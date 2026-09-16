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szürkelista
pénzmosás
Monaco

Meglepő társaságba került Monaco, együtt léphetnek le a szégyenteljes listáról

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Szétrebben a furcsa trió. Monaco, Bulgária és Elefántcsontpart a Pénzügyi Akció Munkacsoport október végi döntését várja. Lekerülhetnek végre a befektetőriasztó szürkelistáról.
Murányi Ernő
2026.09.16, 19:50

Jó eséllyel lekerülhet a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) úgynevezett „szürkelistájáról” Monaco és Bulgária, sőt még Elefántcsontpart is a szervezet október végi párizsi ülésén. 

Monaco Set to Exit Dirty-Money List Along With Bulgaria, Ivory Coast
Monaco látványos akciókkal lépett fel a pénzmosás ellen  / Fotó: Jeremy Suyker

Monaco látványos akciókkal bizonyított

A FATF a világ vezető pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-ellenes szervezete, ajánlásait és minősítéseit a nemzetközi befektetők kiemelt figyelemmel követik. A szürkelistára azok az országok kerülnek, amelyeknél hiányosságokat találnak a pénzmosás elleni védekezésben, ugyanakkor vállalják és megkezdik a szükséges reformokat.

Monaco 2024 júniusában került fel a listára. A döntés különösen érzékenyen érintette az országot, mivel a világ egyik legfontosabb vagyonkezelési és privátbanki központjáról van szó, ahol a milliomosok és milliárdosok koncentrációja a legmagasabb a világon. 

A FATF ugyanis megállapította, hogy a hercegség nem tesz eleget az illegális pénzmozgások ellen. Az elmúlt két évben azonban a monacói hatóságok

  •  szigorúbb szabályozást vezettek be, 
  • megerősítették az ellenőrzéseket, 
  • és látványos akciókkal igyekeztek bizonyítani elkötelezettségüket. 

A helyi pénzmosásellenes felügyelet 6 millió eurós bírságot szabott ki például a svájci UBS Bankra, de mások mellett megbírságolta a szintén helvét Julius Baert is. 

A FATF szakértői szerint a hercegség jelentős előrehaladást ért el, ezért a szervezet leveheti az ominózus listáról.

A végleges döntést azonban csak a FATF október 30-án záruló plenáris ülésén hozzák meg. A FATF-tagok - köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az Európai Bizottság, Kína, Japán és India - minden esetben konszenzus alapján döntenek a listák változásairól.

A szürkelistán való szereplés egyébiránt jelentős gazdasági következményekkel járhat. Az IMF 2021-es tanulmánya szerint a listára került országokban a tőkebeáramlás statisztikailag is kimutathatóan jelentősen visszaeshet. Emiatt viszont az arról való lekerülés komoly reputációs és gazdasági előnyökkel jár. 

Pozitív piaci reakció 

A piacok mindenesetre pozitívan reagáltak a kiszivárgott információkra:

 a bolgár részvénypiacot követő ETF árfolyama közel 3 százalékkal, míg a monacói Société des Bains de Mer kaszinó- és szállodaipari vállalat részvényei 1,8 százalékkal erősödtek. 

Bulgária 2023-ban került fel a szürkelistára, éppen akkor, amikor az euró bevezetéséről intenzív tárgyalások folytak, ám a balkáni országot az Európa Tanács már régóta bírálta a korrupció magas szintje és gyenge pénzügyi felügyelete miatt. 

Az utóbbi időszakban ezzel szemben a FATF kedvezően értékelte a felügyelet fejlesztését, valamint a virtuális eszközszolgáltatók piacra lépésének szigorúbb ellenőrzését. A bolgár kormány szerint a pénzmosás, a szürkegazdaság és a korrupció visszaszorítását célzó intézkedések meghozták eredményüket, és az ország teljesítette a FATF által előírt feltételeket. 

Elefántcsontpart esetében a FATF elsősorban a bankfelügyelet javulását, a tényleges tulajdonosok azonosítására szolgáló rendszerek fejlesztését és a pénzmosás elleni hatékony küzdelmét értékelik pozitívan. 

A hatóságok az elmúlt időszakban több látványos intézkedést hoztak, egyebek mellett végrehajtandó  börtönbüntetéseket is kiszabtak pénzmosás miatt. Az ország vezetése szerint nagy valószínűséggel minden feltételt teljesítettek a szürkelistáról való lekerüléshez, de a végső értékelésre még várni kell.

 

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