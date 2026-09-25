Deviza
EUR/HUF365,23 -0,29% USD/HUF320,41 -0,48% GBP/HUF424,45 -0,21% CHF/HUF386,85 -0,5% PLN/HUF83,49 -0,09% RON/HUF69,25 -0,24% CZK/HUF14,99 -0,08% EUR/HUF365,23 -0,29% USD/HUF320,41 -0,48% GBP/HUF424,45 -0,21% CHF/HUF386,85 -0,5% PLN/HUF83,49 -0,09% RON/HUF69,25 -0,24% CZK/HUF14,99 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 272,07 -0,16% MTELEKOM2 540 -0,16% MOL5 150 -1,9% OTP45 870 +1,26% RICHTER12 480 -1,34% OPUS282,5 +0,89% ANY6 250 -0,32% AUTOWALLIS127 +2,42% WABERERS4 450 -0,45% BUMIX9 114,93 -0,25% CETOP4 979,43 +0,08% CETOP NTR3 218,06 +0,08% BUX151 272,07 -0,16% MTELEKOM2 540 -0,16% MOL5 150 -1,9% OTP45 870 +1,26% RICHTER12 480 -1,34% OPUS282,5 +0,89% ANY6 250 -0,32% AUTOWALLIS127 +2,42% WABERERS4 450 -0,45% BUMIX9 114,93 -0,25% CETOP4 979,43 +0,08% CETOP NTR3 218,06 +0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Megnyílt a föld a Mol alatt, visszaszédült a forint a gyenge oldalra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Enyhe csökkenéssel zárta a hetet a BUX. A blue chipek közül egyedül az OTP erősödött, a legnagyobb vesztes a Mol volt, de a Richter sem dicsekedhet.
Murányi Ernő
2026.09.25, 17:19
Frissítve: 2026.09.25, 17:31

Egy kis megkönnyebbülés és enyhén emelkedő részvényindexek jellemzik a hét utolsó kereskedési napján a globális értékpapírpiacokat.

Mol
Megnyílt a föld a Mol alatt, a forint is visszaszédült a gyenge oldalra / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A befektetők igyekeznek lerázni magukról a kötvénypiacokon uralkodó viharos hangulatot, az újabb és újabb hozamcsúcsok hatását. Bár a vezető indexek többsége mérsékelt pluszban tartózkodik, azért a kereskedők továbbra is feszülten figyelik a hozamkörnyezetet és a makrogazdasági folyamatokat is.

Az elmúlt napokban történelmi magasságokba szökő kötvényhozamok – az amerikai 10 éves állampapír hozama elérte az 5,20-5,22 százalékot, ami több mint két évtizedes csúcs - emelkedése pénteken megtorpant, sőt csekély mértékben csökkentek is a hozamok, ami azonnali fellélegzést hozott a részvénypiacokon.

Továbbra is a mesterséges intelligencia iránti kereslet a piac legfontosabb motorja. A pénteki nap nagy nyertes az Akamai Technologies, amelynek árfolyama több mint 12-14 százalékkal ugrott meg, miután bejelentett egy hatalmas, 11,6 milliárd dolláros, 7 évre szóló megállapodást az Anthropic-kal.

Közben az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj határidős jegyzése 1,6 százalékkal, hordónként 93 dollár körüli szintre esett, míg a nemzetközi referenciaminőségnek számító Brent nyersolaj határidős árfolyama 0,8 százalékkal, hordónként 106 dollár alá csökkent.

A befektetők azt is beárazták, hogy a legfrisebb nyilatkozatok szerint a Fed és az EKB a következő 12 hónapban akár még 3-4 kamatemelésre is kényszerülhet a makacs inflációs kockázatok miatt. Még egy vajszínű árnyalatot pedig az ad a helyzetképhez, hogy a friss michigani fogyasztói bizalmi index az energiaárak korábbi meglódulása miatt gyengült szeptemberben.

Ebben a környezetben a Wall Street mindhárom meghatározó tőzsdemutatója kis pluszban nyitott, a DAX is a pozitív tartományban járt késő délután, míg a brit FTSE 100 és a párizsi CAC 40 valamivel csütörtöki záróértéke alá bukott. 

A magyar tőzsde sem maradt intakt a fenti hatásoktól.

A pesti börze vezető indexe, a BUX 0,2 százalékkal csökkent, 151 272 pontra.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom csaknem 16 milliárd forint volt.

A blue chipek közül az OTP 1,3 százalékkal, 45 870 forintra drágult. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 870 HUF 0 / +1,26 %
Forgalom: 10 570 998 730 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa viszont 1,9 százalékkal zuhant, egészen 5 150 forintig. Nyilvánvalóan nem függetlenül a Brent mozgásától. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 150 HUF 0 / -1,9 %
Forgalom: 2 245 141 420 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter árfolyama 1,3 százalékkal, 12 480 forintra süllyedt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 480 HUF 0 / -1,34 %
Forgalom: 2 127 025 090 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2 540 forinton búcsúzott a kereskedéstől, azaz 0,2 százalékkal csúszott lejjebb a záróára. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 540 HUF 0 / -0,16 %
Forgalom: 653 994 800 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint sem tartotta reggeli formáját, amikor az euró jegyzése nagyjából 364 forintig esett vissza. Késő délután már ismét 366 forintnál járt a közösségi deviza kurzusa.

 

tőzsde
forint
deviza
Mol
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu