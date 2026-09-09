Lefelé indultak a főbb európai tőzsdeindexek szerdán, a befektetők már az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntését várják, a többség szerint kamatemelésről dönt majd a kormányzótanács.

Enerváltan kezdett az OTP szerdán / Fotó: A great shot of / Shutterstock

A piacokat Franciaország gyengére sikerült júliusi ipari termelési adatai is nyomasztották. A hangulatot tovább rontotta az Egyesült Királyság döntése is, amely szerint kereskedelmi szankciókat vezet be a Ciszjordániában fekvő illegálisnak tartott izraeli telepekről származó árukra. Erre válaszul Izrael 30 napos határidőt adott a kelet-jeruzsálemi brit konzulátusnak tevékenysége megszüntetésére.

Csökkenéssel indult a szerdai kereskedés a BÉT-en is. A BUX 0,3 százalékkal, 148 496 pontra csúszott vissza a becsengetést követően.