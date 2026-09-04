Deviza
EUR/HUF361,66 -0,11% USD/HUF311,14 -0,06% GBP/HUF420,7 -0,13% CHF/HUF384,47 -0,27% PLN/HUF83,88 +0,12% RON/HUF68,84 -0,16% CZK/HUF14,95 -0,19% EUR/HUF361,66 -0,11% USD/HUF311,14 -0,06% GBP/HUF420,7 -0,13% CHF/HUF384,47 -0,27% PLN/HUF83,88 +0,12% RON/HUF68,84 -0,16% CZK/HUF14,95 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 747,91 -0,38% MTELEKOM2 624 +1,39% MOL4 952 -1,45% OTP44 940 -0,11% RICHTER12 820 +0,08% OPUS311 -1,58% ANY6 540 -0,3% AUTOWALLIS133 +2,31% WABERERS4 480 0% BUMIX9 444,5 +0,16% CETOP5 075,79 +0,5% CETOP NTR3 262,66 +0,51% BUX147 747,91 -0,38% MTELEKOM2 624 +1,39% MOL4 952 -1,45% OTP44 940 -0,11% RICHTER12 820 +0,08% OPUS311 -1,58% ANY6 540 -0,3% AUTOWALLIS133 +2,31% WABERERS4 480 0% BUMIX9 444,5 +0,16% CETOP5 075,79 +0,5% CETOP NTR3 262,66 +0,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
befektetési vállalat
Oszkó Péter

Vége a könnyített pályának: szintet lép a tőzsdén a volt pénzügyminiszter cége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fontos mérföldkőről döntött a befektetési cég közgyűlése. Az O3 Partners átlépése a BÉT Standard kategóriájába várhatóan növeli a vállalat láthatóságát és részvényei vonzerejét is.
Murányi Ernő
2026.09.04, 16:26

Kivezetik a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacáról, és ezzel egyidejűleg átvezetik a BÉT Standard kategóriájába az Oszkó Péter volt pénzügyminiszter által alapított, magántőke-platformként működő - rotterdami székhelyű, de a pesti börzén jegyzett -  O3 Partners nevű céget - döntött egyhangú szavazással a társaság közgyűlése pénteken. 

20210909_0013_MOR O3 Partners
Szintet lépett a tőzsdén a volt pénzügyminiszter cége, az O3 Partners / Fotó: Móricz Sabján Simon

A részvényesek felhatalmazták az igazgatóságot a kivezetés és az új piaci bevezetés időpontjának meghatározására, valamint a szükséges engedélyezések érdekében szükséges és az egyéb adminisztratív intézkedésekre is. 

A kategóriaváltás várhatóan növeli a vállalat láthatóságát és a részvények vonzerejét, hiszen míg az Xtend egy könnyített, középvállalatokra szabott piac, s nem minősül szabályozott piacnak, a BÉT Standard kategóriája már a szabályozott piac része.

A közgyűlés egyébként az igazgatóság által előterjesztett valamennyi napirendi pontban egyhangúlag fogadta el a javaslatokat. 

Ezek sorában a részvényesek öt évre, 2031. szeptember 4-ig felhatalmazták az ügyvezetést, hogy a társaság alaptőkéjét új törzsrészvények kibocsájtásával növelje, illetve részvényjegyzési jogokat biztosítson az általa kiválasztott befektetőknek. 

Ezáltal a vállalat szükség esetén gyorsabban vonhat be új tőkét, aminek érdekében bizonyos esetekben korlátozhatják vagy kizárhatják a részvényesek elővásárlási jogát is. A felhatalmazás kizárólag a törzsrészvényekre vonatkozik.

A közgyűlés jóváhagyta az alapszabály módosítását is, aminek eredményeként a társaság engedélyezett részvénytőkéje jelentősen emelkedik. Az eddigi 5 millió darab kibocsátható törzsrészvény helyett a jövőben már 8 millió részvény kibocsátására lesz lehetőség, ami az engedélyezett részvényállomány 60 százalékos növekedést jelenti, és további mozgásteret biztosít a társaság jövőbeni tőkebevonási és növekedési terveihez. 

A módosítást a holland cégjogi előírásoknak megfelelően bejegyzik a holland cégnyilvántartásba is.

A részvényesek egyszersmind Novák Andreát nevezték ki a társaság ügyvezető igazgatójává 2026. szeptember 4-i hatállyal. 

A határozatok a társaság tőkepiaci jelenlétének erősítését, finanszírozási rugalmasságának növelését és vezetési struktúrájának bővítését szolgálják.

A társaság fő tevékenysége a kockázati- és magántőkealapok, alapkezelők és szolgáltató vállalatok irányítása és részbeni tulajdonlása, amelyből bevételeit menedzsmentdíjak, sikerdíjak (carried interest) és osztalékok formájában realizálja, kiegészítve saját másodlagos (secondaries) és stratégiai portfólióival.

 Az O3 Partners lefedi a teljes befektetési életciklust az inkubációtól a növekedési fázison át egészen a felvásárlásokig. Ez a diverzifikált modell rendszeres és skálázható bevételi forrásokat biztosít, erősíti a regionális konszolidációs lehetőségeket, és átlátható, likvid hozzáférést nyújt a befektetőknek a magántőkehozamokhoz.

A vállalat tervei között szerepel a tőzsdére lépés az amszterdami Euronext parkettjére is. 

 O3PNRS részvény
O3PNRS részvény17:20:00
Árfolyam: 8,1 EUR 0 / +1,25 %
Forgalom: 502 EUR
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az O3 Partners részvényei pénteken napközben 1,3 százalékkal 8,1 forintra drágultak, igaz, minimális forgalom mellett.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu