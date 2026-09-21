Meglepő dolog történt az olaj árával az éjjel: így máris többet ér a Tisza-kormány 5000 forintos dízeltámogatása – a következő napok sorsdöntőek lesznek
Hétfő reggelre több mint egy hete nem látott mélypontra csökkentek az olajárak, mivel a befektetők abban bíznak, hogy az ENSZ e heti ülése mellett lehetőség nyílhat az iráni háború diplomáciai rendezésére. A piac közben árgus szemekkel figyeli azt is, hogy a Szaúd-Arábiából történő szállítások akár részlegesen helyreállhatnak-e a jemeni húszik folyamatos támadásai ellenére.
A Brent nyersolaj és az amerikai West Texas Intermediate (WTI) határidős jegyzése egyaránt szeptember 10. óta nem látott mélypontra süllyedt. A Brent hordónként 101,71 dolláron állt hétfőn hajnalban, ami 2,16 dolláros, vagyis 2,08 százalékos csökkenést jelentett, miután pénteken 0,91 százalékkal került lejjebb a jegyzés. A WTI hordónkénti ára 2,15 dollárral, 2,14 százalékkal 98,15 dollárra esett, az előző kereskedési napon elért 1,58 százalékos csökkenést követően – számolt be róla a Reuters.
A WTI ezzel áttörte a hordónkénti 100 dolláros pszichológiai támaszt. Egy Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint egyes befektetők az októberi kontraktusok lejárata előtt egy nappal már novemberre görgethették át pozícióikat.
Bár az olajpiaci csökkenés alapvetően pozitív, a piacot befolyásoló hírek továbbra sem megnyugtatóak. Irán és az Amerikai Egyesült Államok vasárnap újabb fenyegetéseket fogalmazott meg egymással szemben, miközben továbbra sincs előrelépés a patthelyzetben. Donald Trump elnök ugyanakkor jelezte, hogy kész lenne találkozni Maszúd Peszeskján iráni elnökkel, aki várhatóan ezen a héten New Yorkba utazik az ENSZ Közgyűlésére.
Irán közvetítőkön keresztül már ismertette a tárgyalások újraindításának feltételeit, amelyek célja az Egyesült Államokkal folytatott háború lezárása – közölte az Al Jazeera egy szombati interjúra hivatkozva, amelyben az iráni biztonsági vezető, Mohszen Rezáei beszélt erről.
A Közel-Keleten ugyanakkor továbbra is komoly feszültségek vannak. Az Irán által támogatott jemeni húszik szombaton rakétákkal és drónokkal támadtak célpontokat a szaúdi fővárosban, Rijádban, valamint az Aramco egyik létesítményét a Vörös-tenger partján fekvő Jambu olajipari és exportközpontban. A Reuters forrásai szerint Kína azt kérte Irántól, hogy segítsen megfékezni a húszikat, miután Szaúd-Arábia a támadásokat követően Pekinghez fordult.
A húszik Szaúdi Aramco East-West vezetékét ért támadásai arra késztették az állami olajvállalatot, hogy ebben a hónapban és a következőben növelje a Hormuzi-szoroson keresztül lebonyolított exportot, miután leállította a Jambun keresztül történő szállítások egy részét. Ennek eredményeként az OPEC vezető olajtermelőjének exportja szeptemberben eddig napi több mint 4 millió hordóra állt helyre, miután augusztusban napi 2,4 millió hordóra zuhant. Utóbbi 2013 óta nem látott alacsony szintet jelentett a Kpler elemzőcég előzetes adatai alapján.
A magyar piacnak is kapóra jöhet az olajárak csökkenése
Az olajárak változása a magyarországi töltőállomásokra is begyűrűzhet. A Holtankoljak.hu pénteki adatai alapján a 95-ös benzin literjét 635 forintért, a gázolaj literjét 709 forintért tankolhatjuk a hazai kutakon. Ha a világpiaci árak csökkenése itthon is realizálódik, akkor mindkét üzemanyagtípus esetében árcsökkenés jöhet.
Kapitány Istvánék számítása szerint az 5000 forintos havi egy tankolásnyi támogatás a 150 lóerő alatti járműveknél nagyjából 100 forintos árkülönbözetet kompenzál a 615 forintos védett áras gázolajhoz képest. Jelenleg a dízel átlagára 709 forint, tehát már nagyon a határán van az 5000 forintos segítség, hogy valóban kipótolja a drágulást. De így, hogy az olajár mérséklődik, már fordulhat a helyzet.