Borotvaélen táncol az olajpiac, diplomáciai fordulatban reménykedik a világ, a jövő Trump kezében van
Három napos erőteljes emelkedés után stabilizálódott csütörtökön az olajpiac. Az árak emelkedését elsősorban az Egyesült Államok és Irán közötti újabb ütésváltások okozták, ám később a piacot megnyugtatta, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint az amerikai légicsapások várhatóan rövid ideig tartanak.
Megnyugodni látszik az olajpiac
Bár Trump jelezte, hogy szükség esetén újabb támadásokra is készek, nyilatkozata enyhítette a befektetők félelmét a tartós ellátási zavaroktól.
Az északi-tengeri Brent nyersolaj ára szerdán hordónként 95 dollár fölé emelkedett, míg az amerikai WTI 91 dollár körül mozgott, ahonnan csütörtökre a Brent jegyzése 95 dollár alá, míg a WTI-é 90,4 dollárra mérséklődött.
Az előző három kereskedési nap során a Brent több mint 8 százalékkal drágult, ami jól mutatja, hogy a közel-keleti geopolitikai kockázatok továbbra is jelentős felhajtóerőt jelentenek a piacon.
Az amerikai légicsapások új hulláma többhetes viszonylagos nyugalmat követett. Irán válaszul drón- és rakétatámadásokat hajtott végre amerikai támaszpontok ellen a Közel-Keleten. A konfliktus ugyanakkor eddig nem okozott érdemi fennakadást a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalán, a Hormuzi-szorosban.
Az amerikai hadsereg kedden 40 hajót kísért át a szoroson, amelyek összesen 18 millió hordó olajat szállítottak - írja a Bloomberg. Az amerikai kormányzat is hangsúlyozta, hogy az energiaszállítások továbbra is zavartalanok, és jelentős mennyiségű kőolaj hagyja el a Perzsa-öblöt.
Piaci szereplők szerint a jelenlegi helyzet ugyan magasra lőtte ki az árakat, ám mind Washington, mind Teherán érdekében áll, hogy a felek elkerüljék a konfliktus további elmélyülését.
Egy esetleges béketárgyalás vagy diplomáciai közeledés gyorsan lefelé korrigálhatná az árakat. Ugyanakkor egyelőre egyik fél sem mutat hajlandóságot arra, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz, miután a júniusi békemegállapodás összeomlott.
A nyersolaj ára az év eleje óta közel 60 százalékkal emelkedett.
Csúcson a dízel jegyzése is, mi újság a kínálati oldalon?
A finomított termékek, különösen a dízel ára még ennél is nagyobb mértékben nőtt, ami egyaránt a közel-keleti konfliktus és az orosz-ukrán háború következménye. Az energiapiac továbbra is rendkívül érzékeny a geopolitikai fejleményekre.
A Chevron vezérigazgatója szerint a globális olajpiac fokozatosan ismét egyensúlyba kerülhet, mivel a szállítások, ha nem is zavartalanul, de folytatódnak. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy az amerikai-iráni háború továbbra is komoly kockázatot jelent.
A konfliktus elhúzódására utal, hogy az Egyesült Államok meghosszabbította közel-keleti katonai jelenlétét, és mintegy 50 ezer katona állomásoztatását tervezi a térségben.
A kínálati oldalon az amerikai készletadatok vegyes képet mutatnak.
Az Egyesült Államok nyersolajkészletei 4,5 millió hordóval csökkentek az előző héten, ami az első jelentősebb visszaesés július vége óta.
Ezzel párhuzamosan a cushingi tárolóközpont készletei enyhén emelkedtek, míg a benzinállományok csökkentek. Ezek az adatok összességében szintén a magasabb olajárak irányában hatottak.
A piac tehát jelenleg egyszerre árazza a közel-keleti háborús kockázatokat és azt a tényt, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítások egyelőre fennakadások nélkül működnek. Az árak egyelőre roppant magasak, de egy diplomáciai fordulat gyors korrekciót válthat ki.