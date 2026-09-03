Miután valamennyi zárási feltétel teljesült, szerdán lezárták a felek a cseh CSG Defence közvetett tulajdonszerzését a Rába Holdingban - közölte a 4iG és a Rába csütörtökön.

Ez gyors volt, már kezdődhet is a Tatrák gyártása a Rába Holdingnál / Fotó: NurPhoto via AFP

A 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Zrt. március elején kötött adásvételi szerződést a Czechoslovak Group (CSG) leányvállalatával a 4iG SDT EGY Zrt. 49 százalékának átruházására.

A szeptember elején lezárt tranzakció eredményeként a CSG Defence 36,55 százalék mértékű részesedést és 36,88 százalékos közvetett befolyást szerzett a Rába Járműipari Holdingban.

Ezzel egyidejűleg a 4iG Űr és Védelmi Zrt. közvetett részesedése a Céltársaságban 38,04 százalékra, míg közvetett befolyása 38,38 százalékra csökkent. A közkézhányad mértéke a Rábában 25,42 százalék.

A CSG egy globális ipari és technológiai cégcsoport, gyártóbázisai megtalálhatók az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Szerbiában, Görögországban és Indiában. A csoport több mint 14 ezer embert foglalkoztat és 2024-ben 5,2 milliárd euró árbevételt ért el.

A tranzakció nyomán a győri holdingot közép-európai régió egyik meghatározó védelmi és katonai járműipari gyártóközpontjává kívánják fejleszteni.