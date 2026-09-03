Borotvaélen táncol az olajpiac, diplomáciai fordulatban reménykedik a világ, a jövő Trump kezében van

Három napos erőteljes emelkedés után stabilizálódott csütörtökön az olajpiac. Az árak emelkedését elsősorban az Egyesült Államok és Irán közötti újabb ütésváltások okozták, ám később a piacot megnyugtatta, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint az amerikai légicsapások várhatóan rövid ideig tartanak.

Borotvaélen táncol az olajpiac / Fotó: Kyle Grillot

Megnyugodni látszik az olajpiac

Bár Trump jelezte, hogy szükség esetén újabb támadásokra is készek, nyilatkozata enyhítette a befektetők félelmét a tartós ellátási zavaroktól.

Az északi-tengeri Brent nyersolaj ára szerdán hordónként 95 dollár fölé emelkedett, míg az amerikai WTI 91 dollár körül mozgott, ahonnan csütörtökre a Brent jegyzése 95 dollár alá, míg a WTI-é 90,4 dollárra mérséklődött.

Az előző három kereskedési nap során a Brent több mint 8 százalékkal drágult, ami jól mutatja, hogy a közel-keleti geopolitikai kockázatok továbbra is jelentős felhajtóerőt jelentenek a piacon.

Az amerikai légicsapások új hulláma többhetes viszonylagos nyugalmat követett. Irán válaszul drón- és rakétatámadásokat hajtott végre amerikai támaszpontok ellen a Közel-Keleten. A konfliktus ugyanakkor eddig nem okozott érdemi fennakadást a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalán, a Hormuzi-szorosban.

Az amerikai hadsereg kedden 40 hajót kísért át a szoroson, amelyek összesen 18 millió hordó olajat szállítottak - írja a Bloomberg. Az amerikai kormányzat is hangsúlyozta, hogy az energiaszállítások továbbra is zavartalanok, és jelentős mennyiségű kőolaj hagyja el a Perzsa-öblöt.

Piaci szereplők szerint a jelenlegi helyzet ugyan magasra lőtte ki az árakat, ám mind Washington, mind Teherán érdekében áll, hogy a felek elkerüljék a konfliktus további elmélyülését.

Egy esetleges béketárgyalás vagy diplomáciai közeledés gyorsan lefelé korrigálhatná az árakat. Ugyanakkor egyelőre egyik fél sem mutat hajlandóságot arra, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz, miután a júniusi békemegállapodás összeomlott.

A nyersolaj ára az év eleje óta közel 60 százalékkal emelkedett.

A Brent az elmúlt 12 hónapban (USD/hordó) / Forrás: Trading Economics

Csúcson a dízel jegyzése is, mi újság a kínálati oldalon?

A finomított termékek, különösen a dízel ára még ennél is nagyobb mértékben nőtt, ami egyaránt a közel-keleti konfliktus és az orosz-ukrán háború következménye. Az energiapiac továbbra is rendkívül érzékeny a geopolitikai fejleményekre.