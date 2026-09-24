Beszakadt az OTP, földre került a forint, a nap sztárja a Rába volt
Lejtőre kerültek csütörtökön a globálisan is meghatározó tőzsdeindexek, miközben az amerikai államkötvényhozamok több évtizedes csúcsok közelébe ugrottak, a nyersolaj ára pedig ismét emelkedésnek indult. A befektetők árgus szemmel figyelik az inflációs kockázatokat és a geopolitikai feszültségeket.
Az amerikai vezető indexek - S&P 500, Dow Jones, Nasdaq - zsinórban már a harmadik napja tartanak lefelé, a BÉT csütörtöki tőzsdezárása előtt nagyjából félszázalék volt a veszteségük.
A legmeredekebben a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq esett, mivel a növekvő kamatkörnyezet és a hozamok emelkedése leginkább a növekedési papírokat sújtja. A közműszolgáltatók és a ciklikus fogyasztási javak szektora azonban szintén a legrosszabbul teljesítők között van.
Gyenge zárások jellemezték az ázsiai piacokat, és az európai tőzsdék is többnyire pirosban vannak, követve a globális hangulatromlást, de még inkább az újra markánsan emelkedő olajárakra tekintettel.
Az európai piacokat legjobban érintő északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordóját ismét 106 dollár környékén mérik, azaz 2,6 százalékkal drágult egyetlen nap alatt.
A gyors áremelkedés oka, hogy megrekedtek az Egyesült Államok és Irán közötti diplomáciai tárgyalások, ami felerősítette a közel-keleti háború eszkalációjától és az olajellátás huzamosabb ideig tartó akadozásától tartó piaci aggodalmakat.
A magyar tőzsde sem úszta meg a lefelé húzó örvényhatást.
A pesti börze vezető indexe, a BUX 0,3 százalékkal csökkent, 151 508 pontra.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 22,3 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP 1,2 százalékkal, 45 300 forintra esett.
A Mol kurzusa viszont 1,1 százalékkal erősödött, egészen 5 250 forintig.
A Richter árfolyama 0,2 százalékkal, 12 650 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom 2 544 forinton búcsúzott a kereskedéstől, azaz 0,1 százalékkal kúszott feljebb a záróára.
A kispapírok közül kitett magáért csütörtökön a Rába, amely az új vezető tisztségviselők kinevezését követő szerdai raliját folytatva, ezúttal 4,6 százalékkal, 3640 forintig lőtt ki.
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A forintot késő délután ismét lerántották, a BÉT zárását követően az eurót 366,5 forinton jegyezték. Négy órától öt óráig 1,5 forinttal drágult a közösségi deviza.