Itt a várva várt bejelentés: kiderült, mikor fizeti ki a 241 milliárd forintot a Mol – igyekeznie kell, aki kapni szeretne az olajtársaság osztalékából

Közzétette a tavalyi eredményből fizetendő osztalék kifizetésének ütemezését a magyar olajtársaság. A Mol 241 milliárd forintot oszt szét a részvényesek között, a korábban a harmadik negyedévre halasztott kifizetés még a hónap végéig megérkezik a tulajdonosokhoz. A magyar államkassza is jelentős összeggel gazdagodik az olajtársaság erős teljesítményének köszönhetően.

Megvan, mikor érkezik a Mol osztaléka / Fotó: NurPhoto via AFP

A 2025-ben megtermelt nyereségéből összesen 241 milliárd forint kifizetését hagyta jóvá a társaság tavaszi éves rendes közgyűlése. Az egy részvényre jutó bruttó osztalék ez alapján 317,58 forint, ami a jelenlegi árfolyamon 6,3 százalékos osztalékhozamot jelent.

Megvan az időpont, ekkor fizet osztalékot idén a Mol

A magyar olajtársaság csütörtöki bejelnetése alapján szeptember 25-én kaphatják kézhez ezt a részvényesi juttatást az arra jogosult tulajdonosok.

A Mol az osztalékfizetést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést rendel el, melynek fordulónapja szeptember 16. Ennek megfelelően

a 2025-ös osztalékra jogosító Mol részvényeket utoljára szeptember 14-én lehet vásárolni a Budapesti, valamint a Varsói Értéktőzsdén.

A közlemény hangsúlyozza, hogy az osztalékhoz való jog az osztalékfizetés kezdő napjától számított 5 év elteltével évül el. Az osztalék

2026. szeptember 25. után történő felvétele esetén a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Ezért váratta meg befektetőit az olajtársaság

A csütörtöki bejelentést nagy érdeklődés övezte, miután a társaság a kormánnyal történt megállapodás alapján korábban a harmadik negyedévre halasztotta az osztalék kifizetését. Erre az egyes, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) tervezett megszüntetése miatt került sor.

A jelentős mennyiségű Mol-részvényt tulajdonló két kekva, a Mol-Új Európa Alapítvány valamint a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) helyzete augusztus végén rendeződött, megszűnésükkel összesen 15,24 százaléknyi Mol-pakett szállt vissza az államra , és a Molhoz is visszakerült 5,24 százaléknyi vagyon. Utóbbi miatt a többi befektetőre eső osztalék mértéke 17 forinttal emelkedett.