Enerváltan kezdett az OTP szerdán
Lefelé indultak a főbb európai tőzsdeindexek szerdán, a befektetők már az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntését várják, a többség szerint kamatemelésről dönt majd a kormányzótanács.
A piacokat Franciaország gyengére sikerült júliusi ipari termelési adatai is nyomasztották. A hangulatot tovább rontotta az Egyesült Királyság döntése is, amely szerint kereskedelmi szankciókat vezet be a Ciszjordániában fekvő illegálisnak tartott izraeli telepekről származó árukra. Erre válaszul Izrael 30 napos határidőt adott a kelet-jeruzsálemi brit konzulátusnak tevékenysége megszüntetésére.
Csökkenéssel indult a szerdai kereskedés a BÉT-en is. A BUX 0,3 százalékkal, 148 496 pontra csúszott vissza a becsengetést követően.
A blue chipek közül egyedül az OTP esett kora reggel, a legnagyobb magyar bank papírjai 0,8 százalékkal, 45 320 forintra gyengültek.
A Mol 5065 forinton stagnált.
A Richter 0,2 százalékkal, 12 610 forintra drágult.
A Magyar Telekom 2570 forinton startolt el, azaz 0,1 százalékkal került feljebb a kurzusa.
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A forint kevéssé mozdult. Az eurót 363,88 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.