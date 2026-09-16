Kilőtt a Nokia-részvények árfolyama, döbbenten néznek az elemzők: szép csendben az AI-világ egyik kulcsfontosságú cégévé válik az egykori mobilgyártó

A Nokia-részvények árfolyama 5 százalékkal emelkedett a szerdai amerikai tőzsdenyitást követően, míg Helsinkiben 4 százalékkal drágult a papír, miután a vállalat bejelentette, hogy jelentősen felgyorsítja mesterséges intelligenciával támogatott rádiós hálózati technológiájának (AI-RAN) globális kereskedelmi bevezetését.

Kilőtt a Nokia-részvények árfolyama / Fotó: NurPhoto via AFP

Rákaptak a telekom-cégek a Nokia technológiájára

A távközlési szolgáltatók Észak-Amerikában, Európában, Ázsia és a Csendes-óceáni térség országaiban, valamint a Közel-Keleten - köztük az A1 Group, a Chunghwa Telecom, a du, az e&, a Mobily, az stc, a TPG Telecom és a Zain Saudi - ugyanis a technológia korai értékelési szakaszából máris az aktív laboratóriumi és valós hálózati tesztekbe léptek át.

A bejelentés rávilágított, hogy egyre nagyobb a piaci elfogadottsága a Nokia mesterséges intelligenciával támogatott rádiós hálózati platformjának, amelyet az NVIDIA Aerial RAN technológiájával, az amerikai céggel együttműködve fejlesztettek ki.

Az AI-RAN technológia előnyei a következők:

Hatalmas kapacitásnövekedés: a Nokia ütemterve szerint ez a növekedés 2027-re elérheti az 50 százalékot, 2028-ra pedig a 100 százalékot, azaz megduplázza a meglévő spektrumkapacitást.

Alacsonyabb energiafogyasztás: az AI valós időben optimalizálja a hálózati forgalmat és a bázisállomások működését, ami akár 25 százalékos energiamegtakarítást is eredményezhet a szolgáltatóknál.

Autonóm hálózati működés: lehetővé teszi a hálózatok „Level 4” szintű autonómiáját (önműködő hibajavítás és konfiguráció), radikálisan csökkentve az emberi beavatkozás szükségességét.

A távközlési szolgáltatók ezen felül bérbe adhatják a kihasználatlan számítási kapacitásukat helyi vállalkozásoknak, melyek például az önvezető autókat vagy az ipari robotikát működtetnek.

Hardverfrissítés nélküli fejlődés: mivel a hálózat működése szoftveralapúvá válik, a teljesítmény és a funkciók előfizetéses szoftverfrissítésekkel növelhetők, nincs szükség a drága hardvereszközök folyamatos cseréjére.

Garantált út a 6G felé: a technológia természetes átmenetet és stabil infrastrukturális alapot biztosít a jövőbeli 6G-hálózatok bevezetéséhez.

Az elemzők is ajánlják a finn céget

A Nokia-részvények raliját tovább erősítette, hogy kedd este az amerikai Rosenblatt elemzőház vételi ajánlással kezdte meg a Nokia követését, és 15 dolláros célárat határozott meg a szerdán 10 dollár fölé dráguló részvényre.