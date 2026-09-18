Váratlan csapás érte a Mol riválisát a magyar határnál: a projekt kellős közepén hagyták faképnél az osztrák olajóriást

Derült égből villámcsapásként érte az osztrák OMV-t, hogy Abu-Dzabi megújulóenergia-vállalata, a Masdar végül még sem vesz részt a magyar határ közvetlen közelébe, Lajtabruckba (Bruck an der Leitha) tervezett hidrogénelektrolízis-projektben - írja a Salzburger Nachrichten.

Az OMV schwechati finomítójába szállítják majd a zöld hidrogént / Fotó: AFP

Az eredeti megállapodás alapján a Masdar 49 százalékos, az OMV pedig 51 százalékos tulajdonrészt szerzett volna a közös vállalatban. A Masdar kiválása ellenére a projekt változatlan formában folytatódik - közölte az OMV.

A beruházás teljes költsége amúgy mintegy 600 millió euró, amelynek finanszírozását javarészt az Európai Beruházási Bank 450 millió eurós hiteléből, valamint az osztrák állam által 2026 elején megígért, maximum 123 millió eurós támogatásból kívánják megoldani.

Korábban a Masdar is belengette, hogy egy több százmillió eurós befektetéssel járul hozzá az ipari létesítmény felépítéséhez.

A Masdar visszalépésének pontos oka nem ismert. Az OMV szerint Abu-Dzabiban stratégiai változások történtek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a két vállalat más területeken továbbra is együttműködik, és nincs szó a partneri kapcsolat megromlásáról.

A „UpHyLarge” című projekt keretében épülő, 140 MW teljesítményű elektrolizáló üzem várhatóan 2027 végén kezdi meg működését. A tervek szerint 2028-tól évente akár 23 000 tonna zöld hidrogént is előállíthat a megújuló energiaforrások felhasználásával.

Az így előállított hidrogént pedig egy 22 kilométeres vezetéken keresztül az OMV schwechati finomítójába szállítják, ahol a jelenleg földgázból előállított fosszilis hidrogént váltja ki az ipari folyamatokban.

A salzburgi hírportál kiemeli, hogy az OMV és Abu-Dzabi kapcsolata továbbra is szoros. Az ország állami tulajdonban álló olajóriása, az ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) változatlanul 24,9 százalékos részesedéssel rendelkezik az OMV-ben, és a két vállalat nemrég vegyipari üzletágait is egyesítette a Borouge International társaságban, amely ezzel a világ negyedik legnagyobb műanyaggyártójává vált.