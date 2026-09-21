Még egy tőrdöfés a Nike-ba, Mbappé elárulta, miért hagyta el a süllyedő hajót, s miért pártolt át Federerékhez

Elárulta Kylian Mbappé, hogy közel 20 év után miért zárja le együttműködését a Nike-val, és miért lesz a részben Roger Federer tulajdonában álló svájci sportszergyártó On márka partnere.

Itt még Nike cipőben vezette a labdát Kylian Mbappé / Fotó: NurPhoto via AFP

Federeréknél a termékfejlesztésben is részt vehet Mbappé

A futballsztár a CNBC-nek elmondta, hogy hálás a Nike-nak az elmúlt két évtizedért, ugyanakkor úgy érezte, elérkezett a változás ideje. Hangsúlyozta, hogy az On vezetőivel folytatott tárgyalások során egyre inkább meggyőződött róla, hogy csatlakoznia kell a vállalat hosszú távú projektjéhez és futballstratégiájához.

Az új megállapodás keretében Mbappé részt vesz a vállalat futballcipőinek és sportruházatának fejlesztésében is.

A játékos szerint a modern futball rendkívül intenzív, a profi labdarúgók akár 60 mérkőzést is játszhatnak egy szezonban, ezért kiemelten fontos, hogy a cipő kényelmes legyen, és erős kapcsolat alakuljon ki a játékos és a felszerelése között.

Az On a futballpiacon még új szereplőnek számít, ám most sikerült neki több legendás futballistát is szerződtetnie: Thierry Henry korábbi világbajnok futballigazgatóként csatlakozik, míg Sydney Schertenleib, az FC Barcelona játékosa a termékek fejlesztésében és tesztelésében vesz részt.

A 2010-ben alapított On eddig elsősorban futó- és tenisztermékeiről volt ismert. Technológiai újításai közé tartozik a párnázott futócipőtalpat biztosító CloudTec, illetve a LightSpray, amely egy robotizált gyártási eljárás a cipők felsőrészének elkészítésére.

Már csak ez kellett a Nike részvényeinek

A francia szupersztár döntésével még lejjebb lökte a lejtőn a Nike részvényeit, melyek az elmúlt hetekben és hónapokban drasztikus, történelmi mélypontot jelentő esést mutattak be: az árfolyam 35-36 dollár környékére zuhant,

és a vállalat az elmúlt években piaci értékének közel 80 százalékát elveszítette.

A hetek óta tartó intenzív eladási hullám mögött több negatív katalizátor, valamint mélyebb, strukturális problémák is állnak.

Az amerikai sportszergyártó részvényeit éppen a mai napon, azaz hétfőn távolították el a 100 legnagyobb amerikai vállalat kosarából, vagyis az S&P 100 indexből, amelynek zsinórban 18 évig volt az oszlopos tagja.