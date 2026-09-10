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Magyar tőzsde: messze még a rali vége, elképesztő célárak érkeztek – soha nem látott szintre érhet a Richter, a Mol és az OTP is

blue chipek
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tőzsde
Mol
Richter
célár

Magyar tőzsde: messze még a rali vége, elképesztő célárak érkeztek – soha nem látott szintre érhet a Richter, a Mol és az OTP is

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Még legalább 15-20 százalékos emelkedés lehet a hazai tőzsde előtt a legfrissebb blue chip célárak teljesülése esetén. Az OTP-t az Oddo BHF, a Mol papírjait a PKO BP minősítette fel, az Erste pedig a Richter célárfolyamát húzta feljebb.
K. T.
2026.09.10, 12:05
Frissítve: 2026.09.10, 12:33

Aktivizálták magukat a magyar részvénypiacot követő elemzők, csütörtökön három helyről is friss célárak érkeztek az OTP, a Mol és a Richter papírjaira. A pesti tőzsde három legnagyobb méretű és forgalmú társaságának javuló kilátásai alapján van még potenciál a hazai piacban a BUX index 33 százalékos idei raliját követően is.

BUX, tőzsde, OTP, Mol, Richter, célár
Jelentős emelkedést látnak az elemzők az OTpP a Mol és a Richter részvényeiben is / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A legvérmesebb várakozással a PKO BP Securities állt elő, amely a Mol részvényekre vonatkozó célárat húzta fel 6143 forintra az időközben igencsak elavult 3612 forintról. A lengyel brókerég ezzel egy csapásra a legpesszimistábból a leginkább derülátó elemzővé vált. Prognózisuk közel 23 százalékos hozamlehetőséget kínál pusztán a potenciális árfolyamralin keresztül, a ma bejelentett osztalékfizetést figyelmen kívül hagyva. Utóbbi további bő hat százalékos hozamot biztosít a tulajdonosoknak idén. A tekintélyes megtérülési lehetőség miatt tartásról vételre minősítették fel az olajrészvényt.

 MOL részvény
MOL részvény12:29:50
Árfolyam: 5 190 HUF +185 / +3,56 %
Forgalom: 5 568 237 140 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP vélt jövőbeli tőzsdei pályáját a Oddo BHF tekintette át, és határozott meg ennek eredményeként a korábbinál jóval magasabb célárfolyamot. Az első számú magyar bankpapírt immár 52 700 fointra taksálja a francia-brit befektetési szogáltató, 10 500 forinttal többre, mint eddig. A 16 százalékos hozamvárakozáshoz vételre felminősített ajánlás társul.

 OTP részvény
OTP részvény12:29:28
Árfolyam: 46 000 HUF +600 / +1,3 %
Forgalom: 3 398 368 660 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kilátásait az Erste vizsgálta felül, és a korábbi 13 145 forintról 14 945 forintra srófolta fel 12 havi árfolyamvárakozását. A 19 százalékos felértékelődési lehetőség miatt változatlanul felhalmozásra ajánlott a gyógyszerrészvény.

A brókerház szektorelemzője úgy látja, hogy a Richter jelenlegi részvényárfolyama nem tükrözi teljes mértékben a vállalat ígéretes hosszú távú kilátásait.

Bár a forint erősödése beárnyékolta a társaság bevételének és az adózott eredményének alakulását az első félévben, a Richter alapvető működési teljesítménye stabil volt, ami elsősorban a Vraylar sikerének köszönhető az Erste értékelése alapján.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:27:31
Árfolyam: 12 530 HUF -50 / -0,4 %
Forgalom: 617 196 540 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A korábbiakhoz hasonlóan a kutatás-fejlesztési projekt előrehaladása, valamint a biotechnológiai és nőgyógyászati szegmensben tett közelmúltbeli lépések várhatóan továbbra is a Richter közép- és hosszú távú sikerének pillérei lehetnek, és így a befektetők fókuszában maradnak.

Mivel a pesti tőzsde fő indexében, a BUX-kosarában a három blue chip 90 százalék feletti súllyal szerepel, a friss céláremelésekkel a hazai részvénypiac növekedési kilátásai is javultak.

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