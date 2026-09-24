Beszakadt az OTP, földre került a forint, a nap sztárja a Rába volt

Lejtőre kerültek csütörtökön a globálisan is meghatározó tőzsdeindexek, miközben az amerikai államkötvényhozamok több évtizedes csúcsok közelébe ugrottak, a nyersolaj ára pedig ismét emelkedésnek indult. A befektetők árgus szemmel figyelik az inflációs kockázatokat és a geopolitikai feszültségeket.

Beszakadt az OTP, földre került a forint / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az amerikai vezető indexek - S&P 500, Dow Jones, Nasdaq - zsinórban már a harmadik napja tartanak lefelé, a BÉT csütörtöki tőzsdezárása előtt nagyjából félszázalék volt a veszteségük.

A legmeredekebben a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq esett, mivel a növekvő kamatkörnyezet és a hozamok emelkedése leginkább a növekedési papírokat sújtja. A közműszolgáltatók és a ciklikus fogyasztási javak szektora azonban szintén a legrosszabbul teljesítők között van.

Gyenge zárások jellemezték az ázsiai piacokat, és az európai tőzsdék is többnyire pirosban vannak, követve a globális hangulatromlást, de még inkább az újra markánsan emelkedő olajárakra tekintettel.

Az európai piacokat legjobban érintő északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordóját ismét 106 dollár környékén mérik, azaz 2,6 százalékkal drágult egyetlen nap alatt.

A gyors áremelkedés oka, hogy megrekedtek az Egyesült Államok és Irán közötti diplomáciai tárgyalások, ami felerősítette a közel-keleti háború eszkalációjától és az olajellátás huzamosabb ideig tartó akadozásától tartó piaci aggodalmakat.

A magyar tőzsde sem úszta meg a lefelé húzó örvényhatást.