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tőzsde
Kylian Mbappé
Nike
Roger Federer

Még egy tőrdöfés a Nike-ba, Mbappé elárulta, miért hagyta el a süllyedő hajót, s miért pártolt át Federerékhez

Az ág is húzza az amerikai sportszergyártót. Miután kudarcot vallott a globális értékesítési stratégiája, Kínában kegyvesztett lett és kikerült az S&P 100 indexből is, most Kylian Mbappé is tovább taszította a lejtőn a Nike-t, na meg persze a Nike-részvényeket is.
Murányi Ernő
2026.09.21., 18:16

Elárulta Kylian Mbappé, hogy közel 20 év után miért zárja le együttműködését a Nike-val, és miért lesz a részben Roger Federer tulajdonában álló svájci sportszergyártó On márka partnere. 

FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season Friendly Nike
Itt még Nike cipőben vezette a labdát Kylian Mbappé / Fotó: NurPhoto via AFP

Federeréknél a termékfejlesztésben is részt vehet Mbappé 

A futballsztár a CNBC-nek elmondta, hogy hálás a Nike-nak az elmúlt két évtizedért, ugyanakkor úgy érezte, elérkezett a változás ideje. Hangsúlyozta, hogy az On vezetőivel folytatott tárgyalások során egyre inkább meggyőződött róla, hogy csatlakoznia kell a vállalat hosszú távú projektjéhez és futballstratégiájához.

Az új megállapodás keretében Mbappé részt vesz a vállalat futballcipőinek és sportruházatának fejlesztésében is.

A játékos szerint a modern futball rendkívül intenzív, a profi labdarúgók akár 60 mérkőzést is játszhatnak egy szezonban, ezért kiemelten fontos, hogy a cipő kényelmes legyen, és erős kapcsolat alakuljon ki a játékos és a felszerelése között.

Az On a futballpiacon még új szereplőnek számít, ám most sikerült neki több legendás futballistát is szerződtetnie: Thierry Henry korábbi világbajnok futballigazgatóként csatlakozik, míg Sydney Schertenleib, az FC Barcelona játékosa a termékek fejlesztésében és tesztelésében vesz részt.

A 2010-ben alapított On eddig elsősorban futó- és tenisztermékeiről volt ismert. Technológiai újításai közé tartozik a párnázott futócipőtalpat biztosító CloudTec, illetve a LightSpray, amely egy robotizált gyártási eljárás a cipők felsőrészének elkészítésére. 

Már csak ez kellett a Nike részvényeinek

A francia szupersztár döntésével még lejjebb lökte a lejtőn a Nike részvényeit, melyek az elmúlt hetekben és hónapokban drasztikus, történelmi mélypontot jelentő esést mutattak be: az árfolyam 35-36 dollár környékére zuhant, 

és a vállalat az elmúlt években piaci értékének közel 80 százalékát elveszítette.

A hetek óta tartó intenzív eladási hullám mögött több negatív katalizátor, valamint mélyebb, strukturális problémák is állnak.

Az amerikai sportszergyártó részvényeit éppen a mai napon, azaz hétfőn távolították el a 100 legnagyobb amerikai vállalat kosarából, vagyis az S&P 100 indexből, amelynek zsinórban 18 évig volt az oszlopos tagja. 

Mivel pedig a vállalat piaci tőkeértéke bezuhant, az elemzők már azt is valószínűsítik, hogy a Dow Jones Industrial Average (DJIA) blue chip-indexből is kitehetik a szűrét a közeljövőben. 

Az indexekből való kiesés miatt az alapkezelőknek kötelezően el kell adniuk a részvényeiket, ami hatalmas eladási nyomást generál.

Kudarcot vallott a nagy terv

A Nike korábbi vezetése a McKinsey tanácsadó cég javaslatára elfordult a hagyományos nagykereskedelmi partnerektől, azaz a cipőboltoktól, és a kiskereskedőktől, és mindent lapot a közvetlen fogyasztói értékesítésre (Nike Direct / DTC) és a digitális applikációkra tett fel. Ez a stratégia azonban látványos kudarcot vallott:

  • A saját digitális eladások és a közvetlen bevételek meredeken zuhanni kezdtek (a Nike Direct bevételei legutóbb 7 százalékkal estek), miközben
  • a boltok polcain üresen maradt helyeket a feltörekvő, innovatív riválisok - például éppen az On, vagy az amerikai Hoka - foglalták el.

Emellett bedőlt a Nike eddigi legerősebb bástyája, azaz Kína is.

Az amerikai sportszergyártó bevételei ott is drámaian zsugorodtak, a legutóbbi negyedéves adatok szerint a cipőeladások 15 százalékkal, a digitális eladások 29 százalékkal estek vissza a régióban. Ennek oka a gyenge kínai makrogazdasági környezet mellett az, hogy a helyi fogyasztók egyre inkább a hazai, kínai márkákat (Anta, Li-Ning) preferálják a Nike-val szemben.

A befektetők türelme is véges

Nem csoda, hogy a befektetők elveszítették a türelmüket, mert a vállalat kreativitása és termékinnovációja is megtorpant. Bár a cég élére visszatért a veterán Elliott Hill, hogy megkezdje a "Win Now" reorganizációs programot - költségcsökkentés, leépítések, visszatérés a nagykereskedelemhez -, a menedzsment elismerte: a fordulat jóval hosszabb időt vesz igénybe, mint azt korábban becsülték. 

A piac pedig a stagnáló bevételek és a csökkenő profitmarzsok miatt folyamatosan árazza le a papírt. Hétfőn az amerikai tőzsdenyitás után 0,2 százalékkal ismét lejjebb csúszott a kurzusa, egészen 35,48 dollárra. 

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