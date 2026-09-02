Hivatalos tőzsdei bejelentést tett a Mol szerda este: nagy szeletet szerzett a magyar állam az olajcégben – kilőtt az egekbe a szavazati joga

Szavazati jogban történt változások bejelentése címmel tett közzé néhány perccel ezelőtt tőzsdei tájékoztatást a Mol.

Hivatalos tőzsdei bejelentést tett a Mol szerda este: nagy szeletet szerzett a magyar állam az olajcégben / Fotó: NurPhoto via AFP

Ebben a Mol Nyrt. arról tájékoztatta a piaci szereplőket, hogy a magyar állam nevében eljáró Pénzügyminisztérium két fontos bejelentést is tett a társaság felé:

a magyar állam Mol Nyrt-ben fennálló szavazati jogainak száma 8 szavazatról 124 920 950 szavazatra, szavazati jogainak aránya pedig 0 százalékól 15,24 százalékra változott.

Ez persze nem valami hirtelen folyamat eredménye, azzal van összefüggésben, hogy augusztus 31-gyel megszűntek bizonyos KEKVÁK Magyarországon. Ezekben a közérdekű alapítványokban pedig többnél is volt Mol-részvény, amelyek most részben visszaszálltak az államra.

Hivatalos tőzsdei bejelentést tett a Mol szerda este: nagy szeletet szerzett a magyar állam

Egészen pontosan két KEKVÁRÓL van most szó:

a Mol – Új Európa Alapítványba fele-fele arányban szállt be a Mol és az állam, 5,24-5,24 részvényaránnyal.

Az MCC-ben pedig volt 10 százalék, de ez mind állami.

Miután ezeknek a közérdekű vagyonkezelői alapítványoknak véget vetett a Tisza-kormány, a náluk őrzött, korábbi állami vagyon visszaszállt a magyar államra. Ennek tudható be a most bejelentett szavazati jogban bekövetkezett hirtelen megugrás.

Van még egyébként egy harmadik KEKVA, ami őriz Mol-részvényt, ez a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (MUCA). Azért nem szűnt még meg, mert a működése oktatási tevékenységet és intézményt finanszíroz, ezek beszántását pedig 2027-ben tűzte ki a Tisza-kormány. A MUCA 10 százalékos Mol-részvénypakettel rendelkezik, amely jelentős osztalékbevételeket biztosít a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány számára.

Mindenestere az Új Európáért és az MCC vége egyúttal azt jelentette, hogy az állam egy csapásra 15,24 százalékos csomaghoz jut hozzá és ez vált immáron hivatalossá a tőzsdei bejelentés alapján. De nem csak az állam számára okozott jelentős változásokat a KEKVÁK lenullázása.

Visszakapta tekintélyes vagyonát a Mol: lezárult egy korszak

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, visszakerült a Molhoz több mint 40 millió darab saját részvénye az állammal közösen létrehozott Mol-Új Európa Alapítvány megszűnésével.