Visszatámad az OTP, harmatgyenge a forint – de mi jön ma?
Fokozott eladói nyomásra és borús hangulatra lehet számítani kedden a globális és a hazai részvénypiacokon egyaránt. A piacokat elsősorban a megugró olajárak és a többéves csúcsra emelkedő államkötvényhozamok terhelik meg, amelyek elszívják a likviditást a részvénypiacokról.
Az amerikai 10 éves hozam 5,26 százalék fölé emelkedett, a Brent pedig 107 dollár közelében ragadt. Emiatt az amerikai indexek jelentősen csökkentek tegnap: a Dow Jones (-0,67 százalék), a Nasdaq Composite (-0,92 százalék) és az S&P 500 (-0,77 százalék) is mínuszban zárt - írja az Equilor, hozzátéve, hogy
kedd reggelre Ázsiában is az amerikaihoz hasonló rossz hangulat alakult ki: a Nikkei (-1,35 százalék), a KOSPI (-1,03 százalék) és a Hang Seng (-0,63 százalék) is mélyen a pirosban van. Európában a határidős árazások alapján iránykereséssel kezdődhet meg a kereskedés.
A kontinens vállalatait ugyanis súlyosan érintik a tartósan magas kamatok és a geopolitikai feszültségek. A nap folyamán kiemelt figyelem hárul a jegybankárok megszólalásaira és a beszerzésimenedzser-indexek utóhatásaira.
Idehaza borzasztó napja volt hétfőn az OTP-nek. A bank részvényei csaknem 4 százalékkal estek az orosz kitettséggel és a Luminor felvásárlással kapcsolatos hírek miatt. Az árfolyam a 44 828 forintos támasz alatt zárt, további támaszt a 42 481 forintos szint adhat a brókercég szerint.
A Mol (+1,55 százalék) ezzel szemben tovább erősödött, az árfolyam az 5 285 forintos ellenállás és az 5 160 forintos támasz közé került.
A Richter (-0,64 százalék) árfolyama csökkent tegnap, támasz 12 269 forintnál húzódik, míg ellenállást az 50 napos mozgóátlag képez 12 532 forintnál. Ellenállás fölé emelkedett ellenben a Magyar Telekom (+0,79 százalék). Támaszt a 30 napos mozgóátlag képez 2 558 forintnál, az ellenállás pedig az 50 napos mozgóátlagnál, azaz 2 609 forintnál húzódik. Ma iránykereséssel kezdődhet meg a kereskedés.
Markánsan gyengült a forint is az euróval és a dollárral szemben is.
Az euró-forint ellenállása 368,2 forint közelében húzódik, afölött pedig 369,5 forintnál látható további ellenállás. Támasz 364 forint környékén látható.
A legfontosabb kérdés, hogy folytatódik-e a magyar piac messze legnagyobb forgalmú részvényének a vesszőfutása.
Nos, úgy tűnik, az OTP árfolyama stabilizálódhat, hiszen a nyitást követően 0,3 százalékkal, 44 210 forintig araszolt felfelfelé, majd kisvártatva 1,5 százalékkal, egészen 44 750 forintig emelkedett.
A BUX 0,08 százalékkal, 149 041 pontra csökkent a becsengetést követő percekben.
Az előző nap brillírozó Mol kurzusa 0,6 százalékkal, 5200 forintra csökkent.
A Richter is lefelé vette az irányt, a gyógyszerrészvény kurzusa 0,2 százalékkal 12 370 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom 2560 forinton nyitott, azaz egy tapodtat sem mozdult hétfői záróáráról.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Harmatgyenge ugyanakkor a magyar deviza. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 368 forint fölé tört.