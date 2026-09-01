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befektetők
Giorgia Meloni
AfD
Merz

Merz az AFD-vel riogat, de a Nomura szerint ezt a befektetők már nem eszik meg

Gyökeresen megváltozott a befektetők véleménye a jobboldali pártokról a japán befektetési bank szerint. A Nomura úgy véli, Giorgia Meloni bebizonyította, hogy a bevándorlást ellenző pártok is képesek felelősségteljesen kormányozni.
Murányi Ernő
2026.09.01., 19:55

Friedrich Merz német kancellár múlt vasárnap az ARD közszolgálati csatornán azzal riogatott, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) párt esetleges győzelme a jövő vasárnap Szászország-Anhalt tartományban rendezett választásokon gazdasági károkat okozhat a régióban.

Nomura
Merz az AFD-vel riogat, de a Nomura szerint ezt a befektetők már nem eszik meg / Fotó: AFP

Merz a befektetések elmaradásával riogat

Merz véleménye azonban ellentmond a legnagyobb japán befektetési bank, a Nomura értékelésének, amely szerint a befektetők már nem reagálnak ösztönösen félelemmel a jobboldali győzelmekre, viszont egyre inkább tartanak a baloldali politika gazdasági következményeitől, különös tekintettel a deindusztrializációra, az egyre drágább energiára és az európai társadalmakat szétverő ellenőrizhetetlen tömeges bevándorlásra, amelyek mindegyike tönkre teheti ezeket a nemzeteket.

Ha a dolgok úgy alakulnak, ahogyan azt a közvélemény-kutatások jósolják, ez a szövetségi tartomány komoly problémákkal fog szembesülni

 – mondta Merz az ARD televíziónak. 

Kérdésként vetette fel továbbá, hogy vajon a nemzetközi vállalatok hajlandók-e befektetni vagy gyárakat építeni egy olyan tartományban, amelyet az AfD miniszterelnöke irányít.

A közvélemény-kutatások szerint ugyanis az AfD több mint 40 százalékos támogatottságot élvez, ami nagyjából a kétszerese Merz Kereszténydemokrata Uniója körülbelül 20 százalékos támogatottságának. A jobbközép párt amúgy több mint két évtizede kormányozza Szászország-Anhaltot.

A tartomány jelentős károkat szenved majd, ha a jelenleg általunk félelmetesnek tartott forgatókönyv valóra válik

 – tette hozzá a német kancellár.

A Nomura szerint a piacok nem a jobboldaltól tartanak

Tény és való, az AfD esetleges győzelme nyomán létrejöhet az első, a jobboldali párt által vezetett tartományi kormány. Andrzej Szczepaniak, a londoni Nomura International Bank vezető európai elemzője és egyben ügyvezető igazgatója a múlt héten „A politikai változás magjai” című írásában szintén megállapította, hogy „az európai politika egyre inkább a populizmus felé sodródik”.

Szczepaniak a jobbra tolódást ugyanakkor a következőképpen értékelte:

Öt évvel ezelőtt a pénzügyi piacok valószínűleg nem viselték volna ilyen nyugodtan ezt a kilátást. De persze ezek a jobboldali populista pártok korábban nem voltak annyira költségvetési szempontból körültekintőek, mint amilyennek ma tartják őket.

Valójában a leginkább Giorgia Meloni olasz kormányfő győzte meg a pénzügyi piacokat arról, hogy egy populistának tartott jobboldali politikai párt is képes jól vezetni Európa egyik legnagyobb országát. 

A római kormány prudens költségvetési politikájával ugyanis megmutatta a befektetőknek, hogy a párt felelősségteljesen kormányoz, miközben erőteljesen összpontosít a társadalmi kérdésekre – beleértve a bevándorlást és a kulturális háborút is –, amivel elégedetté tette a rá szavazó tömegeket.

Az elemző hozzáfűzte, hogy a pénzügyi piacokat sokkal inkább aggasztja a populista baloldali pártok megválasztása, mivel azok kiadásnövelésre törekednek, amit gyakran magasabb hitelfelvétellel vagy adóemeléssel finanszíroznak, adott esetben megakasztva az európai gazdaságok anélkül is köhögő motorját.

Szczepaniak megjegyezte, hogy a jobboldali pártok jó helyzetben vannak ahhoz, hogy az elkövetkező 18 hónapban jelentős győzelmeket arassanak

  •  Németországban, 
  • Franciaországban, 
  • Spanyolországban, 
  • Svájcban 
  • és az Egyesült Királyságban is.

 

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