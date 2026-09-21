Meglepő dolog történt az olaj árával az éjjel: így máris többet ér a Tisza-kormány 5000 forintos dízeltámogatása – a következő napok sorsdöntőek lesznek

Hétfő reggelre több mint egy hete nem látott mélypontra csökkentek az olajárak, mivel a befektetők abban bíznak, hogy az ENSZ e heti ülése mellett lehetőség nyílhat az iráni háború diplomáciai rendezésére. A piac közben árgus szemekkel figyeli azt is, hogy a Szaúd-Arábiából történő szállítások akár részlegesen helyreállhatnak-e a jemeni húszik folyamatos támadásai ellenére.

A magyarországi kutakra is begyűrűzhet az olajárak csökkenése / Fotó: AFP

A Brent nyersolaj és az amerikai West Texas Intermediate (WTI) határidős jegyzése egyaránt szeptember 10. óta nem látott mélypontra süllyedt. A Brent hordónként 101,71 dolláron állt hétfőn hajnalban, ami 2,16 dolláros, vagyis 2,08 százalékos csökkenést jelentett, miután pénteken 0,91 százalékkal került lejjebb a jegyzés. A WTI hordónkénti ára 2,15 dollárral, 2,14 százalékkal 98,15 dollárra esett, az előző kereskedési napon elért 1,58 százalékos csökkenést követően – számolt be róla a Reuters.

A WTI ezzel áttörte a hordónkénti 100 dolláros pszichológiai támaszt. Egy Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint egyes befektetők az októberi kontraktusok lejárata előtt egy nappal már novemberre görgethették át pozícióikat.

Bár az olajpiaci csökkenés alapvetően pozitív, a piacot befolyásoló hírek továbbra sem megnyugtatóak. Irán és az Amerikai Egyesült Államok vasárnap újabb fenyegetéseket fogalmazott meg egymással szemben, miközben továbbra sincs előrelépés a patthelyzetben. Donald Trump elnök ugyanakkor jelezte, hogy kész lenne találkozni Maszúd Peszeskján iráni elnökkel, aki várhatóan ezen a héten New Yorkba utazik az ENSZ Közgyűlésére.

Irán közvetítőkön keresztül már ismertette a tárgyalások újraindításának feltételeit, amelyek célja az Egyesült Államokkal folytatott háború lezárása – közölte az Al Jazeera egy szombati interjúra hivatkozva, amelyben az iráni biztonsági vezető, Mohszen Rezáei beszélt erről.

A Közel-Keleten ugyanakkor továbbra is komoly feszültségek vannak. Az Irán által támogatott jemeni húszik szombaton rakétákkal és drónokkal támadtak célpontokat a szaúdi fővárosban, Rijádban, valamint az Aramco egyik létesítményét a Vörös-tenger partján fekvő Jambu olajipari és exportközpontban. A Reuters forrásai szerint Kína azt kérte Irántól, hogy segítsen megfékezni a húszikat, miután Szaúd-Arábia a támadásokat követően Pekinghez fordult.