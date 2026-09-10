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Magyar tőzsde: messze még a rali vége, elképesztő célárak érkeztek – soha nem látott szintre érhet a Richter, a Mol és az OTP is

osztalék
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Mol

Itt a várva várt bejelentés: kiderült, mikor fizeti ki a 241 milliárd forintot a Mol – igyekeznie kell, aki kapni szeretne az olajtársaság osztalékából

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Közétette az osztalékfizetés ütemezését a magyar olajtársaság. A Mol részvényenként 317,6 forintot fizet ki a tavalyi eredményéből, a juttatás szeptember végén érkezik a befektetőkhöz.
K. T.
2026.09.10, 10:41
Frissítve: 2026.09.10, 11:08

Közzétette a tavalyi eredményből fizetendő osztalék kifizetésének ütemezését a magyar olajtársaság. A Mol 241 milliárd forintot oszt szét a részvényesek között, a korábban a harmadik negyedévre halasztott kifizetés még a hónap végéig megérkezik a tulajdonosokhoz. A magyar államkassza is jelentős összeggel gazdagodik az olajtársaság erős teljesítményének köszönhetően.

Mol, osztalék
Megvan, mikor érkezik a Mol osztaléka / Fotó: NurPhoto via AFP

A 2025-ben megtermelt nyereségéből összesen 241 milliárd forint kifizetését hagyta jóvá a társaság tavaszi éves rendes közgyűlése. Az egy részvényre jutó bruttó osztalék ez alapján 317,58 forint, ami a jelenlegi árfolyamon 6,3 százalékos osztalékhozamot jelent.

Megvan az időpont, ekkor fizet osztalékot idén a Mol

A magyar olajtársaság csütörtöki bejelnetése alapján szeptember 25-én kaphatják kézhez ezt a részvényesi juttatást az arra jogosult tulajdonosok.

A Mol az osztalékfizetést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést rendel el, melynek fordulónapja szeptember 16. Ennek megfelelően 

a 2025-ös osztalékra jogosító Mol részvényeket utoljára szeptember 14-én lehet vásárolni a Budapesti, valamint a Varsói Értéktőzsdén. 

A közlemény hangsúlyozza, hogy az osztalékhoz való jog az osztalékfizetés kezdő napjától számított 5 év elteltével évül el. Az osztalék
2026. szeptember 25. után történő felvétele esetén a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Ezért váratta meg befektetőit az olajtársaság

A csütörtöki bejelentést nagy érdeklődés övezte, miután a társaság a kormánnyal történt megállapodás alapján korábban a harmadik negyedévre halasztotta az osztalék kifizetését. Erre az egyes, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) tervezett megszüntetése miatt került sor. 

A jelentős mennyiségű Mol-részvényt tulajdonló két kekva, a Mol-Új Európa Alapítvány valamint a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) helyzete augusztus végén rendeződött, megszűnésükkel összesen 15,24 százaléknyi Mol-pakett szállt vissza az államra , és a Molhoz is visszakerült 5,24 százaléknyi vagyon. Utóbbi miatt a többi befektetőre eső osztalék mértéke 17 forinttal emelkedett.

Mindez egyútal azt is jelenti, hogy a magyar állam a frissen hozzá került részvénytlajdonból 39,67 milliárd forint osztalékra számíthat az oljvállalattól.

 MOL részvény
MOL részvény12:28:48
Árfolyam: 5 185 HUF +180 / +3,47 %
Forgalom: 5 539 872 115 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A befektetők láthatóan üdvözölték a várt bejelentést, mivel ezzel egy fontos bizonytalansági tényező szűnt meg. Ezt tükrözi a hirtelen 2,3 százalékos pluszba ugró részvényárfolyam is. A Mol részvényei idén ezzel már 73 százalékos ralinál járnak.

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