Rekordok után válaszúton a pesti tőzsde, ám a trendek hosszú távon továbbra is felfelé mutatnak
A következő két hetet két esemény uralja a BÉT-en is: a Fed szeptember 16-i és az MNB szeptember 22-i kamatdöntése. A világpiaci háttér a megszokottól eltérően nem lazító, hanem szigorító, az EKB szeptemberben ismét emelt, a Fed is emelésre készülhet, a Brent pedig átlépte a 100 dolláros szintet a közel-keleti feszültség miatt. Mire lesznek képesek a pesti tőzsde sztárpapírjai?
Jól tartja magát a pesti tőzsde vezető indexe
Fordult a megszokott forgatókönyv, miközben tavaly még kamatvágásokról szólt a történet, most a Fed a szeptember 16-i ülésén akár emelhet is a jelenlegi 3,50–3,75 százalékos sávból. A piac közel 60 százalékra árazza a 25 bázispontos emelést, a hajtóerő a 2 százalék felett ragadt infláció.
Az e heti egyben „dot-plot"-ülés is, azaz friss kamatpálya-előrejelzés is érkezik, ami önmagában is megmozgathatja a hangulatot a hét közepén. Az Európai Központi Bank szeptember elején 25 bázisponttal emelt, ez a második emelés a közel-keleti háború kitörése óta, mert az eurózóna inflációja 3,3 százalékra, azaz háromévi csúcsra gyorsult.
A kamatpiac egy decemberi, harmadik emelést is áraz. A közös nevező a fejlett világban most a szigorítás, nem a lazítás, és ennek fő oka az energiaár, a Brent ugyanis átlépte a 100 dolláros lélektani szintet.
A forint az elmúlt napokban gyengülő pályára fordult, a háttérben a 100 dolláros olajjal, a közel-keleti eszkalációval és az újraírt, magasabb – 7,5 százalékos – hiánnyal számoló 2026-os költségvetéssel.
A cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben felemás a kép. A gyengülő forint kétélű fegyver, a hazai fogyasztásnak és a lakossági hangulatnak nem kedvez, ám az exportőr Richternek és a dollárbevételes Molnak eredményoldalon inkább besegít.
A másik kulcsdátum szeptember 22., amikor az MNB az új inflációs jelentés tükrében dönt. A jelenlegi 5,50 százalékos alapkamat mellett a piac kivárásra számít, sőt, felmerült az inflációs cél 3-ról 2,5 százalékra mérséklése is. Az infláció ehhez teret ad - a júliusi éves ráta csak 1,2 százalék volt -, a magas hiánypálya viszont szűkíti a mozgásteret. A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX eközben a gyengülő nemzetközi trenddel szemben is jól tartja magát.
OTP – Csúcsközeli nyugalom
Az OTP árfolyama pénteken elérte a 47 000 forintot, épp csak a nyár óta húzódó ellenállási sáv, a 46 600–46 700 forintos szint felett. A papír a 2025-ös mélypont óta töretlen, felfelé emelkedő trendcsatornában halad, jelenleg annak felső harmadában jár.
Az 50 napos mozgóátlag a rövid táv iránytűje, 45 900 forintnál húzódik, a 200 napos a hosszú táv gerince pedig 40 800 körül. Az árfolyam masszívan mindkettő felett van, ami a trend erejét jelzi.
A piac hőmérőjeként ismert RSI 57-en áll, semleges, azaz sem túlvett, sem túladott, van még tér felfelé. A lendületet mérő MACD viszont a nyári vágtatás után lecsillapodott, a nulla közelébe simult, ez inkább pihenőt, mint fordulatot jelez.
Fundamentális oldalon folytatódik a felminősítési hullám. A legutóbb az Oddo BHF 52 700 forintra emelte a célárát. A kép ugyanakkor nem egyöntetű, több háznál az árfolyam már a célár közelében jár, és 2026-ban ellenszelet jelent a banki különadó megduplázódása. A régiós terjeszkedést - legutóbb a Luminor-akvizíció - és a rekordprofit-várakozást az árfolyam nagyrészt már beárazta.
A piac arra számít, hogy az OTP a 46 700 forintos ellenállás - amin ugyan pénteken túllépett a kurzus - és a 45 900 körüli mozgóátlag-támasz között ingázik, amíg a Fed és az MNB döntése irányt nem mutat. Alapesetben az oldalazó, felfelé billenő konszolidáció a valószínűbb.
Richter – Korrekció egy új csúcs után
A Richter a legérdekesebb technikai kép, a papír néhány napja 13 500 forint közelében új csúcsra ért, majd éles, több napos visszaesés jött, jelenleg 12 480 forint körül jár. Ezzel az árfolyam az 50 napos mozgóátlag alá csúszott, ez rövid távú figyelmeztető jel lehet.
A lendületet mérő MACD eladási kereszteződést adott, a hisztogramja negatívba fordult, a piac hőmérője (RSI) pedig 41-ig hűlt gyengülő, de még nem túladott.
A jó hír a 200 napos átlag (11 700 körül) messze lent van, a trendcsatorna és a korábbi, 11 700–12 000 közötti konszolidációs sáv is támaszt ad, tehát ez egyelőre egy egészséges korrekció, nem trendforduló.
Fundamentálisan a háttér erős, az Erste szeptember 10-én 13 145-ről 14 945 forintra emelte a célárát, felhalmozás ajánlás mellett.
A féléves számokat a forint erősödése nyomta, de az alapműködés a Vraylar sikerének köszönhetően stabil volt, és épp a mostani forintgyengülés fordíthatja ezt a jelentett eredményben előnnyé. A fejlesztési portfólió - a Vraylar lehetséges utódja, az RGH-932, valamint az RGH-202 a II. klinikai fázisban van - a hosszú távú sztori motorja.
Arra számíthatunk, hogy a korrekció addig tart, amíg a 12 000 forint körüli támasz-sáv meg nem fogja az árfolyamot. Itt keresi az árfolyam a stabilizálódás első jeleit. Ha a MACD-hisztogram zsugorodni kezd és az RSI a 40-es szintről elfordul, az a korrekció kifáradását jelezné, és az 50 napos átlag visszavétele lenne a következő cél.
A 12 000 alatti, tartós zárás a csatorna aljáig, 11 700 felé engedne teret, a fundamentumok és a gyengébb forint miatt azonban középtávon inkább az emelkedő trend folytatása valószínűbb.
Mol – Friss csúcs, túlvetten és osztalék előtt
A Mol a legerősebb momentumú papír, 5 380 forinton friss történelmi csúcsra tört, megemelt forgalommal kilépve a felső Bollinger-szalag fölé. A Bollinger-szalagok a „normál" ársávot rajzolják ki; a felső szél áttörése erőt jelez, ám egyben azt is, hogy az árfolyam elrugaszkodott az átlagától.
Ezt erősíti, hogy a piac hőmérője (RSI) 72,7-en áll, a 70 feletti tartomány túlvettséget jelez, vagyis rövid távon fáradás, pihenő is jöhet.
A lendületet mérő MACD magasan pozitív tartományban jár, a trend a 4 600 forintos 50 napos és a 3 900 forintos 200 napos átlag felett egyértelműen felfelé mutat. A kitörést a Brent 100 dollár fölé emelkedése és a közelgő osztalék iránti kereslet hajtja.
Nagyon fontos, és a chart olvasásába is beleszól, hogy a Mol osztalékkorrekció előtt áll.
A társaság részvényenként bruttó 317,58 forintot fizet, a jogosultsághoz legkésőbb szeptember 14-én, vagyis ma kell megvenni a papírt, a kifizetés szeptember 25-én kezdődik.
Az árfolyam-lendület és az osztalékvadászat tehát ma még feszesen tarthatja az árfolyamot, ám keddtől belép a mintegy 317 forintos osztalékrés, ezt beárazva a papír technikailag inkább konszolidál, „kiszuszogja" majd a túlvettséget.
A középtávú kép a 100 dolláros olaj mellett felfelé mutató marad, az osztalékrés utáni stabilizálódás és az 5 000 forint körüli szint visszatartása lenne a következő megerősítés.
Rövid távon tehát pihenőre, középtávon a trend folytatására számíthatunk.
A Magyar Telekom – a rali gyümölcseinek emésztése
A Magyar Telekom többéves, több mint tízszeres menetelés után most lélegzetet vesz. Az árfolyam a nyári 2 800 forint közeli csúcsról 2 552 forintig korrigált, és az 50 napos mozgóátlag (2 630 forint) alá került, jelenleg a Bollinger-középvonal (2 560 forint) környékén.
A lendületet mérő MACD a nulla alá fordult, a piac hőmérője (RSI) 45-ön áll – gyengülő, semleges kép, ám a 200 napos átlag messze lent van, tehát a nagy trend sértetlen.
Fundamentálisan a papír már az elemzői célárak átlaga felett forog, a vonzerőt ma inkább a bőkezű osztalék és a folyamatos sajátrészvény-visszavásárlás adja, mint a további árfolyam-emelkedés. A második félévet a júliusban életbe lépett inflációkövető díjkorrekció támogathatja, a menedzsment pedig fenntartotta az éves célokat. A kockázat
- a bevétel stagnálása
- és a szabályozói környezet.
A Magyar Telekom a 2 486 forint körüli szalagalj és a 2 630 forintos mozgóátlag-ellenállás között konszolidál. A 2 630 visszavétele és felette zárás állítaná helyre a rövid távú lendületet a 2 800-as csúcs felé, a 2 486 alá csúszás mélyítené a korrekciót. Mivel a fundamentumok stabilak, de az árfolyam már drágább, a legvalószínűbb forgatókönyv az oldalazó gyógyulás – a távközlési papír is „kifújja magát" a következő lendület előtt.