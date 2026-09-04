Vége a könnyített pályának: szintet lép a tőzsdén a volt pénzügyminiszter cége
Kivezetik a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacáról, és ezzel egyidejűleg átvezetik a BÉT Standard kategóriájába az Oszkó Péter volt pénzügyminiszter által alapított, magántőke-platformként működő - rotterdami székhelyű, de a pesti börzén jegyzett - O3 Partners nevű céget - döntött egyhangú szavazással a társaság közgyűlése pénteken.
A részvényesek felhatalmazták az igazgatóságot a kivezetés és az új piaci bevezetés időpontjának meghatározására, valamint a szükséges engedélyezések érdekében szükséges és az egyéb adminisztratív intézkedésekre is.
A kategóriaváltás várhatóan növeli a vállalat láthatóságát és a részvények vonzerejét, hiszen míg az Xtend egy könnyített, középvállalatokra szabott piac, s nem minősül szabályozott piacnak, a BÉT Standard kategóriája már a szabályozott piac része.
A közgyűlés egyébként az igazgatóság által előterjesztett valamennyi napirendi pontban egyhangúlag fogadta el a javaslatokat.
Ezek sorában a részvényesek öt évre, 2031. szeptember 4-ig felhatalmazták az ügyvezetést, hogy a társaság alaptőkéjét új törzsrészvények kibocsájtásával növelje, illetve részvényjegyzési jogokat biztosítson az általa kiválasztott befektetőknek.
Ezáltal a vállalat szükség esetén gyorsabban vonhat be új tőkét, aminek érdekében bizonyos esetekben korlátozhatják vagy kizárhatják a részvényesek elővásárlási jogát is. A felhatalmazás kizárólag a törzsrészvényekre vonatkozik.
A közgyűlés jóváhagyta az alapszabály módosítását is, aminek eredményeként a társaság engedélyezett részvénytőkéje jelentősen emelkedik. Az eddigi 5 millió darab kibocsátható törzsrészvény helyett a jövőben már 8 millió részvény kibocsátására lesz lehetőség, ami az engedélyezett részvényállomány 60 százalékos növekedést jelenti, és további mozgásteret biztosít a társaság jövőbeni tőkebevonási és növekedési terveihez.
A módosítást a holland cégjogi előírásoknak megfelelően bejegyzik a holland cégnyilvántartásba is.
A részvényesek egyszersmind Novák Andreát nevezték ki a társaság ügyvezető igazgatójává 2026. szeptember 4-i hatállyal.
A határozatok a társaság tőkepiaci jelenlétének erősítését, finanszírozási rugalmasságának növelését és vezetési struktúrájának bővítését szolgálják.
A társaság fő tevékenysége a kockázati- és magántőkealapok, alapkezelők és szolgáltató vállalatok irányítása és részbeni tulajdonlása, amelyből bevételeit menedzsmentdíjak, sikerdíjak (carried interest) és osztalékok formájában realizálja, kiegészítve saját másodlagos (secondaries) és stratégiai portfólióival.
Az O3 Partners lefedi a teljes befektetési életciklust az inkubációtól a növekedési fázison át egészen a felvásárlásokig. Ez a diverzifikált modell rendszeres és skálázható bevételi forrásokat biztosít, erősíti a regionális konszolidációs lehetőségeket, és átlátható, likvid hozzáférést nyújt a befektetőknek a magántőkehozamokhoz.
A vállalat tervei között szerepel a tőzsdére lépés az amszterdami Euronext parkettjére is.
Az O3 Partners részvényei pénteken napközben 1,3 százalékkal 8,1 forintra drágultak, igaz, minimális forgalom mellett.