Magyar tőzsde: messze még a rali vége, elképesztő célárak érkeztek – soha nem látott szintre érhet a Richter, a Mol és az OTP is
Aktivizálták magukat a magyar részvénypiacot követő elemzők, csütörtökön három helyről is friss célárak érkeztek az OTP, a Mol és a Richter papírjaira. A pesti tőzsde három legnagyobb méretű és forgalmú társaságának javuló kilátásai alapján van még potenciál a hazai piacban a BUX index 33 százalékos idei raliját követően is.
A legvérmesebb várakozással a PKO BP Securities állt elő, amely a Mol részvényekre vonatkozó célárat húzta fel 6143 forintra az időközben igencsak elavult 3612 forintról. A lengyel brókerég ezzel egy csapásra a legpesszimistábból a leginkább derülátó elemzővé vált. Prognózisuk közel 23 százalékos hozamlehetőséget kínál pusztán a potenciális árfolyamralin keresztül, a ma bejelentett osztalékfizetést figyelmen kívül hagyva. Utóbbi további bő hat százalékos hozamot biztosít a tulajdonosoknak idén. A tekintélyes megtérülési lehetőség miatt tartásról vételre minősítették fel az olajrészvényt.
Az OTP vélt jövőbeli tőzsdei pályáját a Oddo BHF tekintette át, és határozott meg ennek eredményeként a korábbinál jóval magasabb célárfolyamot. Az első számú magyar bankpapírt immár 52 700 fointra taksálja a francia-brit befektetési szogáltató, 10 500 forinttal többre, mint eddig. A 16 százalékos hozamvárakozáshoz vételre felminősített ajánlás társul.
A Richter kilátásait az Erste vizsgálta felül, és a korábbi 13 145 forintról 14 945 forintra srófolta fel 12 havi árfolyamvárakozását. A 19 százalékos felértékelődési lehetőség miatt változatlanul felhalmozásra ajánlott a gyógyszerrészvény.
A brókerház szektorelemzője úgy látja, hogy a Richter jelenlegi részvényárfolyama nem tükrözi teljes mértékben a vállalat ígéretes hosszú távú kilátásait.
Bár a forint erősödése beárnyékolta a társaság bevételének és az adózott eredményének alakulását az első félévben, a Richter alapvető működési teljesítménye stabil volt, ami elsősorban a Vraylar sikerének köszönhető az Erste értékelése alapján.
A korábbiakhoz hasonlóan a kutatás-fejlesztési projekt előrehaladása, valamint a biotechnológiai és nőgyógyászati szegmensben tett közelmúltbeli lépések várhatóan továbbra is a Richter közép- és hosszú távú sikerének pillérei lehetnek, és így a befektetők fókuszában maradnak.
Mivel a pesti tőzsde fő indexében, a BUX-kosarában a három blue chip 90 százalék feletti súllyal szerepel, a friss céláremelésekkel a hazai részvénypiac növekedési kilátásai is javultak.