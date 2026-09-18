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tőzsde
OTP
Mol

Hatalmas erők mozdultak meg a BÉT-en, brutális forgalomban esett az OTP és Mol árfolyama

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Boszorkányszombaton újra nagy csaták helyszínévé váltak a tőzsdék. Az OTP-t és a Molt leforduló árfolyam mellett zsákolták a befektetők, csak a Richter erősödött a blue chipek közül.
2026.09.18, 17:25
Frissítve: 2026.09.18, 18:02

Pozitív nyitás után gyorsan mínuszba fordult pénteken a Wall Street, az európai részvényindexek pedig már nagyjából másfél százalékot veszítettek a pesti tőzsdezárás előtti percekben.

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Brutális forgalomban esett az OTP és Mol árfolyama / Fotó: tete_escape / Shutterstock

A globális tőkepiacokat a Fed szerdai kamatemelésének utóhatásai, az emelkedő kötvényhozamok és az olajár-ingadozások bizonytalanították el.

Az amerikai 2 éves kötvények hozama 4,8 bázisponttal 4,733 százalékra nőtt. A 10 éves kincstárjegyek hozama 3,7 bázisponttal 4,984 százalékra, míg a 30 éveseké 1,7 bázisponttal 5,312 százalékra emelkedett. 

Stephen Innes német részvényelemző szerint a befektetőket jelenleg leginkább az a kérdés foglalkoztatja, hogy meddig tart az amerikai kamatemelési ciklus. Eközben a japán jegybank a várakozásoknak megfelelően követte a példát, és pénteken szintén megemelte irányadó kamatlábát.

Amellett mára esett a  nemzetközi tőzsdék boszorkányszombatnak is nevezett nagy lejárati napja, ami általában fokozott volatilitást okoz.

 Minden negyedév utolsó hónapjának harmadik péntekén járnak le ugyanis az indexekre és az egyes részvényekre vonatkozó határidős pozíciók, valamint opciók. 

A tőkeerős befektetők és az alapkezelők ilyenkor próbálják meg rövid távon az általuk kívánt - egymással sokszor ellentétes -  irányba terelni az árfolyamokat, ami nagy csatákhoz, általában az átlagnál jóval nagyobb forgalomhoz és ugráló árfolyamhoz vezet. A kisbefektetők persze csak a pálya széléről leshetik a nagyok küzdelmét.

A magyar tőzsdén is szabadszemmel is látható volt a boszorkányszombat hatása. Elsősorban nem a BUX záróértékén, hiszen

a pesti börze vezető indexe 0,9 százalékkal csökkent, 152 754 pontra, ami fájó ugyan, de nem mondható különlegesnek.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom azonban már mutat valamit a háttérben működő erők összecsapásáról, mivel meghaladta a 49,5 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 30,4 milliárdos forgalom mellett, 1,5 százalékkal, 46 160 forintra esett. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 160 HUF 0 / -1,54 %
Forgalom: 30 368 917 630 HUF
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1 év
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa is 1,5 százalékkal gyengült, 5 160 forintra. Napközben sokkal lejjebb is járt a kurzus, ám a záró szakaszban brutális erővel rántották vissza. Az olajpapírokkal 11,7 milliárd forint értékben kereskedtek.  

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 160 HUF 0 / -1,53 %
Forgalom: 11 671 572 590 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter záróára ugyanakkor 0,4 százalékkal, 12 830 forintra nőtt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 830 HUF 0 / +0,39 %
Forgalom: 5 058 361 720 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1,2 százalékkal került lejjebb, és 2 562 forinton búcsúzott a kereskedéstől. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 562 HUF 0 / -1,16 %
Forgalom: 1 290 799 800 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A magyar deviza is sokat veszített erejéből a hét utolsó kereskedési napján. Az euró jegyzése 0,5 százalékkal, 364,5 forintra emelkedett a bankközi devizapiacon.

 

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