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tőzsde
OTP
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Az OTP ugrott az élre, de megy utána szorosan a Mol is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Emelkedik kora reggel a BUX. Az OTP indult meg a legnagyobb rössel a blue chipek közül, a hátvédet a stagnáló Richter képezte.
Murányi Ernő
2026.09.23, 09:20
Frissítve: 2026.09.23, 09:41

A keddi fiaskó után szerda reggel már tápászkodott a pesti börze vezető indexe.

otp bank
Az OTP ugrott az élre, de megy utána szorosan a Mol is  / Fotó: A great shot of / Shutterstock

A BUX 0,3 százalékkal, 151 738 pontra nőtt a tőzsdenyitást követő percekben.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,4 százalékkal, 46 030 forintig araszolt felfelé.

 OTP részvény
OTP részvény11:33:10
Árfolyam: 45 920 HUF +70 / +0,15 %
Forgalom: 2 964 048 310 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa a nyitás után 0,3 százalékkal, 5125 forintra nőtt.

A Brent típusú kőolaj jegyzése némileg csökkent, 98,7 dollár körül mérik hordóját. 

 MOL részvény
MOL részvény11:32:53
Árfolyam: 5 120 HUF +10 / +0,2 %
Forgalom: 421 207 625 HUF
Napi
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 12 600 forinton stagnált.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:33:56
Árfolyam: 12 630 HUF +30 / +0,24 %
Forgalom: 242 654 350 HUF
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2550 forinton nyitott, 0,1 százalékkal értékelődve fel.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:28:42
Árfolyam: 2 552 HUF +4 / +0,16 %
Forgalom: 127 727 454 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A magyar deviza lefelé csorog. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 362,8 forintig kapaszkodott.

A főbb európai tőzsdéken is mérsékelt emelkedéssel és óvatosan optimista hangulatban indult a kereskedés.

A pozitív nyitás elsősorban az olajár folyamatos csökkenésének köszönhető. A piacokat megnyugtatták az amerikai–iráni tárgyalások előrehaladásáról szóló hírek, ami enyhítette az inflációs és kamatlábakkal kapcsolatos aggodalmakat is. 

Emellett a technológiai szektorban a Meta új mesterségesintelligencia-ügynöke (Muse) körüli felfokozott érdeklődés új lendületet adott az MI-részvények ralijának, nem véletlen, hogy új történelmi csúcson zárt kedden a Nasdaq, miközben  az S&P 500 stagnált, a Dow Jones pedig esett.

 

 

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