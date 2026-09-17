Kettős nyomásból kettős hátszél: olajsokk, szűkös dízelkínálat és szárnyaló olajipari részvények

A globális energiapiacokon az idei évben egy ritkán látott kettős hátszél bontakozott ki az integrált olajvállalatok számára. Miközben a geopolitikai kockázatok drasztikusan feljebb tolták a nyersolaj árszintjét, a finomított termékek (például dízel) piacán kialakult kínálati szűk keresztmetszetek kivételesen tágra nyitották a finomítói marzsokat (crack spreads).

Olajsokk, szűkös dízelkínálat és szárnyaló olajipari részvények / Fotó: QQMinh88

Nyersolajárak: geopolitikai prémium és ellátási félelmek

Az év eleje óta a globális referenciának számító Brent és a WTI árfolyama meredeken emelkedő pályára állt. A rali egyik legfontosabb hajtóerejét a kínálati oldalon jelentkező geopolitikai kockázatok erősödése jelentette, mindenekelőtt a Hormuzi-szoros körüli eszkaláció. A Perzsa-öböl és az Indiai-óceán közötti kulcsfontosságú tengeri útvonalon kialakult bizonytalanság jelentős kockázati prémiumot épített be az olajárakba, miközben az esetleges hajózási fennakadások a globális fizikai kínálat szűkülésének veszélyét is felerősítették.

A Hormuzi-szoros: A globális tengeri kőolaj-kereskedelem egyik legfontosabb tranzitútvonalaként a Hormuzi-szoros körüli fokozódó feszültségek közvetlen kínálati kockázatot jelentenek. A térségből kiinduló esetleges hajózási zavarok vagy exportkorlátozások a világpiaci kínálat jelentős részét érinthetnék, ezért a geopolitikai kockázat tartós prémiumot eredményezett az olaj árában.

Vörös-tengeri eszkaláció: A jemeni húszik Szaúd-Arábiát érő támadásai az ország olajinfrastruktúrájának működését is veszélyeztették. A biztonsági kockázatok miatt Szaúd-Arábiának le kellett állítania egy, a Hormuzi-szorost megkerülő, stratégiai jelentőségű olajvezetéket, amely a Perzsa-öböl helyett a Vörös-tenger irányába biztosít exportkapacitást. A kieső vezetékes kapacitás tovább növelte a globális kínálati kockázatokat, miközben ráirányította a figyelmet arra, hogy a Hormuzi-szoros lezárása esetén rendelkezésre álló alternatív szállítási útvonalak kapacitása is korlátozott.

Termékpiaci turbulenciák: orosz exporttilalmak és rekordszintű dízelmarzsok

Még a nyersolaj drágulásánál is látványosabb a finomítói árrések tágulása. A kontinens dízel- és üzemanyagpiacát több strukturális sokk érte egyszerre:

Orosz korlátozások és finomítói kiesések: Moszkva augusztus 29-én meghosszabbította a dízelexport-tilalmat szeptember 30-ig, miközben az ukrán dróntámadások miatt több orosz finomító továbbra is csökkentett kapacitással működik, vagy kényszerleállás sújtja. Közel-keleti feszültség és logisztikai szűk keresztmetszetek: A geopolitikai helyzet újbóli kiéleződése miatt ismét megnőtt a Hormuzi-szoros körüli ellátási bizonytalanság. Mindez egy olyan környezetben történik, amelyben a térség késztermékexportja eleve visszaesett.

Mivel a dízel és a kerozin fizikai piaca rendkívül feszes, a közel-keleti szállítások elmaradása miatt az érintett piacok kénytelenek egyre inkább az alternatív források felé fordulni, ami tovább szűkíti a globális mozgásteret.