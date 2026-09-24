Repedezik az AI és az atomenergia nagy befektetési sztorija?

A gyengébb hangulat egyik fő oka az adatközpontok jövőbeli beruházási volumenével kapcsolatos növekvő bizonytalanság. Korábban a piac abból indult ki, hogy az AI-infrastruktúra gyorsan növekvő energiaigénye jelentős hátszelet biztosít majd a nukleáris energiának, beleértve az SMR-projekteket is. A befektetők most szelektívebben viszonyulnak ehhez a tézishez. Az IPO-ra készülő Holtec maga is az adatközpontok fejlesztése körüli bizonytalanságot nevezte meg a szektor romló körülményeinek egyik okaként. A piac egyre inkább nemcsak azt kérdezi, hogy végül mennyi energiára lesz szükség, hanem azt is, hogy mikor lépnek ténylegesen működésbe az új reaktorok, és ki fogja finanszírozni őket.

Nukleáris energia: az AI nagy adatközpontjainak energia igénye beruházásokat igényel (az Amazon Web Services IAD10-es adatközpontja) / Fotó: Getty Images via AFP

Nukleáris energia projektek:magasabb kamatok és tőkeköltség

A nukleáris energia rendkívül magas kezdeti beruházást igényel, miközben a megtérülés gyakran csak sok évvel később jelentkezik. Ilyen környezetben a magasabb kamatlábak drágább finanszírozást, magasabb diszkontrátákat és a még évekre a kereskedelmi forgalomba kerüléstől lévő projektek alacsonyabb vonzerejét jelentik.

Ez különösen fontos a fiatalabb, SMR-ek fejlesztésével foglalkozó vállalatok esetében, amelyek továbbra is készpénzt égetnek, és további finanszírozási körökre lehet szükségük. Minél tovább marad magas a tőkeköltség, annál nagyobb a nyomás a mérlegeken, és a befektetők annál szorosabban vizsgálják a projektek ütemezését, a finanszírozási igényeket és a pozitív cash flow elérésének reális útját.

A befektetők egyre nagyobb figyelmet fordítanak az értékeltségre, a készpénzégetésre és a reális megvalósítási ütemtervekre

Az erőteljes árfolyam-emelkedéseket követően egyes nukleáris vállalatokat úgy értékeltek, mintha az új technológiák kereskedelmi bevezetése már szinte garantált lenne. Az elmúlt hetekben azonban erősödött a szkepticizmus a magas értékeltségi szorzókkal kapcsolatban, különösen azoknál a vállalatoknál, ahol a bevételek továbbra is korlátozottak, a nyereségesség pedig még távoli kilátás.

Ezt tovább erősítették az új részvénykibocsátások, valamint a nukleáris tematikához kitettséget biztosító tőzsdei vállalatok számának növekedése, ami csökkenti azt a szűkösségi prémiumot, amelyet a befektetők korábban hajlandók voltak megfizetni.