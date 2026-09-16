Megállíthatatlan a Mol, új történelmi csúcson a BUX

Emelkedéssel startolt el a kereskedés szerdán a Wall Streeten, néhány órával a Federal Reserve kamatdöntésének a kihirdetése előtt, amelynek eredménye 2023 óta először várhatóan kamatemelés lesz, amit azonban ezek szerint már beárazott a piac.

Megállíthatatlan a Mol, új történelmi csúcsra húzta a BUX-indexet is / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez lehet az első a két, idei évre előrejelzett kamatemelés közül: a növekvő infláció és a Közel-Keleten fokozódó feszültségek – amelyek a nyersolaj árát hordónként 100 dollár fölé emelték – a befektetők szerint arra késztetik a Fedet, hogy szigorítson monetáris politikáján.

A meghatározó európai részvényindexek is a pozitív tartományban jártak kevéssel a BÉT kicsengetése előtt.