Hivatalos tőzsdei bejelentést tett a Mol szerda este: nagy szeletet szerzett a magyar állam az olajcégben – kilőtt az egekbe a szavazati joga
Szavazati jogban történt változások bejelentése címmel tett közzé néhány perccel ezelőtt tőzsdei tájékoztatást a Mol.
Ebben a Mol Nyrt. arról tájékoztatta a piaci szereplőket, hogy a magyar állam nevében eljáró Pénzügyminisztérium két fontos bejelentést is tett a társaság felé:
- a magyar állam Mol Nyrt-ben fennálló szavazati jogainak száma 8 szavazatról 124 920 950 szavazatra,
- szavazati jogainak aránya pedig 0 százalékól 15,24 százalékra változott.
Ez persze nem valami hirtelen folyamat eredménye, azzal van összefüggésben, hogy augusztus 31-gyel megszűntek bizonyos KEKVÁK Magyarországon. Ezekben a közérdekű alapítványokban pedig többnél is volt Mol-részvény, amelyek most részben visszaszálltak az államra.
Hivatalos tőzsdei bejelentést tett a Mol szerda este: nagy szeletet szerzett a magyar állam
Egészen pontosan két KEKVÁRÓL van most szó:
- a Mol – Új Európa Alapítványba fele-fele arányban szállt be a Mol és az állam, 5,24-5,24 részvényaránnyal.
- Az MCC-ben pedig volt 10 százalék, de ez mind állami.
Miután ezeknek a közérdekű vagyonkezelői alapítványoknak véget vetett a Tisza-kormány, a náluk őrzött, korábbi állami vagyon visszaszállt a magyar államra. Ennek tudható be a most bejelentett szavazati jogban bekövetkezett hirtelen megugrás.
Van még egyébként egy harmadik KEKVA, ami őriz Mol-részvényt, ez a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (MUCA). Azért nem szűnt még meg, mert a működése oktatási tevékenységet és intézményt finanszíroz, ezek beszántását pedig 2027-ben tűzte ki a Tisza-kormány. A MUCA 10 százalékos Mol-részvénypakettel rendelkezik, amely jelentős osztalékbevételeket biztosít a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány számára.
Mindenestere az Új Európáért és az MCC vége egyúttal azt jelentette, hogy az állam egy csapásra 15,24 százalékos csomaghoz jut hozzá és ez vált immáron hivatalossá a tőzsdei bejelentés alapján. De nem csak az állam számára okozott jelentős változásokat a KEKVÁK lenullázása.
Visszakapta tekintélyes vagyonát a Mol: lezárult egy korszak
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, visszakerült a Molhoz több mint 40 millió darab saját részvénye az állammal közösen létrehozott Mol-Új Európa Alapítvány megszűnésével.
Az olajtársaság múlt pénteken jelentette be, hogy megállapodott a magyar állammal a Mol-Új Európa Alapítvány megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról.
A megállapodással összhangban a Mol-Új Európa Alapítvány összesen 42 977 996 darabb „A” sorozatú törzsrészvényt ruházott át a Mol valamint leányvállalata, a Mol Investment Kft. részére augusztus 31-én.
A tranzakciót követően a Mol közvetlen és közvetett tulajdonában 59 940 753 „A” sorozatú, valamint 578 „C” sorozatú Mol törzsrészvény van.
A megállapodással egyúttal elhárult a Mol osztalékfizetése előtt álló akadály is. Az olajtársaság ugyanis a KEKVÁK körüli politikai és jogi bizonytalanságok rendezéséig elhalasztotta a részvényesi juttatás kifizetését.
A Mol 2025-ös eredményéből összesen 241,2 milliárd forint osztalékot fizet ki a tavaszi közgyűlésen elfogadott javaslat alapján. Ez részvényenként 300 forint osztalékot jelent, ami két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.
A részvényesi juttatás kifizetését ugyanakkor az új kormánnyal folytatott tárgyalásokat követően a harmadik negyedévre halasztotta a vállalat.
A MÚEA megszűnésével a társasághoz visszakerülő 5,24 százalékos pakett a saját részvényállományt gyarapítja, az arra jutó, összesen 12,89 milliárd forint osztalékot is a többi részvényes között osztják ki.