Megállíthatatlan a Mol, új történelmi csúcson a BUX
Emelkedéssel startolt el a kereskedés szerdán a Wall Streeten, néhány órával a Federal Reserve kamatdöntésének a kihirdetése előtt, amelynek eredménye 2023 óta először várhatóan kamatemelés lesz, amit azonban ezek szerint már beárazott a piac.
Ez lehet az első a két, idei évre előrejelzett kamatemelés közül: a növekvő infláció és a Közel-Keleten fokozódó feszültségek – amelyek a nyersolaj árát hordónként 100 dollár fölé emelték – a befektetők szerint arra késztetik a Fedet, hogy szigorítson monetáris politikáján.
A meghatározó európai részvényindexek is a pozitív tartományban jártak kevéssel a BÉT kicsengetése előtt.
A pesti börze vezető indexe 0,4 százalékkal, 154 182 pontra nőtt, ilyen magasan még sohasem zárt a BUX.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 25,7 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,4 százalékkal, 47 130 forintra emelkedett.
A Mol kurzusa az osztalékszelvény lehullását kiheverve, 1,4 százalékkal, 5240 forintra erősödött.
A Richter záróára ugyanakkor 0,5 százalékkal, 12 600 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom 0,2 százalékkal került feljebb, és 2580 forinton búcsúzott a kereskedéstől.
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A magyar deviza is remek formában volt. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 364,3 forintra csökkent a bankközi devizapiacon.