Merz az AFD-vel riogat, de a Nomura szerint ezt a befektetők már nem eszik meg
Friedrich Merz német kancellár múlt vasárnap az ARD közszolgálati csatornán azzal riogatott, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) párt esetleges győzelme a jövő vasárnap Szászország-Anhalt tartományban rendezett választásokon gazdasági károkat okozhat a régióban.
Merz a befektetések elmaradásával riogat
Merz véleménye azonban ellentmond a legnagyobb japán befektetési bank, a Nomura értékelésének, amely szerint a befektetők már nem reagálnak ösztönösen félelemmel a jobboldali győzelmekre, viszont egyre inkább tartanak a baloldali politika gazdasági következményeitől, különös tekintettel a deindusztrializációra, az egyre drágább energiára és az európai társadalmakat szétverő ellenőrizhetetlen tömeges bevándorlásra, amelyek mindegyike tönkre teheti ezeket a nemzeteket.
Ha a dolgok úgy alakulnak, ahogyan azt a közvélemény-kutatások jósolják, ez a szövetségi tartomány komoly problémákkal fog szembesülni
– mondta Merz az ARD televíziónak.
Kérdésként vetette fel továbbá, hogy vajon a nemzetközi vállalatok hajlandók-e befektetni vagy gyárakat építeni egy olyan tartományban, amelyet az AfD miniszterelnöke irányít.
A közvélemény-kutatások szerint ugyanis az AfD több mint 40 százalékos támogatottságot élvez, ami nagyjából a kétszerese Merz Kereszténydemokrata Uniója körülbelül 20 százalékos támogatottságának. A jobbközép párt amúgy több mint két évtizede kormányozza Szászország-Anhaltot.
A tartomány jelentős károkat szenved majd, ha a jelenleg általunk félelmetesnek tartott forgatókönyv valóra válik
– tette hozzá a német kancellár.
A Nomura szerint a piacok nem a jobboldaltól tartanak
Tény és való, az AfD esetleges győzelme nyomán létrejöhet az első, a jobboldali párt által vezetett tartományi kormány. Andrzej Szczepaniak, a londoni Nomura International Bank vezető európai elemzője és egyben ügyvezető igazgatója a múlt héten „A politikai változás magjai” című írásában szintén megállapította, hogy „az európai politika egyre inkább a populizmus felé sodródik”.
Szczepaniak a jobbra tolódást ugyanakkor a következőképpen értékelte:
Öt évvel ezelőtt a pénzügyi piacok valószínűleg nem viselték volna ilyen nyugodtan ezt a kilátást. De persze ezek a jobboldali populista pártok korábban nem voltak annyira költségvetési szempontból körültekintőek, mint amilyennek ma tartják őket.
Valójában a leginkább Giorgia Meloni olasz kormányfő győzte meg a pénzügyi piacokat arról, hogy egy populistának tartott jobboldali politikai párt is képes jól vezetni Európa egyik legnagyobb országát.
A római kormány prudens költségvetési politikájával ugyanis megmutatta a befektetőknek, hogy a párt felelősségteljesen kormányoz, miközben erőteljesen összpontosít a társadalmi kérdésekre – beleértve a bevándorlást és a kulturális háborút is –, amivel elégedetté tette a rá szavazó tömegeket.
Az elemző hozzáfűzte, hogy a pénzügyi piacokat sokkal inkább aggasztja a populista baloldali pártok megválasztása, mivel azok kiadásnövelésre törekednek, amit gyakran magasabb hitelfelvétellel vagy adóemeléssel finanszíroznak, adott esetben megakasztva az európai gazdaságok anélkül is köhögő motorját.
Szczepaniak megjegyezte, hogy a jobboldali pártok jó helyzetben vannak ahhoz, hogy az elkövetkező 18 hónapban jelentős győzelmeket arassanak
- Németországban,
- Franciaországban,
- Spanyolországban,
- Svájcban
- és az Egyesült Királyságban is.