Deviza
EUR/HUF363,64 0% USD/HUF313,48 0% GBP/HUF424,09 0% CHF/HUF384,17 0% PLN/HUF84,11 0% RON/HUF69,2 0% CZK/HUF15 0% EUR/HUF363,64 0% USD/HUF313,48 0% GBP/HUF424,09 0% CHF/HUF384,17 0% PLN/HUF84,11 0% RON/HUF69,2 0% CZK/HUF15 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Elon Musk
űripar
Porsche
Volkswagen

Az űrbe menekült a Volkswagen tulajdonosa, de ott is Elon Muskba ütközik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Porsche az űrben. Miután a Volkswagen az utóbbi időben nem igazán kényeztette el főtulajdonosát, a Porsche család tulajdonában álló Porsche SE-t, most a világűrben keres vigasztalódást a holding.
Murányi Ernő
2026.09.13, 06:47

A Volkswagen főtulajdonosaként ismert Porsche Automobil Holding SE - amely Porsche és Piëch családok befektetési társasága, és nem tévesztendő össze a Porsche sportkocsikat gyártó Porsche AG-val - egy újabb lépést tett az űripar felé - írja a német News38 portál. 

Porsche SE - Annual press conference
Hans Dieter Pötsch, a Porsche SE elnöke / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Beszáll a Porsche SE a Stoke Space Technologies-ba

A társaság kétszámjegyű millió eurós nagyságrendű összeget fektet az amerikai Stoke Space Technologies vállalatba, amely új generációs, teljesen újrafelhasználható rakéták fejlesztésén dolgozik. A befektetés célja, hogy a Porsche SE részesedést szerezzen egy olyan technológiában, amely a jövőben jelentősen átalakíthatja az űrközlekedési piacot.

A Stoke Space fő projektje a kétfokozatú Nova rakéta, amelynek legfontosabb jellemzője a teljes újrafelhasználhatóság. 

Míg a jelenlegi rakétarendszerek többségénél legfeljebb az első fokozat tér vissza, a Stoke célja, hogy mindkét fokozat, valamint a hasznos teher burkolata is ismételten használható legyen, akár néhány órás átfutási idővel is. 

A vállalat szerint ez jelentősen csökkentheti az indítási költségeket és növelheti a startok gyakoriságát.

A technológia egyik legérdekesebb eleme az innovatív hővédelmi rendszer. A hagyományos, sérülékeny hővédő csempék helyett a rakéta aktívan hűtött, fém alapú hőpajzsot használ. 

A visszatérés során rendkívül hideg folyékony hidrogént keringetnek a szerkezetben kialakított mikroszkopikus csatornákon keresztül, hogy megakadályozzák a túlmelegedést. 

A vállalat emellett szokatlan hajtómű-elrendezést alkalmaz: a rakéta nem egyetlen nagy hajtómű mozgatásával kormányoz, hanem több kisebb hajtómű tolóerejének differenciált szabályozásával.

Innen indult az űrbe John Glenn is 

A Stoke Space ráadásul engedélyt kapott a floridai Cape Canaveral történelmi 14-es indítóállásának használatára. 

Ugyaninnen indult 1962-ben John Glenn, az első amerikai űrhajós Föld körüli pályára. 

A vállalat fejlesztési programjában amúgy 

  • a kisebb Nova Pathfinder rakéta mellett már szerepel 
  • a jóval nagyobb Nova Block 2 rendszer is, amely akár 15 tonnás hasznos teher szállítására is képes lehet. 

A növekedési terveket jól mutatja, hogy a startup eddig összesen több mint 2 milliárd dollárnyi tőkét vont be különböző finanszírozási körökben.

A Porsche SE szerint az űripari piac rendkívül vonzó növekedési lehetőséget kínál. A rakétaindítások iránti kereslet gyorsan emelkedik, miközben a piacot jelenleg javarészt Elon Musk SpaceX-e uralja. 

Azaz a világűrben is folytatódhat a Porsche család küzdelme a Tesla tulajdonosával.

Hans Dieter Pötsch, a Porsche SE elnöke szerint a Stoke Space technológiája olyan alternatívát teremthet, amely hosszabb távon érdemi versenyt támaszthat Musk cégének.

Nem az első űrügyletet köti a Porsche SE

Nem ez az első alkalom azonban, hogy a Porsche SE az űrszektorba fektet. Már 2021-ben részesedést szerzett a német Isar Aerospace startupban, amely műholdak pályára állító hordozórakéták fejlesztésével foglalkozik. Az új amerikai befektetés azt mutatja, hogy a vállalat tudatosan építi jelenlétét az űriparban, és hosszú távon jelentős növekedési potenciált lát az ágazatban.

A Stoke Space számára a következő mérföldkövet a Nova rakéta első tesztindítása jelenti, amelyet 2027 elejére terveznek. Amennyiben a technológia beváltja a hozzá fűzött reményeket, a cég az űrpiac egyik legfontosabb új szereplőjévé válhat. 

A Porsche SE befektetése ezért nem csupán pénzügyi tranzakciónak tekinthető, hanem stratégiai pozíciófoglalásnak a következő évtized egyik legfontosabb iparágában, amely az újrafelhasználható rakétákra és az olcsóbb űrindításokra épül majd.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu