Hivatalos, előre szóltak: nagy karbantartás lesz a Mol óriásüzemében, ahol súlyos baleset történt – milliárdokat kell rákölteni, lejár az élettartama a gázturbinának

A Mol csoportohoz tartozó TVK-Erőmű Termelő és Szolgáltató Kft-vel írt alá fővállalkozói szerződést és az Alteo – jelentette be a tőzsde honlapján az újgenerációs energiaszolgáltató.

A gázturbina cseréje 2029-ben lesz aktuális a Mol petrolkémiai üzemében / Fotó: Mol

A megállapodás keretében a tőzsdei társaság végzi el a Mol Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi telephelyének hő- és villamosenergia ellátását biztosító kombinált ciklusú erőmű gázturbinájának az élettartama lejáratát követő cseréjét, valamint a gázturbina segédrendszereinek felújítását.

A szerződés értéke 15 millió euró, azaz jelenlegi árfolyamon 5,5 milliárd forint.

Az új gázturbina berendezést a Siemens Energy Kft. szállítja, a szerelési munkákat a Siemens irányítása alatt az Alteo saját erőforrással végzi el.

A berendezés leszállítását követően a projekt helyszíni szerelési munkái tervezetten 2029. májusban kezdődnek és 2029. augusztusban fejeződnek be.

A beruházás biztosítja a TVK-Erőmű számára az erőmű élettartamának meghosszabbítását és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés előnyeinek kihasználását. Az Alteo számára a megbízás újabb mérföldkövet jelent a gázturbinák karbantartása és szerelése terén szerzett évtizedes tapasztalatainak további bővítésében , és alap ul szolgálhat hasonló jövőbeni munkák megvalósításához.