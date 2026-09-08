Bivalyerős a Mol, zárás előtt az OTP-vel még egy hegyi szakaszt is lenyomtak

Mínuszban nyitott kedden a Wall Street, a közel-keleti feszültségek árnyéka vetült továbbra is a befektetők hangulatára, miközben a félelemindex és a nyersolajárak kilőttek. A WTI hordónkénti ára megközelítette a 95 dollárt, a Brent pedig a 100 dolláros határ közelében mozog.

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A regionális feszültségeket tovább fokozta, hogy a jemeni húszik rakétákkal lőtték Szaúd-Arábiát, Irán pedig bejelentette, hogy leszedett egy amerikai drónt a Hormuzi-szoros felett.

A közel-keleti fegyverropogás továbbra is inflációs aggodalmakat kelt

- mondta Jürgen Molnar, a német Robomarkets brókerház elemzője, hozzátéve, hogy emiatt a befektetők kénytelenek hosszabb ideig magas kamatszinttel számolni.

Az olajpiac továbbra is a részvénypiacok hőmérője marad

– emelte még ki a piaci stratéga.