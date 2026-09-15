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Aki lemaradt, ki nem maradt: osztalékvágás után is érdemes venni a Mol-részvényt – jövőre még bőkezűbben fizethet az olajcég, folytatódhat a tőzsderali is

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Az idei és a jövő évre becsült magasabb osztalékkal, valamint a számottevő felértékelődési lehetőség miatt 25 százalékos hozammal kecsegtet a magyar olajrészvény. A Mol papírjait továbbra is venni kell a Concorde friss elemzése alapján.
K. T.
2026.09.15, 15:00

Friss céláremelés segít eligazodni a Mol azon részvényeseinek, akik a keddi osztalékszelvény-vágást követően, valamint az olajrészvény idei 80 százalékos raliját látva elgondolkodnak azon, hogy a szeptember végén érkező, részvényenként 317 forintos juttatás bebiztosítása után eladják papírjaikat.

Mol, részvény, osztalék
Az osztalékvágást követően is érdemes lehet megtartani a Mol-részvényt / Fotó: MDart10 / Shutterstock

A Concorde új elemzése alapján lehet még tartalék a második legforgalmasabb magyar blue chip részvényeiben. A brókerház ugyanis 4740 forintról 5930 forintra srófolta fel a Molra vonatkozó árfolyamvárakozását. Ez 11 százalékos hozamlehetőséget jelent a hétfői záróárral számolva.

Tovább nőhet az olajtársaság osztaléka

Az önmagában is tekintélyes felértékelődési potenciált magas osztalék egészítheti ki, az idei és a jövőre várható kifizetéssel együtt így 25 százalékos teljes hozamot látnak a papírba, amit ezért továbbra is vételre ajánlanak.

A Concorde frissített modellje alapján a másfél hét múlva érkező, 317 forintos osztalék jövőre 450 forintra emelkedhet. Utóbbi 8,4 százalékos osztalékhozamot jelent.

A felülvizsgált vállalatértékelési modell már egy elhúzódó amerikai-iráni háborút, és ennek következményeként tartósan magas olajárkörnyezetet feltételez, ami kedvez az olajszektor képviselőinek.

A lehetséges ralit ugyanakkor korlátozhatja, hogy az európai olaj- és gázipari társaságok többletadóztatása ismét felmerülhet ebben a környezetben a kormányok részéről, ami ismét szabályozói kockázatként merülhet fel.

A Mol részvénykilátásait legutóbb a PKO BP Securities tekintette át, és állt elő minden eddiginél és minden más brókernél magasabb, 6143 forintos árfolyamvárakozással, több mint 20 százalékos hozamlehetőséget látva a papírban az osztalék nélkül is.

A magyar társaságot követő 10 bankház közül 

  • hat vételt, 
  • három tartást javasol, 
  • egy további szakértő pedig eladást ajánl.

A Refinitiv adatbázisában szereplő elemzői célárak mediánja 5300 forint, ami alapján nagyjából helyén van a jelenlegi árfolyamon a Mol-részvény.

Védett ár egyelőre nem, félmilliárd eurós kötvénykibocsátás lehet a Molnál

Az olajcég hétfőn jelentette be, hogy legfeljebb 500 millió euró keretösszegű kötvénykibocsátás lehetőségét mérlegeli.

Az idei év a vártnál kedvezőbben alakulhat a Molnál az Erste múlt heti gyorselemzése szerint is. A jelenlegi iparági környezet, amelyben tovább nyílt a Brent típusú nyersolaj és a dízel közötti árrés ugyanis alapvetően kedvez a dízelüzemanyagra optimalizált finomítók számára, amilyen a Mol is.

A brókercég ezt ráadásul még azelőtt fogalmazta meg, hogy kiderült, az állam az előző kormány gyakorlatától eltérően ezúttal nem terheli rá az olajtársaságra a dízel üzemanyagár-kompenzációt, amit a Molnál természetesen üdvözöltek is. Álláspontjuk szerint ugyanis a védett ár bevezetése a jelen helyzetben súlyos ellátási problémát okozna Magyarországon.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 170 HUF 0 / -3,63 %
Forgalom: 5 342 003 625 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol rszvényei 4,3 százalékot estek az osztalékzelvény levágását követően kedd kora délutánig. Az év eleje óta 75 százalékkal ugott meg a vállalat tőzsdei kapitalizációja.

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