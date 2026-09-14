Csinos profitot kasszírozott a politikusból lett üzletember tőzsdei cége

A tavalyi első fél évben elért nagyjából 714 ezer euróról több mint 300 százalékkal, 2,91 millió euróra növelte bevételét az idei év első hat hónapjában az Oszkó Péter ex-pénzügyminiszter által alapított O3 Partners - közölte a BÉT honlapján a kockázati- és magántőkealapokat, alapkezelőket és szolgáltató vállalatokat portfóliójába gyűjtő holding.

Csinos profitot kasszírozott az O3 Partners / Fotó: Shutterstock AI

Megugrott az O3 Partners osztalékbevétele

A legfontosabb bevételi forrás a tárgyidőszakban egyértelműen az osztalékbevétel volt, amely 2,64 millió eurót tett ki (tavaly 591 ezer). A kapcsolt vállalkozásoktól érkező vagyonkezelési díjbevétel pedig 0,08 millió euróról a négyszeresére, 0,32 millióra nőtt.

A pénzügyi eszközök valós értékének változásából ugyanakkor 0,06 millió eurós veszteség keletkezett. Ez azonban az osztalékbevételekhez képest csekély hatást gyakorolt az összesített eredményre. A beszámoló rámutat, hogy a befektetési jövedelem

részben tényleges készpénzkifizetésekből,

részben pedig értékelési változásokból származhat,

és e két tényező aránya időről időre jelentősen változhat.

Ezen felül a társaság 0,05 millió euró egyéb működési bevételt is elszámolt.

Költségek és nyereség

A bevételek bővülésétől messze elmaradt a működési költségek növekedési üteme, melyek éves bázison 34 százalékkal 1,42 millió euróra híztak. A legnagyobb költségtételt a vagyonkezelési díjráfordítások jelentették 0,74 millió euró összegben, míg a külső szolgáltatások és jutalékok költsége 0,63 millió eurót tett ki. A két tétel együtt szinte az összes működési ráfordítást lefedi.

A személyi jellegű ráfordítások mindössze 0,05 millió eurót, az egyéb működési költségek pedig körülbelül 0,004 millió eurót értek el.

A költségszerkezet alapján a vállalat működése viszonylag karcsú szervezeti háttérrel zajlik.

A működési eredmény az értékcsökkenés előtt 1,54 millió euró volt. Az amortizáció és értékcsökkenés csupán 0,01 millió eurót tett ki, ami a mérlegben szereplő tárgyi és immateriális eszközök alacsony szintjét tükrözi.

A pénzügyi műveletek eredménye összességében negatív volt: 0,12 millió euró pénzügyi ráfordítást részben ellensúlyozott 0,04 millió euró pénzügyi bevétel, így a nettó pénzügyi veszteség körülbelül 0,08 millió euróra rúgott.

Mindennek következtében az O3 Partners 2026 első hat hónapját 1,45 millió euró nettó nyereséggel zárta a tavalyi 475 ezer eurós veszteséggel szemben.

A mérlegfőösszeg jelentősen nőtt az időszak során, amit egyrészt az első fél évben végrehajtott tőkeemelés, másrészt a profit támogatott. A fél év utolsó napján, vagyis június 30-án a teljes eszközállomány értéke elérte a 29,89 millió eurót, míg a saját tőke addig 27,52 millió euróra emelkedett.

A társaság továbbra is rendkívül magas tőkeellátottsággal működik, miközben kötelezettségállománya viszonylag alacsony maradt

- teszi hozzá a közlemény.