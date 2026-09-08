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Mol

Bivalyerős a Mol, zárás előtt az OTP-vel még egy hegyi szakaszt is lenyomtak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kiemelkedően teljesített kedden a BUX. A Richter kivételével valamennyi blue chip drágult, a Mol-OTP tandem nagyot hajrázott tőzsdezárás előtt.
Murányi Ernő
2026.09.08, 17:23
Frissítve: 2026.09.08, 17:37

Mínuszban nyitott kedden a Wall Street, a közel-keleti feszültségek árnyéka vetült továbbra is a befektetők hangulatára, miközben a félelemindex és a nyersolajárak kilőttek. A WTI hordónkénti ára megközelítette a 95 dollárt, a Brent pedig a 100 dolláros határ közelében mozog.

Mol
Bivalyerős a Mol, zárás előtt az OTP-vel még egy hegyi szakaszt is lenyomtak / Fotó: Budapesti Éréktőzsde / Budapesti Értéktőzse

A regionális feszültségeket tovább fokozta, hogy a jemeni húszik rakétákkal lőtték Szaúd-Arábiát, Irán pedig bejelentette, hogy leszedett egy amerikai drónt a Hormuzi-szoros felett.

A közel-keleti fegyverropogás továbbra is inflációs aggodalmakat kelt 

- mondta Jürgen Molnar, a német Robomarkets brókerház elemzője, hozzátéve, hogy emiatt a befektetők kénytelenek hosszabb ideig magas kamatszinttel számolni. 

Az olajpiac továbbra is a részvénypiacok hőmérője marad

– emelte még ki a piaci stratéga.

A BUX azonban felfelé vette az irányt, a pesti börze vezető indexe a két legnagyobb forgalmú hazai részvénynek köszönhetően a zárószakaszban még ralizott is egyet, s tőzsdezárásra egy egész százalékkal, 148 969 pontra nőtt. 

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 14 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 1,5 százalékkal, 45 680 forintra erősödött. Feltűnő volt, hogy az OTP-Mol tandem a zárószakaszban pörgött fel igazán, amikor addigi forgalmukat megduplázva nagyjából öt perc alatt összehozták napi árfolyamemelkedésük oroszlánrészét 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 680 HUF 0 / +1,51 %
Forgalom: 8 100 128 200 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa végül még az OTP-énél is meredekebben emelkedett, az olajpapír  1,6 százalékkal, 5065 forintra drágult. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 97,7 dollárra nőtt.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 065 HUF 0 / +1,63 %
Forgalom: 2 556 301 564 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter jóval gyengébb napot fogott ki, hiszen záróára 1 százalékkal, 12 580 forintra gyengült.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 580 HUF 0 / -1,02 %
Forgalom: 2 282 818 030 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 0,6 százalékkal jutott feljebb, és 2568 forinton búcsúzott a kereskedéstől. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 568 HUF 0 / +0,63 %
Forgalom: 649 167 762 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint a délelőtti gyengülés után teljesen ledolgozta napi árfolyamveszteségét. Az euró jegyzése 363,5 forintra tért vissza.
 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu