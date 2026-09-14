Lefékezett a Mol ralija a vérzivataros napon
Egész jól állta a sarat a BUX hétfőn, miközben az energiaárak az egekbe szöktek és a globális tőzsdéken hatalmas vihar tarolta le a mesterséges intelligenciával összefüggésbe hozható részvényeket.
Európában a Siemens Energy 7,6 százalékkal, a Nokia 8 százalékkal, a holland ASML 5,6 százalékkal, míg az Infineon 6,6 százalékkal zuhant, miután hétvégén Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója felszólította a mesterséges intelligencia területén működő vállalatokat, hogy lassítsák technológiai fejlesztéseik ütemét, ráerősítve más iparági vezetők figyelmeztetéseire, amelyek szintén rávilágítottak a mesterségesintelligencia-rali törékenységére.
Az Anthropic-vezér szerint ugyanis a fejlett mesterséges intelligencia a fehérgalléros állások mintegy felét megszüntetheti, és próbára teheti az egész emberiséget. A kijelentés olyannyira borzolta a kedélyeket, hogy Donald Trump amerikai elnök is visszaszólt a tech cég vezetőjének.
Az amerikai börzéken sem volt jobb a helyzet, az Nvidia 4, a Nasdaqon jegyzett tajvani TSMC 3, a Broadcom pedig 4,7 százalékot veszített értékéből.
A német DAX összességében 0,8, míg az amerikai Nasdaq több mint 1 százalékot adott le.
A BUX ehhez képest felülteljesített, a pesti börze vezető indexe mindössze 0,5 százalékkal, 151 725 pontra csökkent.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 21,8 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 1,2 százalékkal, 46 450 forintra esett.
Utolsó osztalékos napján a Mol kurzusa 0,3 százalékkal, 5365 forintra süllyedt.
A Richter záróára ugyanakkor 0,2 százalékkal, 12 560 forintra emelkedett.
A Magyar Telekom ugyancsak 0,2 százalékkal került lejjebb, és 2552 forinton búcsúzott a kereskedéstől.
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A forint is lefordult. Az euró jegyzése 0,7 százalékkal, 366 forintra nőtt a bankközi devizapiacon.