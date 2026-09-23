Az OTP ugrott az élre, de megy utána szorosan a Mol is

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A magyar deviza lefelé csorog. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 362,8 forintig kapaszkodott.

A főbb európai tőzsdéken is mérsékelt emelkedéssel és óvatosan optimista hangulatban indult a kereskedés.

A pozitív nyitás elsősorban az olajár folyamatos csökkenésének köszönhető. A piacokat megnyugtatták az amerikai–iráni tárgyalások előrehaladásáról szóló hírek, ami enyhítette az inflációs és kamatlábakkal kapcsolatos aggodalmakat is.

Emellett a technológiai szektorban a Meta új mesterségesintelligencia-ügynöke (Muse) körüli felfokozott érdeklődés új lendületet adott az MI-részvények ralijának, nem véletlen, hogy új történelmi csúcson zárt kedden a Nasdaq, miközben az S&P 500 stagnált, a Dow Jones pedig esett.