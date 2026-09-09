Pokol jöhet az olajpiacon, ha súlyosbodik a helyzet a Közel-Keleten: történelmi olajárral számolnak a rémforgatókönyvek

Áttörte a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára a 100 dolláros lélektani határ t szerda reggel. Déli 12 előtt nem sokkal már 100,6 dollár körül ingadozik az árfolyam. Meddig emelkednek még az olajárak?

Öveket becsatolni, az egekbe szöknek az olajárak! / Fotó: Bloomberg

Egymás után emelik olajár-becsléseiket az elemzők

Tavasszal is volt egy ilyen periódus, amikor szinte folyamatosan 100 dollár fölött járt a Brent, sőt május 4-én a legnagyobb ártüske egészen 114,4 dollárig lőtt ki, mielőtt június elejétől újra lejtőre került a jegyzés, visszatérve a kétjegyű számok világába.

Kérdés, ezúttal mire számítanak az elemzők. Ha a Brent huzamos ideig is 100 dollár fölött ragad, meddig marad fenn ez a helyzet, mikortól számíthatnak az autósok újra barátságosabb benzinárakra.

Nos, a globális olajpiaci elemzők legfrissebb, 2026. szeptemberi előrejelzései szerint a nyersolajárak a következő egy évben - ha nem is 100 dollár fölött - de várhatóan magasan, hordónkénti 75 és 100 dollár között alakulnak a közel-keleti feszültségek és a Hormuzi-szoros kettős zárlata miatt.

A vezető befektetési bankok – köztük a Goldman Sachs, a Bank of America és a Morgan Stanley – az elmúlt napokban érdemben megemelték a Brent és a WTI típusú kőolajra vonatkozó árbecsléseiket is, ám úgy vélik, a konfliktus eszkalációja esetén az árak akár a 120-150 dolláros szintet is elérhetik.

A legnagyobb felfelé mutató kockázatot természetesen továbbra is a Perzsa-öbölben és újabban már a Vörös-tengeren is zajló fegyveres konfliktusok és szállítási blokádok jelentik.

Vészjósló forgatókönyv a Goldmantól

A Goldman Sachs három hónap alatt jelentősen megváltoztatta olajpiaci várakozásait: a nyári előrejelzés-csökkentés után most ismét emelte prognózisát a tartós közel-keleti feszültségek miatt.

Az év végi Brent-előrejelzését 80 dollárról 90 dollárra, a 2027-es átlagos árra vonatkozó becslését pedig 75 dollárról 80 dollárra emelte. A várakozások azért nem lettek még ennél is magasabbak, mert a Goldman szerint az ellátási rendszer alkalmazkodik: nő a „sötét” vagy nem nyilvántartott szállítások szerepe, valamint alternatív vezetékes útvonalak is enyhítik a kieséseket.

A Goldman nyersanyagpiaci kutatásait vezető Daan Struyven ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a Brent olaj ára akár 120 dollár/hordó fölé is emelkedhet, ha 2027-ben a Perzsa-öböl térségének termelése napi 4 millió hordóval a háború előtti szint alatt marad.

A bank szerint ugyanakkor túlzóan pesszimista olajpiaci előrejelzések is forognak a nyilvánosságban, melyek néhány tényezővel nem számolnak.

Az OECD kereskedelmi készletei ugyanis továbbra is viszonylag magasak,

a globális készletszint meghaladja a működéshez szükséges minimumot,

és a kínai kereslet árérzékenysége is korlátot szabhat a további áremelkedésnek.

Az elemzés ezzel együtt élesen cáfolja Donald Trump amerikai elnök állítását, mely szerint az olaj- és benzinárak hamarosan jelentősen csökkenhetnek. A Goldman jelenlegi forgatókönyve inkább tartósan feszes olajpiaccal és emelkedő árkockázatokkal számol.