Bivalyerős a Mol, zárás előtt az OTP-vel még egy hegyi szakaszt is lenyomtak
Mínuszban nyitott kedden a Wall Street, a közel-keleti feszültségek árnyéka vetült továbbra is a befektetők hangulatára, miközben a félelemindex és a nyersolajárak kilőttek. A WTI hordónkénti ára megközelítette a 95 dollárt, a Brent pedig a 100 dolláros határ közelében mozog.
A regionális feszültségeket tovább fokozta, hogy a jemeni húszik rakétákkal lőtték Szaúd-Arábiát, Irán pedig bejelentette, hogy leszedett egy amerikai drónt a Hormuzi-szoros felett.
A közel-keleti fegyverropogás továbbra is inflációs aggodalmakat kelt
- mondta Jürgen Molnar, a német Robomarkets brókerház elemzője, hozzátéve, hogy emiatt a befektetők kénytelenek hosszabb ideig magas kamatszinttel számolni.
Az olajpiac továbbra is a részvénypiacok hőmérője marad
– emelte még ki a piaci stratéga.
A BUX azonban felfelé vette az irányt, a pesti börze vezető indexe a két legnagyobb forgalmú hazai részvénynek köszönhetően a zárószakaszban még ralizott is egyet, s tőzsdezárásra egy egész százalékkal, 148 969 pontra nőtt.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 14 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 1,5 százalékkal, 45 680 forintra erősödött. Feltűnő volt, hogy az OTP-Mol tandem a zárószakaszban pörgött fel igazán, amikor addigi forgalmukat megduplázva nagyjából öt perc alatt összehozták napi árfolyamemelkedésük oroszlánrészét
A Mol kurzusa végül még az OTP-énél is meredekebben emelkedett, az olajpapír 1,6 százalékkal, 5065 forintra drágult. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 97,7 dollárra nőtt.
A Richter jóval gyengébb napot fogott ki, hiszen záróára 1 százalékkal, 12 580 forintra gyengült.
A Magyar Telekom 0,6 százalékkal jutott feljebb, és 2568 forinton búcsúzott a kereskedéstől.
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A forint a délelőtti gyengülés után teljesen ledolgozta napi árfolyamveszteségét. Az euró jegyzése 363,5 forintra tért vissza.