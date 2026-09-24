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tőzsde
OTP
Rába Holding

Beszakadt az OTP, földre került a forint, a nap sztárja a Rába volt

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Csökkenéssel zárt a BUX csütörtökön. Nagyot esett az OTP, a Molt az emelkedő olajárak repítették. A nap sztárja a Rába Holding volt.
Murányi Ernő
2026.09.24, 17:22
Frissítve: 2026.09.24, 17:32

Lejtőre kerültek csütörtökön a globálisan is meghatározó tőzsdeindexek, miközben az amerikai államkötvényhozamok több évtizedes csúcsok közelébe ugrottak, a nyersolaj ára pedig ismét emelkedésnek indult. A befektetők árgus szemmel figyelik az inflációs kockázatokat és a geopolitikai feszültségeket.

otp bank
Beszakadt az OTP, földre került a forint / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az amerikai vezető indexek - S&P 500, Dow Jones, Nasdaq - zsinórban már a harmadik napja tartanak lefelé, a BÉT csütörtöki tőzsdezárása előtt nagyjából félszázalék volt a veszteségük. 

A legmeredekebben a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq esett, mivel a növekvő kamatkörnyezet és a hozamok emelkedése leginkább a növekedési papírokat sújtja. A közműszolgáltatók és a ciklikus fogyasztási javak szektora azonban szintén a legrosszabbul teljesítők között van.

Gyenge zárások jellemezték az ázsiai piacokat, és az európai tőzsdék is többnyire pirosban vannak, követve a globális hangulatromlást, de még inkább az újra markánsan emelkedő olajárakra tekintettel.

Az európai piacokat legjobban érintő északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordóját ismét 106 dollár környékén mérik, azaz 2,6 százalékkal drágult egyetlen nap alatt. 

A gyors áremelkedés oka, hogy megrekedtek az Egyesült Államok és Irán közötti diplomáciai tárgyalások, ami felerősítette a közel-keleti háború eszkalációjától és az olajellátás huzamosabb ideig tartó akadozásától tartó piaci aggodalmakat.

A magyar tőzsde sem úszta meg a lefelé húzó örvényhatást.

A pesti börze vezető indexe, a BUX 0,3 százalékkal csökkent, 151 508 pontra.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 22,3 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP 1,2 százalékkal, 45 300 forintra esett. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 300 HUF 0 / -1,16 %
Forgalom: 15 879 257 030 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa viszont 1,1 százalékkal erősödött, egészen 5 250 forintig. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 250 HUF 0 / +1,06 %
Forgalom: 3 619 343 275 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter árfolyama 0,2 százalékkal, 12 650 forintra süllyedt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 650 HUF 0 / -0,16 %
Forgalom: 997 246 200 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2 544 forinton búcsúzott a kereskedéstől, azaz 0,1 százalékkal kúszott feljebb a záróára. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 544 HUF 0 / +0,08 %
Forgalom: 1 051 100 370 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kispapírok közül kitett magáért csütörtökön a Rába, amely az új vezető tisztségviselők kinevezését követő szerdai raliját folytatva, ezúttal 4,6 százalékkal, 3640 forintig lőtt ki.

 RABA részvény
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 3 640 HUF 0 / +4,6 %
Forgalom: 226 753 580 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A forintot késő délután ismét lerántották, a BÉT zárását követően az eurót 366,5 forinton jegyezték. Négy órától öt óráig 1,5 forinttal drágult a közösségi deviza.

 

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