kurzusa 0,3 százalékkal, 5365 forintra süllyedt.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 365 HUF 0 / -0,28 %
Forgalom: 7 798 788 375 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter záróára ugyanakkor 0,2 százalékkal, 12 560 forintra emelkedett.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 560 HUF 0 / +0,24 %
Forgalom: 1 526 319 470 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom ugyancsak 0,2 százalékkal került lejjebb, és 2552 forinton búcsúzott a kereskedéstől. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 552 HUF 0 / +0,16 %
Forgalom: 369 129 922 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A forint is lefordult. Az euró jegyzése 0,7 százalékkal, 366 forintra nőtt a bankközi devizapiacon.

 

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