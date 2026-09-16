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Ítéletet hirdettek az MVM-ről

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A Fitch Ratings szerint továbbra is erős az energiacég likviditási helyzete. A hitelminősítő arra számít, hogy az elkövetkező évek jelentős beruházásai miatt növekedni fog az MVM eladósodottsága, de a tolerálható tartományban marad.
VG
2026.09.16, 16:48

A MVM Zrt. hosszú lejáratú deviza- és forintkibocsátói hitelminősítését a Fitch Ratings változatlanul BBB szinten erősítette meg, miközben a kilátás továbbra is negatív maradt - közölte az MVM szerdán. 

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Ítéletet mondtak az MVM-ről / Fotó: Földi D. Attila

A döntés az MVM erős, önálló hitelprofilját és a magyar állammal fennálló szoros kapcsolatát tükrözi. 

A negatív kilátás abból fakad, hogy az MVM besorolása nagymértékben összefügg Magyarország hitelminősítésével, ezért egy esetleges állami leminősítés automatikusan az energiacég minősítésének romlását is maga után vonhatná.

A Fitch szerint az MVM erős piaci pozícióval rendelkezik a magyar villamosenergia- és földgázszektorban, mivel több üzletági területen is meghatározó szereplő. A társaság eredménytermelő képességét támogatja, hogy EBITDA-jának jelentős része szabályozott vagy kvázi szabályozott tevékenységekből származik, ami viszonylag kiszámítható cash flow-t biztosít.

A hitelminősítő ugyanakkor arra számít, hogy az elkövetkező évek jelentős beruházásai miatt növekedni fog az MVM eladósodottsága. 

A működésből származó pénzáramlásra vetített nettó adósságmutató középtávon emelkedhet, de várakozásuk szerint még a hitelminősítés szempontjából elfogadható tartományban marad. 

Az MVM likviditási helyzetét a Fitch továbbra is erősnek ítéli. Tavaly év végén 271 milliárd forint szabad készpénzzel és 803 milliárd forintnyi, még lehívatlan, egy éven túli futamidejű hitelkerettel rendelkezett. Emellett 2026 márciusában 15 milliárd forintnyi kötvényt bocsátott ki. 

Ezek a források elegendő fedezetet nyújtanak a következő tizenkét hónapban lejáró mintegy 265 milliárd forintos adósságállományra, valamint a Fitch által becsült, beruházásokkal, akvizíciókkal és egyéb tételekkel együtt számított szabad cash flow-igényre. A hitelminősítő szerint az MVM aktívan kezeli a működőtőke szezonális ingadozásait, ami hozzájárul a stabil pénzügyi helyzet fenntartásához.

 

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