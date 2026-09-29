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Az elemző válaszol: mi lesz most az OTP-vel a hétfői összeomlás után, mihez fog most Csányi Péter?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hétfőn hatalmas tőzsdei forgalom mellett szakadtak be a legnagyobb magyar bank részvényei. Mivel az árfolyam összeomlása derült égből villámcsapásként érte a befektetőket, Takács Andrástól, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzőjétől tudakoltuk, hogy miért kerültek lejtőre az OTP részvényei és mi lehet a folytatás.
Murányi Ernő
2026.09.29, 15:02

Régen nem hoztak össze olyan nagy esést az OTP részvényei, mint hétfőn. A bankpapír tőzsdei forgalma megközelítette a 40 milliárd forintot, miközben az árfolyama 3,86 százalékkal esett vissza és így 44 100 forinton zárt. A zuhanás okairól és a részvények várható sorsáról a Világgazdaság Takács Andrást, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzőjét kérdezte. 

Csányi Péter OTP
Várhatóan Csányi Péter vezérigazgató is megszólal az OTP részvényeivel kapcsolatban / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Az OTP-részvények esése mögött a Bloomberg cikke állhat

Mire lehet vélni a tegnapi OTP-esést?

Az OTP árfolyamának esése mögött feltehetően a Bloomberg elmúlt napokban megjelent oknyomozó cikke áll. A hírportál arról írt, hogy felmerült több, oroszországi vállalatokhoz kapcsolódó tranzakció is az OTP részéről, amelyek esetlegesen szankciósértő ügyfelekhez kötődnek. A cikk azonban több helyen is megemlítette, hogy konkrét bizonyítékaik nincsenek rá, hogy a tranzakciók valóban megtörténtek volna. 

Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója, a Bloombergnek küldött válaszában azt nyilatkozta, hogy az OTP fontolóra veszi az Oroszországból való kivonulás lehetőségét, és a döntést év végéig meghozzák. A hír hatására az OTP-részvények árfolyama közel 4 százalékkal, 44 100 forintra esett a tegnapi napon.

Mi van a háttérben? Miért most jött elő az orosz kivonulás kérdése?

Fontos hangsúlyozni, hogy az orosz–ukrán konfliktus kitörését követően az OTP menedzsmentje már sokszor hangsúlyozta a negyedéves jelentések során, hogy az oroszországi operáció a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával, a megengedett keretek között, minimális üzleti aktivitással zajlik. 

Az OTP felfüggesztette a vállalati hitelezését Oroszországban, és gyakorlatilag csak a lakossági fogyasztási hitelezés és betétgyűjtés területén maradt jelen. 

Ennek ellenére a 2025-ös csoportszintű adózott eredmény 18 százaléka továbbra is az orosz üzletágtól származik, így az jelentős súlyt képviselve a harmadik legnagyobb profittermelő leányvállalat a magyar és a bolgár divízió után.

 Ezt a tényezőt figyelembe véve az orosz piac elhagyásának motivációja nem volt túl erős ez idáig.

A nyereségtermelő képességen túl a legnagyobb kockázatot ugyanakkor a profit hazahozatala jelenti, mivel a megtermelt nyereséget csak az orosz állam engedélyével tudja hazahozni az OTP. 

A menedzsment a 2025. második negyedéves konferenciahíváson kiemelte, hogy megközelítőleg a negyedéves nyereség 50 százalékát tudják osztalékként kiutalni, amely tavaly összesen 73 milliárd forint volt. 

A legutóbbi, 2026-os konferenciahíváson viszont már arról tájékoztatott a bank, hogy egyelőre még nem kértek engedélyt az idei osztalékkifizetésekre, ami azt sugallja, hogy gyakorlatilag elakadt az eddig megszokott folyamat.

Eközben az OTP megállapodást írt alá a Luminor Bank felvásárlására, ami jelentős ellenállásba ütközött az érintett balti országokban az OTP oroszországi kitettsége miatt. 

Nem hivatalosan az OTP már tett ajánlatot a Luminor felvásárlására 2024-ben, azonban az elemzői vélemények szerint a tranzakció akkor szintén az oroszországi érdekeltség miatt nem valósult meg.

 Így a jelenlegi, 2026-os tranzakció szintén érzékeny a változatlan oroszországi körülményekre.

Mindezek alapján feltételezhető, hogy az OTP kész áldozatokat hozni a tranzakció sikeres lezárására, és akár veszteségek árán is kockázati szempontból kedvezőbb földrajzi portfólió felé elmozdulni.

A legrosszabb forgatókönyvet árazták

Indokolt-e erre a hírre egy ekkora esés?

Több tényező együttes hatását figyelembe véve az árfolyammozgás egy teljes oroszországi kivonulást tükröz, csak ez indokolhatná a tegnapi esést. 

A piac előre tekintve a legrosszabb forgatókönyvet árazta, amely feltételezhetően nem tükrözi az OTP döntéshozóinak racionális megközelítését.

 A menedzsment feltételezhetően ennél jobb kondíciókkal megvalósuló kivonulást próbál majd előkészíteni.

Mi várható a következő napokban, illetve hosszabb távon?

A mai nap folyamán, azaz kedden Csányi Péter is részt vesz egy Bloomberg-eseményen, ahol feltételezhetően további információkat fog megosztani 

  • a bank jelenlegi stratégiájáról, 
  • illetve a bank oroszországi szerepvállalásáról. 

Várakozásaink szerint az árfolyam részben korrigálja a tegnapi esést az elkövetkező napokban. 

Emellett arra is számítunk, hogy a harmadik negyedéves jelentésig (november 11.) az árfolyam érzékeny marad a napi hírekre, ami átlagon felüli volatilitással járhat.

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