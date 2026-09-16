Meglepő társaságba került Monaco, együtt léphetnek le a szégyenteljes listáról
Jó eséllyel lekerülhet a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) úgynevezett „szürkelistájáról” Monaco és Bulgária, sőt még Elefántcsontpart is a szervezet október végi párizsi ülésén.
Monaco látványos akciókkal bizonyított
A FATF a világ vezető pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-ellenes szervezete, ajánlásait és minősítéseit a nemzetközi befektetők kiemelt figyelemmel követik. A szürkelistára azok az országok kerülnek, amelyeknél hiányosságokat találnak a pénzmosás elleni védekezésben, ugyanakkor vállalják és megkezdik a szükséges reformokat.
Monaco 2024 júniusában került fel a listára. A döntés különösen érzékenyen érintette az országot, mivel a világ egyik legfontosabb vagyonkezelési és privátbanki központjáról van szó, ahol a milliomosok és milliárdosok koncentrációja a legmagasabb a világon.
A FATF ugyanis megállapította, hogy a hercegség nem tesz eleget az illegális pénzmozgások ellen. Az elmúlt két évben azonban a monacói hatóságok
- szigorúbb szabályozást vezettek be,
- megerősítették az ellenőrzéseket,
- és látványos akciókkal igyekeztek bizonyítani elkötelezettségüket.
A helyi pénzmosásellenes felügyelet 6 millió eurós bírságot szabott ki például a svájci UBS Bankra, de mások mellett megbírságolta a szintén helvét Julius Baert is.
A FATF szakértői szerint a hercegség jelentős előrehaladást ért el, ezért a szervezet leveheti az ominózus listáról.
A végleges döntést azonban csak a FATF október 30-án záruló plenáris ülésén hozzák meg. A FATF-tagok - köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az Európai Bizottság, Kína, Japán és India - minden esetben konszenzus alapján döntenek a listák változásairól.
A szürkelistán való szereplés egyébiránt jelentős gazdasági következményekkel járhat. Az IMF 2021-es tanulmánya szerint a listára került országokban a tőkebeáramlás statisztikailag is kimutathatóan jelentősen visszaeshet. Emiatt viszont az arról való lekerülés komoly reputációs és gazdasági előnyökkel jár.
Pozitív piaci reakció
A piacok mindenesetre pozitívan reagáltak a kiszivárgott információkra:
a bolgár részvénypiacot követő ETF árfolyama közel 3 százalékkal, míg a monacói Société des Bains de Mer kaszinó- és szállodaipari vállalat részvényei 1,8 százalékkal erősödtek.
Bulgária 2023-ban került fel a szürkelistára, éppen akkor, amikor az euró bevezetéséről intenzív tárgyalások folytak, ám a balkáni országot az Európa Tanács már régóta bírálta a korrupció magas szintje és gyenge pénzügyi felügyelete miatt.
Az utóbbi időszakban ezzel szemben a FATF kedvezően értékelte a felügyelet fejlesztését, valamint a virtuális eszközszolgáltatók piacra lépésének szigorúbb ellenőrzését. A bolgár kormány szerint a pénzmosás, a szürkegazdaság és a korrupció visszaszorítását célzó intézkedések meghozták eredményüket, és az ország teljesítette a FATF által előírt feltételeket.
Elefántcsontpart esetében a FATF elsősorban a bankfelügyelet javulását, a tényleges tulajdonosok azonosítására szolgáló rendszerek fejlesztését és a pénzmosás elleni hatékony küzdelmét értékelik pozitívan.
A hatóságok az elmúlt időszakban több látványos intézkedést hoztak, egyebek mellett végrehajtandó börtönbüntetéseket is kiszabtak pénzmosás miatt. Az ország vezetése szerint nagy valószínűséggel minden feltételt teljesítettek a szürkelistáról való lekerüléshez, de a végső értékelésre még várni kell.