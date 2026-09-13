Az űrbe menekült a Volkswagen tulajdonosa, de ott is Elon Muskba ütközik

A Volkswagen főtulajdonosaként ismert Porsche Automobil Holding SE - amely Porsche és Piëch családok befektetési társasága, és nem tévesztendő össze a Porsche sportkocsikat gyártó Porsche AG-val - egy újabb lépést tett az űripar felé - írja a német News38 portál.

Hans Dieter Pötsch, a Porsche SE elnöke / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Beszáll a Porsche SE a Stoke Space Technologies-ba

A társaság kétszámjegyű millió eurós nagyságrendű összeget fektet az amerikai Stoke Space Technologies vállalatba, amely új generációs, teljesen újrafelhasználható rakéták fejlesztésén dolgozik. A befektetés célja, hogy a Porsche SE részesedést szerezzen egy olyan technológiában, amely a jövőben jelentősen átalakíthatja az űrközlekedési piacot.

A Stoke Space fő projektje a kétfokozatú Nova rakéta, amelynek legfontosabb jellemzője a teljes újrafelhasználhatóság.

Míg a jelenlegi rakétarendszerek többségénél legfeljebb az első fokozat tér vissza, a Stoke célja, hogy mindkét fokozat, valamint a hasznos teher burkolata is ismételten használható legyen, akár néhány órás átfutási idővel is.

A vállalat szerint ez jelentősen csökkentheti az indítási költségeket és növelheti a startok gyakoriságát.

A technológia egyik legérdekesebb eleme az innovatív hővédelmi rendszer. A hagyományos, sérülékeny hővédő csempék helyett a rakéta aktívan hűtött, fém alapú hőpajzsot használ.

A visszatérés során rendkívül hideg folyékony hidrogént keringetnek a szerkezetben kialakított mikroszkopikus csatornákon keresztül, hogy megakadályozzák a túlmelegedést.

A vállalat emellett szokatlan hajtómű-elrendezést alkalmaz: a rakéta nem egyetlen nagy hajtómű mozgatásával kormányoz, hanem több kisebb hajtómű tolóerejének differenciált szabályozásával.

Innen indult az űrbe John Glenn is

A Stoke Space ráadásul engedélyt kapott a floridai Cape Canaveral történelmi 14-es indítóállásának használatára.

Ugyaninnen indult 1962-ben John Glenn, az első amerikai űrhajós Föld körüli pályára.

A vállalat fejlesztési programjában amúgy

a kisebb Nova Pathfinder rakéta mellett már szerepel

a jóval nagyobb Nova Block 2 rendszer is, amely akár 15 tonnás hasznos teher szállítására is képes lehet.

A növekedési terveket jól mutatja, hogy a startup eddig összesen több mint 2 milliárd dollárnyi tőkét vont be különböző finanszírozási körökben.