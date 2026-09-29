Visszatámad az OTP, harmatgyenge a forint – de mi jön ma?

Fokozott eladói nyomásra és borús hangulatra lehet számítani kedden a globális és a hazai részvénypiacokon egyaránt. A piacokat elsősorban a megugró olajárak és a többéves csúcsra emelkedő államkötvényhozamok terhelik meg, amelyek elszívják a likviditást a részvénypiacokról.

Visszatámad az OTP, harmatgyenge a forint / Fotó: LCV / Shutterstock

Az amerikai 10 éves hozam 5,26 százalék fölé emelkedett, a Brent pedig 107 dollár közelében ragadt. Emiatt az amerikai indexek jelentősen csökkentek tegnap: a Dow Jones (-0,67 százalék), a Nasdaq Composite (-0,92 százalék) és az S&P 500 (-0,77 százalék) is mínuszban zárt - írja az Equilor, hozzátéve, hogy

kedd reggelre Ázsiában is az amerikaihoz hasonló rossz hangulat alakult ki: a Nikkei (-1,35 százalék), a KOSPI (-1,03 százalék) és a Hang Seng (-0,63 százalék) is mélyen a pirosban van. Európában a határidős árazások alapján iránykereséssel kezdődhet meg a kereskedés.

A kontinens vállalatait ugyanis súlyosan érintik a tartósan magas kamatok és a geopolitikai feszültségek. A nap folyamán kiemelt figyelem hárul a jegybankárok megszólalásaira és a beszerzésimenedzser-indexek utóhatásaira.

Idehaza borzasztó napja volt hétfőn az OTP-nek. A bank részvényei csaknem 4 százalékkal estek az orosz kitettséggel és a Luminor felvásárlással kapcsolatos hírek miatt. Az árfolyam a 44 828 forintos támasz alatt zárt, további támaszt a 42 481 forintos szint adhat a brókercég szerint.

A Mol (+1,55 százalék) ezzel szemben tovább erősödött, az árfolyam az 5 285 forintos ellenállás és az 5 160 forintos támasz közé került.

A Richter (-0,64 százalék) árfolyama csökkent tegnap, támasz 12 269 forintnál húzódik, míg ellenállást az 50 napos mozgóátlag képez 12 532 forintnál. Ellenállás fölé emelkedett ellenben a Magyar Telekom (+0,79 százalék). Támaszt a 30 napos mozgóátlag képez 2 558 forintnál, az ellenállás pedig az 50 napos mozgóátlagnál, azaz 2 609 forintnál húzódik. Ma iránykereséssel kezdődhet meg a kereskedés.

Markánsan gyengült a forint is az euróval és a dollárral szemben is.

Az euró-forint ellenállása 368,2 forint közelében húzódik, afölött pedig 369,5 forintnál látható további ellenállás. Támasz 364 forint környékén látható.