Elfáradt a Mol és a Richter, a Magyar Telekom vételi jelzést adott – most igazán érdemes figyelni az OTP-re

A 150 ezer pontos szint alá bukott a hazai részvényindex, a vezető részvények mindegyike elfáradt. A következő napokban az OTP mozgása lehet izgalmas, főleg azért, hogy támasz felett tud-e maradni. A Mol technikai képe a negatív korrekció felé mutat, hasonlóan a Richterhez. A kakukktojás a Magyar Telekom, itt a technikai kép most adott vételi jelzést.

Az OTP izgalmas napok előtt áll, a Magyar elekom felfelé veheti az irányt / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP árfolyama letörte a 30 és az 50 napos mozgóátlagot, majd a 261,8 százalékos Fibo-szintet is, de később visszakorrigált utóbbi fölé. 44 828 forintnál húzódik így rövid távú támasz, míg felül a két mozgóátlag jelent ellenállást 45 900 és 46 010 forint között. Az indikátorok továbbra is enyhén lefelé mutatnak, de a következő napokban érdemes figyelni, hogy meg tud-e kapaszkodni a 261,8 százalékos Fibo-szint felett: amennyiben igen, javulhat a technikai kép.

Fotó: Equilor Trader

A Richter technikai képe rövid távon továbbra is negatív, miután a jegyzés a 223,6 százalékos Fibo-szint alá került. A következő fontos támasz 12 640 forintnál látható, majd 12 572 forintnál a 30 napos mozgóátlag jelent kapaszkodót. Az MACD indikátor eladási jelzésen van, az RSI még nem került az 50-es szint alá.

Fotó: Equilor Trader

Nem sokáig bírta a Mol árfolyama az 5 ezer forint feletti szinteken, és enyhe negatív korrekció indult. Rövid távon a 4 958 forintos támaszra kell figyelni, amelynek letörése esetén folytatódhat a negatív korrekció. Ez esetben a 4 750-4 880 forintos zóna kerülhet fókuszba. Az indikátorok is ebbe az irányba mutatnak jelenleg.

Fotó: Equilor Trader

Vételi jelzést adott a Magyar Telekom grafikonja, amelyet az MACD indikátor mellett az RSI is megerősített, miután visszatért az 50-es szint fölé. Ugyanakkor fontos ellenállási zóna van a közelben, melyet a 276,4 százalékos Fibo-szint, illetve az 50 és a 30 napos mozgóátlag képez 2 625-2 640 között. A tartomány áttörése esetén a későbbiekben folytatódhat az emelkedés.