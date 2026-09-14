Rekordok után válaszúton a pesti tőzsde, ám a trendek hosszú távon továbbra is felfelé mutatnak

A következő két hetet két esemény uralja a BÉT-en is: a Fed szeptember 16-i és az MNB szeptember 22-i kamatdöntése. A világpiaci háttér a megszokottól eltérően nem lazító, hanem szigorító, az EKB szeptemberben ismét emelt, a Fed is emelésre készülhet, a Brent pedig átlépte a 100 dolláros szintet a közel-keleti feszültség miatt. Mire lesznek képesek a pesti tőzsde sztárpapírjai?

Rekordok után válaszúton a pesti tőzsde / Fotó: Budapesti Éréktőzsde / Budapesti Értéktőzse

Jól tartja magát a pesti tőzsde vezető indexe

Fordult a megszokott forgatókönyv, miközben tavaly még kamatvágásokról szólt a történet, most a Fed a szeptember 16-i ülésén akár emelhet is a jelenlegi 3,50–3,75 százalékos sávból. A piac közel 60 százalékra árazza a 25 bázispontos emelést, a hajtóerő a 2 százalék felett ragadt infláció.

Az e heti egyben „dot-plot"-ülés is, azaz friss kamatpálya-előrejelzés is érkezik, ami önmagában is megmozgathatja a hangulatot a hét közepén. Az Európai Központi Bank szeptember elején 25 bázisponttal emelt, ez a második emelés a közel-keleti háború kitörése óta, mert az eurózóna inflációja 3,3 százalékra, azaz háromévi csúcsra gyorsult.

A kamatpiac egy decemberi, harmadik emelést is áraz. A közös nevező a fejlett világban most a szigorítás, nem a lazítás, és ennek fő oka az energiaár, a Brent ugyanis átlépte a 100 dolláros lélektani szintet.

A forint az elmúlt napokban gyengülő pályára fordult, a háttérben a 100 dolláros olajjal, a közel-keleti eszkalációval és az újraírt, magasabb – 7,5 százalékos – hiánnyal számoló 2026-os költségvetéssel.

A cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben felemás a kép. A gyengülő forint kétélű fegyver, a hazai fogyasztásnak és a lakossági hangulatnak nem kedvez, ám az exportőr Richternek és a dollárbevételes Molnak eredményoldalon inkább besegít.

A másik kulcsdátum szeptember 22., amikor az MNB az új inflációs jelentés tükrében dönt. A jelenlegi 5,50 százalékos alapkamat mellett a piac kivárásra számít, sőt, felmerült az inflációs cél 3-ról 2,5 százalékra mérséklése is. Az infláció ehhez teret ad - a júliusi éves ráta csak 1,2 százalék volt -, a magas hiánypálya viszont szűkíti a mozgásteret. A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX eközben a gyengülő nemzetközi trenddel szemben is jól tartja magát.