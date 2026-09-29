A Molon csattant az ostor, de az OTP is tovább gurult a lejtőn, pedig Csányi Péter is oltotta a tüzet
Felemás, kiváró hangulat uralkodott kedden a globális tőzsdéken, miközben a piacok az amerikai-iráni konfliktusra, az olajárakra, a több évtizedes csúcsra emelkedő kötvényhozamokra és az AI-szektor híreire fókuszáltak.
A befektetők élénken reagáltak a mesterséges intelligenciával foglalkozó Anthropic tőzsdei bevezetésének frissen nyilvánosságra jutott részleteire.
A kiszivárgott információk szerint a cég akár a 2000 milliárd dollár feletti értékelést is megcélozhatja, ami jelentős lökést adott az európai tech-szektornak és a globális csipgyártóknak (AMD, Nvidia, Micron).
Eközben azonban az amerikai 10 éves államkötvény hozama 5,2 százalék felett mozog, ami 2007 óta a legmagasabb szint. A tartósan magas kamatkörnyezettől való félelem erős nyomás alatt tartja a részvénypiacokat. Az ausztrál jegybank ráadásul ma újabb, 15 éves csúcsra emelte a kontinensnyi ország alapkamatát.
Kedvező hír viszont, hogy Donald Trump amerikai elnök korábbi elutasító álláspontja után a háttérben közvetett béketárgyalások kezdődtek Washington és Irán között a Hormuzi-szoros megnyitásáról.
Ennek hatására a Brent nyersolaj ára kissé korrigált, és 104 dollár körüli szintre mérséklődött.
További makrogazdasági fejlemény, hogy Amerikában a Conference Board fogyasztói bizalmi indexe meredeken visszaesett az inflációs aggodalmak és a munkaerőpiaci bizonytalanságok miatt.
Magyarországon a hétfői esés után is az OTP maradt a hírek metszéspontjában. A Bloomberg hírügynökség budapesti rendezvényén Csányi Péter vezérigazgató nyugtatta a kedélyeket, kiemelve, hogy valóban mérlegelik az Oroszországból való kivonulást, mivel a balti Luminor Bank megszerzése elsődleges célja a legnagyobb magyar banknak, ám nem szeretnének áron alul megszabadulni orosz üzletáguktól.
Tervbe van véve egy esetleges lengyelországi akvizíció is, de azt sem akarják "mindenáron" lebonyolítani.
Az OTP árfolyama amúgy végül 0,7 százalékkal, 43 800 forintig csúszott vissza.
Az igazi vesztes azonban a Mol lett.
A regionális olajmulti részvényei az OTP hétfői összeomlását idézve, 3,4 százalékkal, 5050 forintra zuhantak.
Ebben közrejátszhatott a Brent lefordulása is, ám egy kissé eltúlzottnak tűnik a reakció, hacsak nem profitrealizálással párosult.
A két legnagyobb forgalmú magyar részvény gyenge szereplése miatt a BÉT kicsengetésére a pesti börze vezető indexe, a BUX is 1,4 százalékkal, 147 129 pontig szakadt be.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 33,1 milliárd forintot.
A másik két blue chip sem úszta meg a fekete napot.
A Richter árfolyama 0,6 százalékkal, 12 330 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom pedig 2 540 forinton búcsúzott a kereskedéstől, azaz 0,8 százalékkal csúszott lejjebb a záróára.
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A forint napközbeni erősödése dacára végül egy árnyalatnyit gyengült a hétfői záróértékéhez képest. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 367,5 forintra nőtt.