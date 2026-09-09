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Enerváltan kezdett az OTP szerdán

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Gyengült a BUX a szerdai nyitás után. Az OTP volt a leggyengébb láncszem, s a Richter kapta el a legjobban a rajtot.
Murányi Ernő
2026.09.09, 09:21
Frissítve: 2026.09.09, 09:41

Lefelé indultak a főbb európai tőzsdeindexek szerdán, a befektetők már az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntését várják, a többség szerint kamatemelésről dönt majd a kormányzótanács. 

otp bank
Enerváltan kezdett az OTP szerdán / Fotó: A great shot of / Shutterstock

A piacokat Franciaország gyengére sikerült júliusi ipari termelési adatai is nyomasztották. A hangulatot tovább rontotta az Egyesült Királyság döntése is, amely szerint kereskedelmi szankciókat vezet be a Ciszjordániában fekvő illegálisnak tartott izraeli telepekről származó árukra. Erre válaszul Izrael 30 napos határidőt adott a kelet-jeruzsálemi brit konzulátusnak tevékenysége megszüntetésére.

Csökkenéssel indult a szerdai kereskedés a BÉT-en is. A BUX 0,3 százalékkal, 148 496 pontra csúszott vissza a becsengetést követően.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A blue chipek közül egyedül az OTP esett kora reggel, a legnagyobb magyar bank papírjai 0,8 százalékkal, 45 320 forintra gyengültek.

 OTP részvény
OTP részvény09:42:11
Árfolyam: 45 290 HUF -390 / -0,86 %
Forgalom: 925 679 740 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol 5065 forinton stagnált.

 MOL részvény
MOL részvény09:42:23
Árfolyam: 5 085 HUF +20 / +0,39 %
Forgalom: 354 622 260 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter 0,2 százalékkal, 12 610 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:41:39
Árfolyam: 12 470 HUF -110 / -0,88 %
Forgalom: 286 832 860 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom 2570 forinton startolt el, azaz 0,1 százalékkal került feljebb a kurzusa.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:42:55
Árfolyam: 2 562 HUF -6 / -0,23 %
Forgalom: 32 776 198 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint kevéssé mozdult. Az eurót 363,88 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

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