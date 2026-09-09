Pokol jöhet az olajpiacon, ha súlyosbodik a helyzet a Közel-Keleten: történelmi olajárral számolnak a rémforgatókönyvek
Áttörte a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára a 100 dolláros lélektani határ t szerda reggel. Déli 12 előtt nem sokkal már 100,6 dollár körül ingadozik az árfolyam. Meddig emelkednek még az olajárak?
Egymás után emelik olajár-becsléseiket az elemzők
Tavasszal is volt egy ilyen periódus, amikor szinte folyamatosan 100 dollár fölött járt a Brent, sőt május 4-én a legnagyobb ártüske egészen 114,4 dollárig lőtt ki, mielőtt június elejétől újra lejtőre került a jegyzés, visszatérve a kétjegyű számok világába.
Kérdés, ezúttal mire számítanak az elemzők. Ha a Brent huzamos ideig is 100 dollár fölött ragad, meddig marad fenn ez a helyzet, mikortól számíthatnak az autósok újra barátságosabb benzinárakra.
Nos, a globális olajpiaci elemzők legfrissebb, 2026. szeptemberi előrejelzései szerint a nyersolajárak a következő egy évben - ha nem is 100 dollár fölött - de várhatóan magasan, hordónkénti 75 és 100 dollár között alakulnak a közel-keleti feszültségek és a Hormuzi-szoros kettős zárlata miatt.
A vezető befektetési bankok – köztük a Goldman Sachs, a Bank of America és a Morgan Stanley – az elmúlt napokban érdemben megemelték a Brent és a WTI típusú kőolajra vonatkozó árbecsléseiket is, ám úgy vélik, a konfliktus eszkalációja esetén az árak akár a 120-150 dolláros szintet is elérhetik.
A legnagyobb felfelé mutató kockázatot természetesen továbbra is a Perzsa-öbölben és újabban már a Vörös-tengeren is zajló fegyveres konfliktusok és szállítási blokádok jelentik.
Vészjósló forgatókönyv a Goldmantól
A Goldman Sachs három hónap alatt jelentősen megváltoztatta olajpiaci várakozásait: a nyári előrejelzés-csökkentés után most ismét emelte prognózisát a tartós közel-keleti feszültségek miatt.
Az év végi Brent-előrejelzését 80 dollárról 90 dollárra, a 2027-es átlagos árra vonatkozó becslését pedig 75 dollárról 80 dollárra emelte. A várakozások azért nem lettek még ennél is magasabbak, mert a Goldman szerint az ellátási rendszer alkalmazkodik: nő a „sötét” vagy nem nyilvántartott szállítások szerepe, valamint alternatív vezetékes útvonalak is enyhítik a kieséseket.
A Goldman nyersanyagpiaci kutatásait vezető Daan Struyven ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a Brent olaj ára akár 120 dollár/hordó fölé is emelkedhet, ha 2027-ben a Perzsa-öböl térségének termelése napi 4 millió hordóval a háború előtti szint alatt marad.
A bank szerint ugyanakkor túlzóan pesszimista olajpiaci előrejelzések is forognak a nyilvánosságban, melyek néhány tényezővel nem számolnak.
- Az OECD kereskedelmi készletei ugyanis továbbra is viszonylag magasak,
- a globális készletszint meghaladja a működéshez szükséges minimumot,
- és a kínai kereslet árérzékenysége is korlátot szabhat a további áremelkedésnek.
Az elemzés ezzel együtt élesen cáfolja Donald Trump amerikai elnök állítását, mely szerint az olaj- és benzinárak hamarosan jelentősen csökkenhetnek. A Goldman jelenlegi forgatókönyve inkább tartósan feszes olajpiaccal és emelkedő árkockázatokkal számol.
A Bank of America: 150 dollárig is elmehet a kurzus
A Bank of America elemzőcsapata is úgy látja, a Hormuzi-szoros tartós hajózási zavarai miatt a korábbi 76 dollárról 83 dollárra emelték a második fél évre vonatkozó átlagár-előrejelzését. Jövőre viszont csupán 75 dolláros átlagárral számolnak, mert a szoros forgalmának fokozatos normalizálódását feltételezik.
Ugyanakkor amennyiben az ellátási zavarok fennmaradnak, a Brent a 95-120 dolláros sávba kerülhet, egy súlyosabb konfliktus pedig szélsőséges esetben akár 150 dollárig is felviheti az árfolyamot.
Valamivel optimistábban látja az olajpiac helyzetét az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának független statisztikai és elemző ügynöksége (EIA). Az EIA szerint a Hormuzi-szoroson keresztül történő olajszállítások csökkenése a következő hónapokban is tovább csökkenti a globális olajkészleteket, és a nyersolaj árait az augusztus első hetében tapasztalt szintek, azaz a 80-90 dolláros sávban tartja.
A Brent nyersolaj azonnali ára 2026 harmadik negyedévében átlagosan hordónként 85 dollár körül alakul majd. Ahogy a készletek újra feltöltődnek, és a termelés nagy része várhatóan 2027 elejére helyreáll, a Brent azonnali árának fokozatos csökkenésére számítunk, amely 2027-ben átlagosan 69 dollár/hordóra süllyed - írja az ügynökség.
Az XTB brókercég más szempontokat is bevon a becslésébe. Elemzésük arra is kitér, hogy
Kína gazdasági lassulása és az elektromos járművek terjedése hosszabb távon szerkezeti keresletcsökkenést okozhat, ami a konfliktusok esetleges enyhülésével 2027 második felére akár 70 dollár alá is visszanyomhatja az árakat.
Igaz, az XTB anyaga korábban készült, még az iráni háború augusztus végi - szeptemberi eszkalációja előtt, ám ezt a szempontot is érdemes figyelembe venni.
A HSBC és a Morgan Stanley elemzői a közel-keleti geopolitikai eszkaláció elhúzódásával és a tengeri szállítási útvonalak zavarainak tartósságával indokolták olajár-előrejelzéseik megemelését. A Morgan Stanley a korlátozott globális energiaáramlással és apadó készletekkel számol, míg a HSBC a vártnál feszesebb piaci viszonyokat és a kínai import növekedését emeli ki.