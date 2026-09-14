Csinos profitot kasszírozott a politikusból lett üzletember tőzsdei cége
A tavalyi első fél évben elért nagyjából 714 ezer euróról több mint 300 százalékkal, 2,91 millió euróra növelte bevételét az idei év első hat hónapjában az Oszkó Péter ex-pénzügyminiszter által alapított O3 Partners - közölte a BÉT honlapján a kockázati- és magántőkealapokat, alapkezelőket és szolgáltató vállalatokat portfóliójába gyűjtő holding.
Megugrott az O3 Partners osztalékbevétele
A legfontosabb bevételi forrás a tárgyidőszakban egyértelműen az osztalékbevétel volt, amely 2,64 millió eurót tett ki (tavaly 591 ezer). A kapcsolt vállalkozásoktól érkező vagyonkezelési díjbevétel pedig 0,08 millió euróról a négyszeresére, 0,32 millióra nőtt.
A pénzügyi eszközök valós értékének változásából ugyanakkor 0,06 millió eurós veszteség keletkezett. Ez azonban az osztalékbevételekhez képest csekély hatást gyakorolt az összesített eredményre. A beszámoló rámutat, hogy a befektetési jövedelem
- részben tényleges készpénzkifizetésekből,
- részben pedig értékelési változásokból származhat,
és e két tényező aránya időről időre jelentősen változhat.
Ezen felül a társaság 0,05 millió euró egyéb működési bevételt is elszámolt.
Költségek és nyereség
A bevételek bővülésétől messze elmaradt a működési költségek növekedési üteme, melyek éves bázison 34 százalékkal 1,42 millió euróra híztak. A legnagyobb költségtételt a vagyonkezelési díjráfordítások jelentették 0,74 millió euró összegben, míg a külső szolgáltatások és jutalékok költsége 0,63 millió eurót tett ki. A két tétel együtt szinte az összes működési ráfordítást lefedi.
A személyi jellegű ráfordítások mindössze 0,05 millió eurót, az egyéb működési költségek pedig körülbelül 0,004 millió eurót értek el.
A költségszerkezet alapján a vállalat működése viszonylag karcsú szervezeti háttérrel zajlik.
A működési eredmény az értékcsökkenés előtt 1,54 millió euró volt. Az amortizáció és értékcsökkenés csupán 0,01 millió eurót tett ki, ami a mérlegben szereplő tárgyi és immateriális eszközök alacsony szintjét tükrözi.
A pénzügyi műveletek eredménye összességében negatív volt: 0,12 millió euró pénzügyi ráfordítást részben ellensúlyozott 0,04 millió euró pénzügyi bevétel, így a nettó pénzügyi veszteség körülbelül 0,08 millió euróra rúgott.
Mindennek következtében az O3 Partners 2026 első hat hónapját 1,45 millió euró nettó nyereséggel zárta a tavalyi 475 ezer eurós veszteséggel szemben.
A mérlegfőösszeg jelentősen nőtt az időszak során, amit egyrészt az első fél évben végrehajtott tőkeemelés, másrészt a profit támogatott. A fél év utolsó napján, vagyis június 30-án a teljes eszközállomány értéke elérte a 29,89 millió eurót, míg a saját tőke addig 27,52 millió euróra emelkedett.
A társaság továbbra is rendkívül magas tőkeellátottsággal működik, miközben kötelezettségállománya viszonylag alacsony maradt
- teszi hozzá a közlemény.
A nettó profit hatalmas javulást mutat a bázisidőszakhoz mérten, ám tavaly év végére 3,5 millió euróra nőtt az adózott eredmény, ergo a tavalyi második fél évben sokkal nagyobb profitot termelt a vállalat.
Kérdés, hogy a cég tevékenységére mennyire jellemző a szezonalitás, megugorhat-e idén is a második féléves eredményesség.
Ez pedig a fentiek alapján főként attól függ, hogy a júliustól december végéig tartó időszakban is jelentős osztalékbevételek folynak-e be.
Nyomul a cég a tőzsdén is
A vállalat amúgy hatalmas lépéseket tesz tőkepiaci pozícióinak javítása céljából is. Folyamatosan emeli alaptőkéjét, s néhány hete szavazta meg a közgyűlés, hogy a BÉT Xtend platformjáról a Standard kategóriába lépnek. Emellett a cég korábban Hollandiába helyezte át a székhelyét, és további célként tűzte ki a menedzsment, hogy az O3 Partners az amszterdami Euronext tőzsdére is bevezesse részvényeit.
A társaság július 21-én jelentette be részvény-visszavásárlási programjának megkezdését is. A közgyűlési felhatalmazás értelmében az O3 Partners tőzsdei ügyletekkel veheti saját papírjait, ám a birtokában lévő részvények összmennyisége nem haladhatja meg a kibocsátott alaptőke 10 százalékát. A vételár részvényenként nem lépheti túl a 9 eurót, a felhatalmazás 2027. október 14-ig szól.
Az O3 Partners részvényei az elmúlt 12 hónap során 9 euró környékéről 8 euróra csökkent.