Hatalmas erők mozdultak meg a BÉT-en, brutális forgalomban esett az OTP és Mol árfolyama

Pozitív nyitás után gyorsan mínuszba fordult pénteken a Wall Street, az európai részvényindexek pedig már nagyjából másfél százalékot veszítettek a pesti tőzsdezárás előtti percekben.

Brutális forgalomban esett az OTP és Mol árfolyama / Fotó: tete_escape / Shutterstock

A globális tőkepiacokat a Fed szerdai kamatemelésének utóhatásai, az emelkedő kötvényhozamok és az olajár-ingadozások bizonytalanították el.

Az amerikai 2 éves kötvények hozama 4,8 bázisponttal 4,733 százalékra nőtt. A 10 éves kincstárjegyek hozama 3,7 bázisponttal 4,984 százalékra, míg a 30 éveseké 1,7 bázisponttal 5,312 százalékra emelkedett.

Stephen Innes német részvényelemző szerint a befektetőket jelenleg leginkább az a kérdés foglalkoztatja, hogy meddig tart az amerikai kamatemelési ciklus. Eközben a japán jegybank a várakozásoknak megfelelően követte a példát, és pénteken szintén megemelte irányadó kamatlábát.

Amellett mára esett a nemzetközi tőzsdék boszorkányszombatnak is nevezett nagy lejárati napja, ami általában fokozott volatilitást okoz.

Minden negyedév utolsó hónapjának harmadik péntekén járnak le ugyanis az indexekre és az egyes részvényekre vonatkozó határidős pozíciók, valamint opciók.

A tőkeerős befektetők és az alapkezelők ilyenkor próbálják meg rövid távon az általuk kívánt - egymással sokszor ellentétes - irányba terelni az árfolyamokat, ami nagy csatákhoz, általában az átlagnál jóval nagyobb forgalomhoz és ugráló árfolyamhoz vezet. A kisbefektetők persze csak a pálya széléről leshetik a nagyok küzdelmét.

A magyar tőzsdén is szabadszemmel is látható volt a boszorkányszombat hatása. Elsősorban nem a BUX záróértékén, hiszen