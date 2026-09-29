Az elemző válaszol: mi lesz most az OTP-vel a hétfői összeomlás után, mihez fog most Csányi Péter?

Régen nem hoztak össze olyan nagy esést az OTP részvényei, mint hétfőn. A bankpapír tőzsdei forgalma megközelítette a 40 milliárd forintot, miközben az árfolyama 3,86 százalékkal esett vissza és így 44 100 forinton zárt. A zuhanás okairól és a részvények várható sorsáról a Világgazdaság Takács Andrást, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzőjét kérdezte.

Várhatóan Csányi Péter vezérigazgató is megszólal az OTP részvényeivel kapcsolatban / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Az OTP-részvények esése mögött a Bloomberg cikke állhat

Mire lehet vélni a tegnapi OTP-esést?

Az OTP árfolyamának esése mögött feltehetően a Bloomberg elmúlt napokban megjelent oknyomozó cikke áll. A hírportál arról írt, hogy felmerült több, oroszországi vállalatokhoz kapcsolódó tranzakció is az OTP részéről, amelyek esetlegesen szankciósértő ügyfelekhez kötődnek. A cikk azonban több helyen is megemlítette, hogy konkrét bizonyítékaik nincsenek rá, hogy a tranzakciók valóban megtörténtek volna.

Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója, a Bloombergnek küldött válaszában azt nyilatkozta, hogy az OTP fontolóra veszi az Oroszországból való kivonulás lehetőségét, és a döntést év végéig meghozzák. A hír hatására az OTP-részvények árfolyama közel 4 százalékkal, 44 100 forintra esett a tegnapi napon.