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energetika
Hormuzi-szoros
olajárszint

Borotvaélen táncol az olajpiac, diplomáciai fordulatban reménykedik a világ, a jövő Trump kezében van

Két ellentétes hatású fejlemény alakítja az olajárakat. Az iráni háború felizzása drágította a nyersolajat, majd a Hormuzi-szoros állítólagos átjárhatóságáról szóló hírek megfékezték az áremelkedést.
Murányi Ernő
2026.09.03., 11:22

Három napos erőteljes emelkedés után stabilizálódott csütörtökön az olajpiac. Az árak emelkedését elsősorban az Egyesült Államok és Irán közötti újabb ütésváltások okozták, ám később a piacot megnyugtatta, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint az amerikai légicsapások várhatóan rövid ideig tartanak. 

olaj Oil Traders Navigate Iran War Impacts With Niche Spread Bets
Borotvaélen táncol az olajpiac / Fotó: Kyle Grillot

Megnyugodni látszik az olajpiac

Bár Trump jelezte, hogy szükség esetén újabb támadásokra is készek, nyilatkozata enyhítette a befektetők félelmét a tartós ellátási zavaroktól.

Az északi-tengeri Brent nyersolaj ára szerdán hordónként 95 dollár fölé emelkedett, míg az amerikai WTI 91 dollár körül mozgott, ahonnan csütörtökre a Brent jegyzése 95 dollár alá, míg a WTI-é 90,4 dollárra mérséklődött. 

Az előző három kereskedési nap során a Brent több mint 8 százalékkal drágult, ami jól mutatja, hogy a közel-keleti geopolitikai kockázatok továbbra is jelentős felhajtóerőt jelentenek a piacon.

Az amerikai légicsapások új hulláma többhetes viszonylagos nyugalmat követett. Irán válaszul drón- és rakétatámadásokat hajtott végre amerikai támaszpontok ellen a Közel-Keleten. A konfliktus ugyanakkor eddig nem okozott érdemi fennakadást a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalán, a Hormuzi-szorosban. 

Az amerikai hadsereg kedden 40 hajót kísért át a szoroson, amelyek összesen 18 millió hordó olajat szállítottak - írja a Bloomberg. Az amerikai kormányzat is hangsúlyozta, hogy az energiaszállítások továbbra is zavartalanok, és jelentős mennyiségű kőolaj hagyja el a Perzsa-öblöt.

Piaci szereplők szerint a jelenlegi helyzet ugyan magasra lőtte ki az árakat, ám mind Washington, mind Teherán érdekében áll, hogy a felek elkerüljék a konfliktus további elmélyülését. 

Egy esetleges béketárgyalás vagy diplomáciai közeledés gyorsan lefelé korrigálhatná az árakat. Ugyanakkor egyelőre egyik fél sem mutat hajlandóságot arra, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz, miután a júniusi békemegállapodás összeomlott.

A nyersolaj ára az év eleje óta közel 60 százalékkal emelkedett.

A Brent az elmúlt 12 hónapban (USD/hordó) / Forrás: Trading Economics 

Csúcson a dízel jegyzése is, mi újság a kínálati oldalon?

A finomított termékek, különösen a dízel ára még ennél is nagyobb mértékben nőtt, ami egyaránt a közel-keleti konfliktus és az orosz-ukrán háború következménye. Az energiapiac továbbra is rendkívül érzékeny a geopolitikai fejleményekre.

A Chevron vezérigazgatója szerint a globális olajpiac fokozatosan ismét egyensúlyba kerülhet, mivel a szállítások, ha nem is zavartalanul, de folytatódnak. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy az amerikai-iráni háború továbbra is komoly kockázatot jelent. 

A konfliktus elhúzódására utal, hogy az Egyesült Államok meghosszabbította közel-keleti katonai jelenlétét, és mintegy 50 ezer katona állomásoztatását tervezi a térségben.

A kínálati oldalon az amerikai készletadatok vegyes képet mutatnak. 

Az Egyesült Államok nyersolajkészletei 4,5 millió hordóval csökkentek az előző héten, ami az első jelentősebb visszaesés július vége óta.

 Ezzel párhuzamosan a cushingi tárolóközpont készletei enyhén emelkedtek, míg a benzinállományok csökkentek. Ezek az adatok összességében szintén a magasabb olajárak irányában hatottak.

A piac tehát jelenleg egyszerre árazza a közel-keleti háborús kockázatokat és azt a tényt, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítások egyelőre fennakadások nélkül működnek. Az árak egyelőre roppant magasak, de egy diplomáciai fordulat gyors korrekciót válthat ki.

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