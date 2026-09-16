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Megállíthatatlan a Mol, új történelmi csúcson a BUX

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Tovább menetel az olajpapír. Szerdán a Mol vezetésével tört új csúcsra a pesti börze vezető indexe.
Murányi Ernő
2026.09.16, 17:19
Frissítve: 2026.09.16, 17:28

Emelkedéssel startolt el a kereskedés szerdán a Wall Streeten, néhány órával a Federal Reserve kamatdöntésének a kihirdetése előtt, amelynek eredménye 2023 óta először várhatóan kamatemelés lesz, amit azonban ezek szerint már beárazott a piac.

MOL
Megállíthatatlan a Mol, új történelmi csúcsra húzta a BUX-indexet is / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez lehet az első a két, idei évre előrejelzett kamatemelés közül: a növekvő infláció és a Közel-Keleten fokozódó feszültségek – amelyek a nyersolaj árát hordónként 100 dollár fölé emelték – a befektetők szerint arra késztetik a Fedet, hogy szigorítson monetáris politikáján.

A meghatározó európai részvényindexek is a pozitív tartományban jártak kevéssel a BÉT kicsengetése előtt.

A pesti börze vezető indexe 0,4 százalékkal, 154 182 pontra nőtt, ilyen magasan még sohasem zárt a BUX.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 25,7 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,4 százalékkal, 47 130 forintra emelkedett. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 47 130 HUF 0 / +0,4 %
Forgalom: 14 507 879 970 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa az osztalékszelvény lehullását kiheverve, 1,4 százalékkal, 5240 forintra erősödött.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 240 HUF 0 / +1,35 %
Forgalom: 8 615 299 435 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter záróára ugyanakkor 0,5 százalékkal, 12 600 forintra süllyedt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 600 HUF 0 / -0,47 %
Forgalom: 1 856 264 600 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 0,2 százalékkal került feljebb, és 2580 forinton búcsúzott a kereskedéstől. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 580 HUF 0 / +0,16 %
Forgalom: 452 397 514 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A magyar deviza is remek formában volt. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 364,3 forintra csökkent a bankközi devizapiacon.

 

 

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