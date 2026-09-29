Az elemző válaszol: mi lesz most az OTP-vel a hétfői összeomlás után, mihez fog most Csányi Péter?
Régen nem hoztak össze olyan nagy esést az OTP részvényei, mint hétfőn. A bankpapír tőzsdei forgalma megközelítette a 40 milliárd forintot, miközben az árfolyama 3,86 százalékkal esett vissza és így 44 100 forinton zárt. A zuhanás okairól és a részvények várható sorsáról a Világgazdaság Takács Andrást, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzőjét kérdezte.
Az OTP-részvények esése mögött a Bloomberg cikke állhat
Mire lehet vélni a tegnapi OTP-esést?
Az OTP árfolyamának esése mögött feltehetően a Bloomberg elmúlt napokban megjelent oknyomozó cikke áll. A hírportál arról írt, hogy felmerült több, oroszországi vállalatokhoz kapcsolódó tranzakció is az OTP részéről, amelyek esetlegesen szankciósértő ügyfelekhez kötődnek. A cikk azonban több helyen is megemlítette, hogy konkrét bizonyítékaik nincsenek rá, hogy a tranzakciók valóban megtörténtek volna.
Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója, a Bloombergnek küldött válaszában azt nyilatkozta, hogy az OTP fontolóra veszi az Oroszországból való kivonulás lehetőségét, és a döntést év végéig meghozzák. A hír hatására az OTP-részvények árfolyama közel 4 százalékkal, 44 100 forintra esett a tegnapi napon.
Mi van a háttérben? Miért most jött elő az orosz kivonulás kérdése?
Fontos hangsúlyozni, hogy az orosz–ukrán konfliktus kitörését követően az OTP menedzsmentje már sokszor hangsúlyozta a negyedéves jelentések során, hogy az oroszországi operáció a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával, a megengedett keretek között, minimális üzleti aktivitással zajlik.
Az OTP felfüggesztette a vállalati hitelezését Oroszországban, és gyakorlatilag csak a lakossági fogyasztási hitelezés és betétgyűjtés területén maradt jelen.
Ennek ellenére a 2025-ös csoportszintű adózott eredmény 18 százaléka továbbra is az orosz üzletágtól származik, így az jelentős súlyt képviselve a harmadik legnagyobb profittermelő leányvállalat a magyar és a bolgár divízió után.
Ezt a tényezőt figyelembe véve az orosz piac elhagyásának motivációja nem volt túl erős ez idáig.
A nyereségtermelő képességen túl a legnagyobb kockázatot ugyanakkor a profit hazahozatala jelenti, mivel a megtermelt nyereséget csak az orosz állam engedélyével tudja hazahozni az OTP.
A menedzsment a 2025. második negyedéves konferenciahíváson kiemelte, hogy megközelítőleg a negyedéves nyereség 50 százalékát tudják osztalékként kiutalni, amely tavaly összesen 73 milliárd forint volt.
A legutóbbi, 2026-os konferenciahíváson viszont már arról tájékoztatott a bank, hogy egyelőre még nem kértek engedélyt az idei osztalékkifizetésekre, ami azt sugallja, hogy gyakorlatilag elakadt az eddig megszokott folyamat.
Eközben az OTP megállapodást írt alá a Luminor Bank felvásárlására, ami jelentős ellenállásba ütközött az érintett balti országokban az OTP oroszországi kitettsége miatt.
Nem hivatalosan az OTP már tett ajánlatot a Luminor felvásárlására 2024-ben, azonban az elemzői vélemények szerint a tranzakció akkor szintén az oroszországi érdekeltség miatt nem valósult meg.
Így a jelenlegi, 2026-os tranzakció szintén érzékeny a változatlan oroszországi körülményekre.
Mindezek alapján feltételezhető, hogy az OTP kész áldozatokat hozni a tranzakció sikeres lezárására, és akár veszteségek árán is kockázati szempontból kedvezőbb földrajzi portfólió felé elmozdulni.
A legrosszabb forgatókönyvet árazták
Indokolt-e erre a hírre egy ekkora esés?
Több tényező együttes hatását figyelembe véve az árfolyammozgás egy teljes oroszországi kivonulást tükröz, csak ez indokolhatná a tegnapi esést.
A piac előre tekintve a legrosszabb forgatókönyvet árazta, amely feltételezhetően nem tükrözi az OTP döntéshozóinak racionális megközelítését.
A menedzsment feltételezhetően ennél jobb kondíciókkal megvalósuló kivonulást próbál majd előkészíteni.
Mi várható a következő napokban, illetve hosszabb távon?
A mai nap folyamán, azaz kedden Csányi Péter is részt vesz egy Bloomberg-eseményen, ahol feltételezhetően további információkat fog megosztani
- a bank jelenlegi stratégiájáról,
- illetve a bank oroszországi szerepvállalásáról.
Várakozásaink szerint az árfolyam részben korrigálja a tegnapi esést az elkövetkező napokban.
Emellett arra is számítunk, hogy a harmadik negyedéves jelentésig (november 11.) az árfolyam érzékeny marad a napi hírekre, ami átlagon felüli volatilitással járhat.