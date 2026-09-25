Megnyílt a föld a Mol alatt, visszaszédült a forint a gyenge oldalra

Egy kis megkönnyebbülés és enyhén emelkedő részvényindexek jellemzik a hét utolsó kereskedési napján a globális értékpapírpiacokat.

Megnyílt a föld a Mol alatt, a forint is visszaszédült a gyenge oldalra / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A befektetők igyekeznek lerázni magukról a kötvénypiacokon uralkodó viharos hangulatot, az újabb és újabb hozamcsúcsok hatását. Bár a vezető indexek többsége mérsékelt pluszban tartózkodik, azért a kereskedők továbbra is feszülten figyelik a hozamkörnyezetet és a makrogazdasági folyamatokat is.

Az elmúlt napokban történelmi magasságokba szökő kötvényhozamok – az amerikai 10 éves állampapír hozama elérte az 5,20-5,22 százalékot, ami több mint két évtizedes csúcs - emelkedése pénteken megtorpant, sőt csekély mértékben csökkentek is a hozamok, ami azonnali fellélegzést hozott a részvénypiacokon.

Továbbra is a mesterséges intelligencia iránti kereslet a piac legfontosabb motorja. A pénteki nap nagy nyertes az Akamai Technologies, amelynek árfolyama több mint 12-14 százalékkal ugrott meg, miután bejelentett egy hatalmas, 11,6 milliárd dolláros, 7 évre szóló megállapodást az Anthropic-kal.

Közben az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj határidős jegyzése 1,6 százalékkal, hordónként 93 dollár körüli szintre esett, míg a nemzetközi referenciaminőségnek számító Brent nyersolaj határidős árfolyama 0,8 százalékkal, hordónként 106 dollár alá csökkent.

A befektetők azt is beárazták, hogy a legfrisebb nyilatkozatok szerint a Fed és az EKB a következő 12 hónapban akár még 3-4 kamatemelésre is kényszerülhet a makacs inflációs kockázatok miatt. Még egy vajszínű árnyalatot pedig az ad a helyzetképhez, hogy a friss michigani fogyasztói bizalmi index az energiaárak korábbi meglódulása miatt gyengült szeptemberben.

Ebben a környezetben a Wall Street mindhárom meghatározó tőzsdemutatója kis pluszban nyitott, a DAX is a pozitív tartományban járt késő délután, míg a brit FTSE 100 és a párizsi CAC 40 valamivel csütörtöki záróértéke alá bukott.

A magyar tőzsde sem maradt intakt a fenti hatásoktól.