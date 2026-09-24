Hivatalos, előre szóltak: nagy karbantartás lesz a Mol óriásüzemében, ahol súlyos baleset történt – milliárdokat kell rákölteni, lejár az élettartama a gázturbinának
A Mol csoportohoz tartozó TVK-Erőmű Termelő és Szolgáltató Kft-vel írt alá fővállalkozói szerződést és az Alteo – jelentette be a tőzsde honlapján az újgenerációs energiaszolgáltató.
A megállapodás keretében a tőzsdei társaság végzi el a Mol Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi telephelyének hő- és villamosenergia ellátását biztosító kombinált ciklusú erőmű gázturbinájának az élettartama lejáratát követő cseréjét, valamint a gázturbina segédrendszereinek felújítását.
Az új gázturbina berendezést a Siemens Energy Kft. szállítja, a szerelési munkákat a Siemens irányítása alatt az Alteo saját erőforrással végzi el.
A berendezés leszállítását követően a projekt helyszíni szerelési munkái tervezetten 2029. májusban kezdődnek és 2029. augusztusban fejeződnek be.
A beruházás biztosítja a TVK-Erőmű számára az erőmű élettartamának meghosszabbítását és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés előnyeinek kihasználását. Az Alteo számára a megbízás újabb mérföldkövet jelent a gázturbinák karbantartása és szerelése terén szerzett évtizedes tapasztalatainak további bővítésében , és alap ul szolgálhat hasonló jövőbeni munkák megvalósításához.
Az Alteo részvényeinek 39,97 százaléka a Mol tulajdonában van, az olajvállalat ezáltal a közműszolgáltató legnagyobb tulajdonosa.
Ahogyan arról a boon.hu saját értesülései alapján beszámolt, a Mol Petrolkémia üzemében májusban történt halálos robbanást követő munkaügyi vizsgálat a héten lezárult, és a társaságra 38 millió forint bírságot szabott ki a hatóság, amely súlyos biztonsgi hiányosságokat is feltárt.
Óriási munkák fejeződtek be, többet termelhetnek a Mol finomítói
Az olajtársaság a héten két finomítójával kapcsolatban is jó híreket közölt. A hétfői bejelentés szerint a csoporthoz tartozó INA sikeresen elindította az új késleltetett kokszoló egységet a Rijekai Finomítóban. A csaknem 700 millió eurós beruházás révén a horvátországi finomító képes a nehézmaradványt magasabb értékű termékekké alakítani. Emellett ugyanannyi kőolajból várhatóan akár 30 százalékkal több dízelt termelhet, és már nehezebb fajtákat is képes feldolgozni, ami jóval rugalmasabbá teszi a nyersolaj-beszerzést és bővíti a potenciális beszállítók körét.
Kedden befejeződtek a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 üzem építési munkálatai is a Dunai Finomítóban. Az üzembehelyezést és tesztelést követően így újra teljes kapacitáson termelhet majd a Mol százhalombattai finomítója, amellyel tovább erősödik Magyarország és a teljes régió üzemanyag-ellátásának biztonsága. A helyreállítás költségvetése elérte a 18 milliárd forintot. A termelés fokozatosan állhat helyre októberben.