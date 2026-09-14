Egész jól állta a sarat a BUX hétfőn, miközben az energiaárak az egekbe szöktek és a globális tőzsdéken hatalmas vihar tarolta le a mesterséges intelligenciával összefüggésbe hozható részvényeket.

Lefékezett a Mol ralija a vérzivataros napon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Európában a Siemens Energy 7,6 százalékkal, a Nokia 8 százalékkal, a holland ASML 5,6 százalékkal, míg az Infineon 6,6 százalékkal zuhant, miután hétvégén Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója felszólította a mesterséges intelligencia területén működő vállalatokat, hogy lassítsák technológiai fejlesztéseik ütemét, ráerősítve más iparági vezetők figyelmeztetéseire, amelyek szintén rávilágítottak a mesterségesintelligencia-rali törékenységére.

Az Anthropic-vezér szerint ugyanis a fejlett mesterséges intelligencia a fehérgalléros állások mintegy felét megszüntetheti, és próbára teheti az egész emberiséget. A kijelentés olyannyira borzolta a kedélyeket, hogy Donald Trump amerikai elnök is visszaszólt a tech cég vezetőjének.

Az amerikai börzéken sem volt jobb a helyzet, az Nvidia 4, a Nasdaqon jegyzett tajvani TSMC 3, a Broadcom pedig 4,7 százalékot veszített értékéből.

A német DAX összességében 0,8, míg az amerikai Nasdaq több mint 1 százalékot adott le.