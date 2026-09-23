Az OTP ugrott az élre, de megy utána szorosan a Mol is
A keddi fiaskó után szerda reggel már tápászkodott a pesti börze vezető indexe.
A BUX 0,3 százalékkal, 151 738 pontra nőtt a tőzsdenyitást követő percekben.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,4 százalékkal, 46 030 forintig araszolt felfelé.
A Mol kurzusa a nyitás után 0,3 százalékkal, 5125 forintra nőtt.
A Brent típusú kőolaj jegyzése némileg csökkent, 98,7 dollár körül mérik hordóját.
A Richter 12 600 forinton stagnált.
A Magyar Telekom 2550 forinton nyitott, 0,1 százalékkal értékelődve fel.
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A magyar deviza lefelé csorog. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 362,8 forintig kapaszkodott.
A főbb európai tőzsdéken is mérsékelt emelkedéssel és óvatosan optimista hangulatban indult a kereskedés.
A pozitív nyitás elsősorban az olajár folyamatos csökkenésének köszönhető. A piacokat megnyugtatták az amerikai–iráni tárgyalások előrehaladásáról szóló hírek, ami enyhítette az inflációs és kamatlábakkal kapcsolatos aggodalmakat is.
Emellett a technológiai szektorban a Meta új mesterségesintelligencia-ügynöke (Muse) körüli felfokozott érdeklődés új lendületet adott az MI-részvények ralijának, nem véletlen, hogy új történelmi csúcson zárt kedden a Nasdaq, miközben az S&P 500 stagnált, a Dow Jones pedig esett.