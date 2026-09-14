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tőzsde
befektető
Oszkó Péter

Csinos profitot kasszírozott a politikusból lett üzletember tőzsdei cége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megugrott a befektetőcég bevétele és a nyeresége is a bázishoz mérten. A második fél évben is brillíroznia kell azonban az O3 Partnersnek, ha év végén is növekedésről akar beszámolni.
Murányi Ernő
2026.09.14, 12:40

A tavalyi első fél évben elért nagyjából 714 ezer euróról több mint 300 százalékkal, 2,91 millió euróra növelte bevételét az idei év első hat hónapjában az Oszkó Péter ex-pénzügyminiszter által alapított O3 Partners - közölte a BÉT honlapján a kockázati- és magántőkealapokat, alapkezelőket és szolgáltató vállalatokat portfóliójába gyűjtő holding. 

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Csinos profitot kasszírozott az O3 Partners / Fotó: Shutterstock AI

Megugrott az O3 Partners osztalékbevétele

A legfontosabb bevételi forrás a tárgyidőszakban egyértelműen az osztalékbevétel volt, amely 2,64 millió eurót tett ki (tavaly 591 ezer). A kapcsolt vállalkozásoktól érkező vagyonkezelési díjbevétel pedig 0,08 millió euróról a négyszeresére, 0,32 millióra nőtt.

A pénzügyi eszközök valós értékének változásából ugyanakkor 0,06 millió eurós veszteség keletkezett. Ez azonban az osztalékbevételekhez képest csekély hatást gyakorolt az összesített eredményre. A beszámoló rámutat, hogy a befektetési jövedelem 

  • részben tényleges készpénzkifizetésekből, 
  • részben pedig értékelési változásokból származhat, 

és e két tényező aránya időről időre jelentősen változhat.

Ezen felül a társaság 0,05 millió euró egyéb működési bevételt is elszámolt.

Költségek és nyereség

A bevételek bővülésétől messze elmaradt a működési költségek növekedési üteme, melyek éves bázison 34 százalékkal 1,42 millió euróra híztak. A legnagyobb költségtételt a vagyonkezelési díjráfordítások jelentették 0,74 millió euró összegben, míg a külső szolgáltatások és jutalékok költsége 0,63 millió eurót tett ki. A két tétel együtt szinte az összes működési ráfordítást lefedi. 

A személyi jellegű ráfordítások mindössze 0,05 millió eurót, az egyéb működési költségek pedig körülbelül 0,004 millió eurót értek el. 

A költségszerkezet alapján a vállalat működése viszonylag karcsú szervezeti háttérrel zajlik. 

A működési eredmény az értékcsökkenés előtt 1,54 millió euró volt. Az amortizáció és értékcsökkenés csupán 0,01 millió eurót tett ki, ami a mérlegben szereplő tárgyi és immateriális eszközök alacsony szintjét tükrözi. 

A pénzügyi műveletek eredménye összességében negatív volt: 0,12 millió euró pénzügyi ráfordítást részben ellensúlyozott 0,04 millió euró pénzügyi bevétel, így a nettó pénzügyi veszteség körülbelül 0,08 millió euróra rúgott. 

Mindennek következtében az O3 Partners 2026 első hat hónapját 1,45 millió euró nettó nyereséggel zárta a tavalyi 475 ezer eurós veszteséggel szemben.

 

A mérlegfőösszeg jelentősen nőtt az időszak során, amit egyrészt az első fél évben végrehajtott tőkeemelés, másrészt a profit támogatott. A fél év utolsó napján, vagyis június 30-án a teljes eszközállomány értéke elérte a 29,89 millió eurót, míg a saját tőke addig 27,52 millió euróra emelkedett. 

A társaság továbbra is rendkívül magas tőkeellátottsággal működik, miközben kötelezettségállománya viszonylag alacsony maradt

 - teszi hozzá a közlemény.

A nettó profit hatalmas javulást mutat a bázisidőszakhoz mérten, ám tavaly év végére 3,5 millió euróra nőtt az adózott eredmény, ergo a tavalyi második fél évben sokkal nagyobb profitot termelt a vállalat. 

Kérdés, hogy a cég tevékenységére mennyire jellemző a szezonalitás, megugorhat-e idén is a második féléves eredményesség.

 Ez pedig a fentiek alapján főként attól függ, hogy a júliustól december végéig tartó időszakban is jelentős osztalékbevételek folynak-e be.   

Nyomul a cég a tőzsdén is

A vállalat amúgy hatalmas lépéseket tesz tőkepiaci pozícióinak javítása céljából is. Folyamatosan emeli alaptőkéjét, s néhány hete szavazta meg a közgyűlés, hogy a BÉT Xtend platformjáról a Standard kategóriába lépnek. Emellett a cég korábban Hollandiába helyezte át a székhelyét, és további célként tűzte ki a menedzsment, hogy az O3 Partners az amszterdami Euronext tőzsdére is bevezesse részvényeit.

A társaság július 21-én jelentette be részvény-visszavásárlási programjának megkezdését is. A közgyűlési felhatalmazás értelmében az O3 Partners tőzsdei ügyletekkel veheti saját papírjait, ám a birtokában lévő részvények összmennyisége nem haladhatja meg a kibocsátott alaptőke 10 százalékát. A vételár részvényenként nem lépheti túl a 9 eurót, a felhatalmazás 2027. október 14-ig szól.

 O3PNRS részvény
O3PNRS részvény13:29:07
Árfolyam: 8 EUR 0 / 0 %
Forgalom: 6 140 EUR
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az O3 Partners részvényei az elmúlt 12 hónap során 9 euró környékéről 8 euróra csökkent.

   

 

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