Energiaválság: nem sikerült megfékezni – elérte a lélektani szintet az olaj ára, hároméves csúcsra lőtt ki az európai földgáz

A közel-keleti feszültségek újabb éleződése továbbra is felfelé hajtja az energiahordozók árát. Az olaj ára július óta először ismét átlépte a lélektani, 100 dolláros hordónkénti szintet szerda reggel.

Csütörötkön átlépte a száz dollárt az olaj hordónkénti ára / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Az amerikai-iráni háború legfrissebb eszkalációja során a perzsa rezsim két amerikai hajót és nyolc olajszállító tartályhajót támadott meg az Öbölben, és felszólította a kuvaiti és bahreini kikötők közelében tartózkodó hajók legénységeit, hogy hagyják el hajóikat. Az Irán által tmogatott jemeni húszi lázadók eközben szaúd-arábiai célpontokra, köztük energetikai létesítményekre lőttek ki rakétkat, és támadás érte a napi 400 000 hordó kapacitású dzsazáni finomítót is.

Az amerikai haderő eközben arról számolt be, hogy megsemmisített öt iráni nyersolajszállító tartályhajót, miután azok ballisztikus rakétákkal megpróbáltak támadást indítani egy amerikai haditengerészeti hadihajó ellen.

Száz dolláros lélektani szinten az olaj ára

A háborús események újabb lendületet adtak az olaj idei ralijának. A Brent típusú, északi-tengeri olajfajta jegyzése nem sokkal kilenc óra után átlépte a 100 dollárt hordónként. Pár perccel 10 óra előtt 99,8 dollára jött vissza a kurzus, ám ez is két zsázalékos drágulást jelent.

Az amerikai kontinensen irányadó WTI nyersolaj ezzel párhuzamosan másfél százalékkal 94,4 dollárra drágult.

Az energiahordozó árát az elhúzódó amerikai-iráni háború mellett az egyre erősödő kínai kereslet is felfelé húzza.

A Goldman Sachs hét eleji elemzésében már előrevetítette, hogy szélsőséges esetben a Brent ára a hordónkénti 120 dollárt is elérheti, ha tovább szélesedik a közel-keleti konfliktus, és fokozódnak a tankerek elleni támadások. Ezzel szemben, ha a térség olajexportja normalizálódik, az amerikai nagyank 80 dolláros olajárat tart elképzelhetőnek. Ennek azonban egyelőre nem látszik jele. A drágulás a magyarországi benzinkutakon is éreztetheti hatását, miközben a hazai piacon már a héten is újabb áremelkedést vártak.

Hároméves csúcson az európai földgáz

Az olaj mellett a földgáz is drágul. Az európai, TTF tőzsdei jegyzése közel négy százalékkal ugrott meg csütörtök reggel, cikkünk írásakor már 78 euró felett jár megawattóránként. Ez hároméves csúcsot jelent. Egy év alatt már 140 százalékot ralizott az európai földgáz ára.