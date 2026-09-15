Aki lemaradt, ki nem maradt: osztalékvágás után is érdemes venni a Mol-részvényt – jövőre még bőkezűbben fizethet az olajcég, folytatódhat a tőzsderali is
Friss céláremelés segít eligazodni a Mol azon részvényeseinek, akik a keddi osztalékszelvény-vágást követően, valamint az olajrészvény idei 80 százalékos raliját látva elgondolkodnak azon, hogy a szeptember végén érkező, részvényenként 317 forintos juttatás bebiztosítása után eladják papírjaikat.
A Concorde új elemzése alapján lehet még tartalék a második legforgalmasabb magyar blue chip részvényeiben. A brókerház ugyanis 4740 forintról 5930 forintra srófolta fel a Molra vonatkozó árfolyamvárakozását. Ez 11 százalékos hozamlehetőséget jelent a hétfői záróárral számolva.
Tovább nőhet az olajtársaság osztaléka
Az önmagában is tekintélyes felértékelődési potenciált magas osztalék egészítheti ki, az idei és a jövőre várható kifizetéssel együtt így 25 százalékos teljes hozamot látnak a papírba, amit ezért továbbra is vételre ajánlanak.
A Concorde frissített modellje alapján a másfél hét múlva érkező, 317 forintos osztalék jövőre 450 forintra emelkedhet. Utóbbi 8,4 százalékos osztalékhozamot jelent.
A felülvizsgált vállalatértékelési modell már egy elhúzódó amerikai-iráni háborút, és ennek következményeként tartósan magas olajárkörnyezetet feltételez, ami kedvez az olajszektor képviselőinek.
A lehetséges ralit ugyanakkor korlátozhatja, hogy az európai olaj- és gázipari társaságok többletadóztatása ismét felmerülhet ebben a környezetben a kormányok részéről, ami ismét szabályozói kockázatként merülhet fel.
A Mol részvénykilátásait legutóbb a PKO BP Securities tekintette át, és állt elő minden eddiginél és minden más brókernél magasabb, 6143 forintos árfolyamvárakozással, több mint 20 százalékos hozamlehetőséget látva a papírban az osztalék nélkül is.
A magyar társaságot követő 10 bankház közül
- hat vételt,
- három tartást javasol,
- egy további szakértő pedig eladást ajánl.
A Refinitiv adatbázisában szereplő elemzői célárak mediánja 5300 forint, ami alapján nagyjából helyén van a jelenlegi árfolyamon a Mol-részvény.
Védett ár egyelőre nem, félmilliárd eurós kötvénykibocsátás lehet a Molnál
Az olajcég hétfőn jelentette be, hogy legfeljebb 500 millió euró keretösszegű kötvénykibocsátás lehetőségét mérlegeli.
Az idei év a vártnál kedvezőbben alakulhat a Molnál az Erste múlt heti gyorselemzése szerint is. A jelenlegi iparági környezet, amelyben tovább nyílt a Brent típusú nyersolaj és a dízel közötti árrés ugyanis alapvetően kedvez a dízelüzemanyagra optimalizált finomítók számára, amilyen a Mol is.
A brókercég ezt ráadásul még azelőtt fogalmazta meg, hogy kiderült, az állam az előző kormány gyakorlatától eltérően ezúttal nem terheli rá az olajtársaságra a dízel üzemanyagár-kompenzációt, amit a Molnál természetesen üdvözöltek is. Álláspontjuk szerint ugyanis a védett ár bevezetése a jelen helyzetben súlyos ellátási problémát okozna Magyarországon.
A Mol rszvényei 4,3 százalékot estek az osztalékzelvény levágását követően kedd kora délutánig. Az év eleje óta 75 százalékkal ugott meg a vállalat tőzsdei kapitalizációja.