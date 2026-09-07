Átlépte a 200 milliárd forintos határt a munkáshitel banki állománya: július végére már megközelítette a 207 milliárd forintot. A 2025 januárjában elindított, kamatmentes konstrukciót eddig csaknem 60 ezer fiatal vette igénybe, és az egy szerződésre jutó átlagos hitelösszeg 3,9 millió forint körül alakul. Ez alig marad el a felvehető négymillió forintos maximumtól – derül ki a BiztosDöntés.hu közléséből.

Új rekordot döntött a munkáshitel, áttörte a 200 milliárd forintot – folyamatosan érkeznek a fiatalok, mindenki a maximális összeget kéri / Fotó: SaiArLawKa2

A ténylegesen folyósított hitelek összege már nagyobb lehet 207 milliárd forintnál, hiszen a fiatal adósok időközben megkezdték a törlesztést. A jelenlegi állomány tehát már a korábban visszafizetett összegek nélkül mutatja a bankoknál lévő munkáshitelek volumenét. A konstrukció iránti érdeklődés ugyanakkor elmaradt a bevezetése előtti várakozásoktól. A közlemény szerint a kormányzat korábban már az első évben százezret meghaladó szerződésszámmal számolt, ehhez képest mostanáig közel 60 ezren vették fel a hitelt.

Szinte mindenki a négymilliós maximumot kéri

A munkáshitel súlya a teljes lakossági hitelállományban még júliusban is 1,5 százalék alatt maradt, a BiztosDöntés.hu szerint azonban a konstrukció egy korábban kevésbé aktív korosztályt vont be érdemben a hitelpiacra. Gergely Péter, a portál pénzügyi szakértője szerint

elsősorban a 18–25 éves fiatalok jelentek meg nagyobb számban a banki finanszírozásban.

Aki pedig igénybe veszi a lehetőséget, jellemzően közel a teljes rendelkezésre álló keretet kihasználja.

A négymillió forintos maximummal szemben az egy szerződésre jutó átlagos összeg körülbelül 3,9 millió forint. Ebben jelentős szerepe lehet annak, hogy a hitel kamatmentes, szabad felhasználású, és a futamidő miatt viszonylag alacsony, kiszámítható havi törlesztéssel jár. Ingatlanfedezetre sincs szükség. A női adósok gyermekvállalás esetén további kedvezményekre és törlesztési szüneteltetésre is jogosultak lehetnek, három gyermek után pedig a fennálló tartozás teljes összegét átvállalhatja az állam. A gyermekvállalás ugyanakkor nem feltétele a hitel felvételének.

Nem minden fiatal kaphat munkáshitelt

A konstrukció alapvetően a 17 és 25 év közötti, legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező, felsőoktatásban nem tanuló fiatalok számára érhető el. Az igényléshez legalább három hónapos társadalombiztosítási jogviszony, magyarországi lakcím, köztartozás-mentesség és legalább heti húszórás munkaviszony szükséges.