Az űrbe menekült a Volkswagen tulajdonosa, de ott is Elon Muskba ütközik
A Volkswagen főtulajdonosaként ismert Porsche Automobil Holding SE - amely Porsche és Piëch családok befektetési társasága, és nem tévesztendő össze a Porsche sportkocsikat gyártó Porsche AG-val - egy újabb lépést tett az űripar felé - írja a német News38 portál.
Beszáll a Porsche SE a Stoke Space Technologies-ba
A társaság kétszámjegyű millió eurós nagyságrendű összeget fektet az amerikai Stoke Space Technologies vállalatba, amely új generációs, teljesen újrafelhasználható rakéták fejlesztésén dolgozik. A befektetés célja, hogy a Porsche SE részesedést szerezzen egy olyan technológiában, amely a jövőben jelentősen átalakíthatja az űrközlekedési piacot.
A Stoke Space fő projektje a kétfokozatú Nova rakéta, amelynek legfontosabb jellemzője a teljes újrafelhasználhatóság.
Míg a jelenlegi rakétarendszerek többségénél legfeljebb az első fokozat tér vissza, a Stoke célja, hogy mindkét fokozat, valamint a hasznos teher burkolata is ismételten használható legyen, akár néhány órás átfutási idővel is.
A vállalat szerint ez jelentősen csökkentheti az indítási költségeket és növelheti a startok gyakoriságát.
A technológia egyik legérdekesebb eleme az innovatív hővédelmi rendszer. A hagyományos, sérülékeny hővédő csempék helyett a rakéta aktívan hűtött, fém alapú hőpajzsot használ.
A visszatérés során rendkívül hideg folyékony hidrogént keringetnek a szerkezetben kialakított mikroszkopikus csatornákon keresztül, hogy megakadályozzák a túlmelegedést.
A vállalat emellett szokatlan hajtómű-elrendezést alkalmaz: a rakéta nem egyetlen nagy hajtómű mozgatásával kormányoz, hanem több kisebb hajtómű tolóerejének differenciált szabályozásával.
Innen indult az űrbe John Glenn is
A Stoke Space ráadásul engedélyt kapott a floridai Cape Canaveral történelmi 14-es indítóállásának használatára.
Ugyaninnen indult 1962-ben John Glenn, az első amerikai űrhajós Föld körüli pályára.
A vállalat fejlesztési programjában amúgy
- a kisebb Nova Pathfinder rakéta mellett már szerepel
- a jóval nagyobb Nova Block 2 rendszer is, amely akár 15 tonnás hasznos teher szállítására is képes lehet.
A növekedési terveket jól mutatja, hogy a startup eddig összesen több mint 2 milliárd dollárnyi tőkét vont be különböző finanszírozási körökben.
A Porsche SE szerint az űripari piac rendkívül vonzó növekedési lehetőséget kínál. A rakétaindítások iránti kereslet gyorsan emelkedik, miközben a piacot jelenleg javarészt Elon Musk SpaceX-e uralja.
Azaz a világűrben is folytatódhat a Porsche család küzdelme a Tesla tulajdonosával.
Hans Dieter Pötsch, a Porsche SE elnöke szerint a Stoke Space technológiája olyan alternatívát teremthet, amely hosszabb távon érdemi versenyt támaszthat Musk cégének.
Nem az első űrügyletet köti a Porsche SE
Nem ez az első alkalom azonban, hogy a Porsche SE az űrszektorba fektet. Már 2021-ben részesedést szerzett a német Isar Aerospace startupban, amely műholdak pályára állító hordozórakéták fejlesztésével foglalkozik. Az új amerikai befektetés azt mutatja, hogy a vállalat tudatosan építi jelenlétét az űriparban, és hosszú távon jelentős növekedési potenciált lát az ágazatban.
A Stoke Space számára a következő mérföldkövet a Nova rakéta első tesztindítása jelenti, amelyet 2027 elejére terveznek. Amennyiben a technológia beváltja a hozzá fűzött reményeket, a cég az űrpiac egyik legfontosabb új szereplőjévé válhat.
A Porsche SE befektetése ezért nem csupán pénzügyi tranzakciónak tekinthető, hanem stratégiai pozíciófoglalásnak a következő évtized egyik legfontosabb iparágában, amely az újrafelhasználható rakétákra és az olcsóbb űrindításokra épül majd.