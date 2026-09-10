Magyar tőzsde: messze még a rali vége, elképesztő célárak érkeztek – soha nem látott szintre érhet a Richter, a Mol és az OTP is

Aktivizálták magukat a magyar részvénypiacot követő elemzők, csütörtökön három helyről is friss célárak érkeztek az OTP, a Mol és a Richter papírjaira. A pesti tőzsde három legnagyobb méretű és forgalmú társaságának javuló kilátásai alapján van még potenciál a hazai piacban a BUX index 33 százalékos idei raliját követően is.

Jelentős emelkedést látnak az elemzők az OTpP a Mol és a Richter részvényeiben is / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A legvérmesebb várakozással a PKO BP Securities állt elő, amely a Mol részvényekre vonatkozó célárat húzta fel 6143 forintra az időközben igencsak elavult 3612 forintról. A lengyel brókerég ezzel egy csapásra a legpesszimistábból a leginkább derülátó elemzővé vált. Prognózisuk közel 23 százalékos hozamlehetőséget kínál pusztán a potenciális árfolyamralin keresztül, a ma bejelentett osztalékfizetést figyelmen kívül hagyva. Utóbbi további bő hat százalékos hozamot biztosít a tulajdonosoknak idén. A tekintélyes megtérülési lehetőség miatt tartásról vételre minősítették fel az olajrészvényt.