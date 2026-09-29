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Visszatámad az OTP, harmatgyenge a forint – de mi jön ma?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Alig mozdult a keddi tőzsdenyitáskor a BUX. Az OTP részvényárfolyama visszapattanással próbálkozik, a forint lefelé gördül a lejtőn.
Murányi Ernő
2026.09.29, 09:14
Frissítve: 2026.09.29, 09:38

Fokozott eladói nyomásra és borús hangulatra lehet számítani kedden a globális és a hazai részvénypiacokon egyaránt. A piacokat elsősorban a megugró olajárak és a többéves csúcsra emelkedő államkötvényhozamok terhelik meg, amelyek elszívják a likviditást a részvénypiacokról.

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Visszatámad az OTP, harmatgyenge a forint / Fotó: LCV / Shutterstock

Az amerikai 10 éves hozam 5,26 százalék fölé emelkedett, a Brent pedig 107 dollár közelében ragadt. Emiatt az amerikai indexek jelentősen csökkentek tegnap: a Dow Jones (-0,67 százalék), a Nasdaq Composite (-0,92 százalék) és az S&P 500 (-0,77 százalék) is mínuszban zárt - írja az Equilor, hozzátéve, hogy 

kedd reggelre Ázsiában is az amerikaihoz hasonló rossz hangulat alakult ki: a Nikkei (-1,35 százalék), a KOSPI (-1,03 százalék) és a Hang Seng (-0,63 százalék) is mélyen a pirosban van. Európában a határidős árazások alapján iránykereséssel kezdődhet meg a kereskedés. 

A kontinens vállalatait ugyanis súlyosan érintik a tartósan magas kamatok és a geopolitikai feszültségek. A nap folyamán kiemelt figyelem hárul a jegybankárok megszólalásaira és a beszerzésimenedzser-indexek utóhatásaira.

Idehaza borzasztó napja volt hétfőn az OTP-nek. A bank részvényei csaknem 4 százalékkal estek az orosz kitettséggel és a Luminor felvásárlással kapcsolatos hírek miatt. Az árfolyam a 44 828 forintos támasz alatt zárt, további támaszt a 42 481 forintos szint adhat a brókercég szerint.

A Mol (+1,55 százalék) ezzel szemben tovább erősödött, az árfolyam az 5 285 forintos ellenállás és az 5 160 forintos támasz közé került. 

A Richter (-0,64 százalék) árfolyama csökkent tegnap, támasz 12 269 forintnál húzódik, míg ellenállást az 50 napos mozgóátlag képez 12 532 forintnál. Ellenállás fölé emelkedett ellenben a Magyar Telekom (+0,79 százalék). Támaszt a 30 napos mozgóátlag képez 2 558 forintnál, az ellenállás pedig az 50 napos mozgóátlagnál, azaz 2 609 forintnál húzódik. Ma iránykereséssel kezdődhet meg a kereskedés. 

Markánsan gyengült a forint is az euróval és a dollárral szemben is.

 Az euró-forint ellenállása 368,2 forint közelében húzódik, afölött pedig 369,5 forintnál látható további ellenállás. Támasz 364 forint környékén látható.

A legfontosabb kérdés, hogy folytatódik-e a magyar piac messze legnagyobb forgalmú részvényének a vesszőfutása. 

Nos, úgy tűnik, az OTP árfolyama stabilizálódhat, hiszen a nyitást követően 0,3 százalékkal, 44 210 forintig araszolt felfelfelé, majd kisvártatva 1,5 százalékkal, egészen 44 750 forintig emelkedett.  

 OTP részvény
OTP részvény12:01:07
Árfolyam: 44 440 HUF +340 / +0,77 %
Forgalom: 8 899 626 140 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A BUX 0,08 százalékkal, 149 041 pontra csökkent a becsengetést követő percekben.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az előző nap brillírozó Mol kurzusa 0,6 százalékkal, 5200 forintra csökkent.

 MOL részvény
MOL részvény12:01:45
Árfolyam: 5 150 HUF -80 / -1,55 %
Forgalom: 883 943 840 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter is lefelé vette az irányt, a gyógyszerrészvény kurzusa 0,2 százalékkal 12 370 forintra süllyedt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:01:08
Árfolyam: 12 240 HUF -160 / -1,31 %
Forgalom: 829 469 300 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2560 forinton nyitott, azaz egy tapodtat sem mozdult hétfői záróáráról.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:54:02
Árfolyam: 2 554 HUF -6 / -0,23 %
Forgalom: 69 207 018 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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Harmatgyenge ugyanakkor a magyar deviza. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 368 forint fölé tört.

 

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