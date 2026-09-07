Új rekordot döntött a munkáshitel, áttörte a 200 milliárd forintot – folyamatosan érkeznek a fiatalok, mindenki a maximális összeget kéri
Átlépte a 200 milliárd forintos határt a munkáshitel banki állománya: július végére már megközelítette a 207 milliárd forintot. A 2025 januárjában elindított, kamatmentes konstrukciót eddig csaknem 60 ezer fiatal vette igénybe, és az egy szerződésre jutó átlagos hitelösszeg 3,9 millió forint körül alakul. Ez alig marad el a felvehető négymillió forintos maximumtól – derül ki a BiztosDöntés.hu közléséből.
A ténylegesen folyósított hitelek összege már nagyobb lehet 207 milliárd forintnál, hiszen a fiatal adósok időközben megkezdték a törlesztést. A jelenlegi állomány tehát már a korábban visszafizetett összegek nélkül mutatja a bankoknál lévő munkáshitelek volumenét. A konstrukció iránti érdeklődés ugyanakkor elmaradt a bevezetése előtti várakozásoktól. A közlemény szerint a kormányzat korábban már az első évben százezret meghaladó szerződésszámmal számolt, ehhez képest mostanáig közel 60 ezren vették fel a hitelt.
Szinte mindenki a négymilliós maximumot kéri
A munkáshitel súlya a teljes lakossági hitelállományban még júliusban is 1,5 százalék alatt maradt, a BiztosDöntés.hu szerint azonban a konstrukció egy korábban kevésbé aktív korosztályt vont be érdemben a hitelpiacra. Gergely Péter, a portál pénzügyi szakértője szerint
elsősorban a 18–25 éves fiatalok jelentek meg nagyobb számban a banki finanszírozásban.
Aki pedig igénybe veszi a lehetőséget, jellemzően közel a teljes rendelkezésre álló keretet kihasználja.
A négymillió forintos maximummal szemben az egy szerződésre jutó átlagos összeg körülbelül 3,9 millió forint. Ebben jelentős szerepe lehet annak, hogy a hitel kamatmentes, szabad felhasználású, és a futamidő miatt viszonylag alacsony, kiszámítható havi törlesztéssel jár. Ingatlanfedezetre sincs szükség. A női adósok gyermekvállalás esetén további kedvezményekre és törlesztési szüneteltetésre is jogosultak lehetnek, három gyermek után pedig a fennálló tartozás teljes összegét átvállalhatja az állam. A gyermekvállalás ugyanakkor nem feltétele a hitel felvételének.
Nem minden fiatal kaphat munkáshitelt
A konstrukció alapvetően a 17 és 25 év közötti, legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező, felsőoktatásban nem tanuló fiatalok számára érhető el. Az igényléshez legalább három hónapos társadalombiztosítási jogviszony, magyarországi lakcím, köztartozás-mentesség és legalább heti húszórás munkaviszony szükséges.
Kizáró ok a negatív KHR-listán való szereplés. A bankok emellett saját jövedelmi követelményeket is alkalmaznak. A közlemény szerint
- alkalmazottaknál jellemzően a jelenlegi, körülbelül 214 700 forintos nettó minimálbér jelenti az alsó küszöböt,
- míg vállalkozóknál a szükséges jövedelem valamivel 270 ezer forint felett lehet.
A munkáshitel tavaly nyár óta rendszerint havi 8–11 milliárd forintnyi új szerződést hoz, vagyis a kezdeti időszak után is folyamatos az érdeklődés.
Bár a konstrukció fő szabályait jogszabály rögzíti, a bankok ajánlatai nem teljesen egyformák. A munkáshitelt már 17 éves kortól lehet igényelni, de a BiztosDöntés.hu szerint jelenleg egyedül a Gránit Bank él ezzel a lehetőséggel. A legtöbb pénzintézet 18 évnél húzza meg az alsó korhatárt, az UniCredit Banknál viszont csak 21 éves kortól lehet jelentkezni. A minimális hitelösszeg jellemzően egymillió forint, az Erste és a K&H azonban már 500 ezer forintos kölcsönt is kínál. A futamidő általában öt és tíz év között választható, de a K&H-nál akár kétéves konstrukció is elérhető, míg az UniCreditnél hat év a minimum.
A lakáshitel és a személyi kölcsön viszi a piacot
A munkáshitel gyors növekedése ellenére a lakossági hitelezést továbbra is egyértelműen a lakáshitelek és a személyi kölcsönök uralják, amelyek együtt már az új szerződések összegének közel 90 százalékát adják. Az év első felében az új lakáshitel-szerződések összege közel a duplájára, 1577 milliárd forintra nőtt, részesedésük pedig 61,4 százalékra emelkedett. A személyi kölcsönökből 705,5 milliárd forintnyi új szerződés született, ami több mint harmadával haladta meg az egy évvel korábbit, részesedésük ugyanakkor 27,5 százalékra csökkent.
A munkáshitel ezzel szemben nagyjából 2 százalékos súlyt képviselt az új lakossági hitelezésben, vagyis látványos felfutása ellenére továbbra is jóval kisebb piacot jelent. A lakáshitelek növekedését elsősorban az Otthon Start megjelenése gyorsította fel, amelyért a bankok több százezer forintos jóváírásokkal, kedvezményes kamatokkal és alacsonyabb induló költségekkel versenyeznek. A teljes lakossági hitelállomány eközben már közel 14 ezer milliárd forint, amelynek több mint 70 százalékát a lakáshitelek és a személyi kölcsönök adják.