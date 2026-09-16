Kilőtt a Nokia-részvények árfolyama, döbbenten néznek az elemzők: szép csendben az AI-világ egyik kulcsfontosságú cégévé válik az egykori mobilgyártó
A Nokia-részvények árfolyama 5 százalékkal emelkedett a szerdai amerikai tőzsdenyitást követően, míg Helsinkiben 4 százalékkal drágult a papír, miután a vállalat bejelentette, hogy jelentősen felgyorsítja mesterséges intelligenciával támogatott rádiós hálózati technológiájának (AI-RAN) globális kereskedelmi bevezetését.
Rákaptak a telekom-cégek a Nokia technológiájára
A távközlési szolgáltatók Észak-Amerikában, Európában, Ázsia és a Csendes-óceáni térség országaiban, valamint a Közel-Keleten - köztük az A1 Group, a Chunghwa Telecom, a du, az e&, a Mobily, az stc, a TPG Telecom és a Zain Saudi - ugyanis a technológia korai értékelési szakaszából máris az aktív laboratóriumi és valós hálózati tesztekbe léptek át.
A bejelentés rávilágított, hogy egyre nagyobb a piaci elfogadottsága a Nokia mesterséges intelligenciával támogatott rádiós hálózati platformjának, amelyet az NVIDIA Aerial RAN technológiájával, az amerikai céggel együttműködve fejlesztettek ki.
Az AI-RAN technológia előnyei a következők:
- Hatalmas kapacitásnövekedés: a Nokia ütemterve szerint ez a növekedés 2027-re elérheti az 50 százalékot, 2028-ra pedig a 100 százalékot, azaz megduplázza a meglévő spektrumkapacitást.
- Alacsonyabb energiafogyasztás: az AI valós időben optimalizálja a hálózati forgalmat és a bázisállomások működését, ami akár 25 százalékos energiamegtakarítást is eredményezhet a szolgáltatóknál.
- Autonóm hálózati működés: lehetővé teszi a hálózatok „Level 4” szintű autonómiáját (önműködő hibajavítás és konfiguráció), radikálisan csökkentve az emberi beavatkozás szükségességét.
- A távközlési szolgáltatók ezen felül bérbe adhatják a kihasználatlan számítási kapacitásukat helyi vállalkozásoknak, melyek például az önvezető autókat vagy az ipari robotikát működtetnek.
- Hardverfrissítés nélküli fejlődés: mivel a hálózat működése szoftveralapúvá válik, a teljesítmény és a funkciók előfizetéses szoftverfrissítésekkel növelhetők, nincs szükség a drága hardvereszközök folyamatos cseréjére.
- Garantált út a 6G felé: a technológia természetes átmenetet és stabil infrastrukturális alapot biztosít a jövőbeli 6G-hálózatok bevezetéséhez.
Az elemzők is ajánlják a finn céget
A Nokia-részvények raliját tovább erősítette, hogy kedd este az amerikai Rosenblatt elemzőház vételi ajánlással kezdte meg a Nokia követését, és 15 dolláros célárat határozott meg a szerdán 10 dollár fölé dráguló részvényre.
Az elemzést készítő Mike Genovese szerint a Nokia hálózati infrastruktúra üzletága
szép csendben az AI-infrastruktúra kiépítésének egyik legjobb helyzetben lévő optikai eszközévé válik.
A Rosenblatt arra is felhívta a figyelmet, hogy a Nokia AI- és felhőalapú szolgáltatásokból származó bevételei több mint kétszeresükre emelkedtek. Az üzletág megrendeléseinek az értéke pedig a negyedév során elérte a 2,8 milliárd eurót, amelynek körülbelül fele várhatóan egy éven belül szintén árbevételként realizálódik.
Mike Genovese célára pedig ráadásul az elemzői konszenzustól alaposan el is marad. Utóbbi ugyanis 16,92 dolláros céláron ajánlja vételre a papírt, ami csaknem 67 százalékos felértékelődési prémiumot rejt.
A Nokia raliját segíti az a korábbi hír is, hogy a finn cég - a kieső Volkswagent váltva - jövő hétfőn visszakerül az ötven legnagyobb európai tőzsdei cég Euro STOXX 50 indexébe, ami már napok óta fokozatosan növeli az indexkövető befektetők vásárlásait.