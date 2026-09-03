Ez gyors volt, már kezdődhet is a Tatrák gyártása a Rába Holdingnál
Miután valamennyi zárási feltétel teljesült, szerdán lezárták a felek a cseh CSG Defence közvetett tulajdonszerzését a Rába Holdingban - közölte a 4iG és a Rába csütörtökön.
A 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Zrt. március elején kötött adásvételi szerződést a Czechoslovak Group (CSG) leányvállalatával a 4iG SDT EGY Zrt. 49 százalékának átruházására.
A szeptember elején lezárt tranzakció eredményeként a CSG Defence 36,55 százalék mértékű részesedést és 36,88 százalékos közvetett befolyást szerzett a Rába Járműipari Holdingban.
Ezzel egyidejűleg a 4iG Űr és Védelmi Zrt. közvetett részesedése a Céltársaságban 38,04 százalékra, míg közvetett befolyása 38,38 százalékra csökkent. A közkézhányad mértéke a Rábában 25,42 százalék.
A CSG egy globális ipari és technológiai cégcsoport, gyártóbázisai megtalálhatók az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Szerbiában, Görögországban és Indiában. A csoport több mint 14 ezer embert foglalkoztat és 2024-ben 5,2 milliárd euró árbevételt ért el.
A tranzakció nyomán a győri holdingot közép-európai régió egyik meghatározó védelmi és katonai járműipari gyártóközpontjává kívánják fejleszteni.
- Egyebek között a Rába győri üzemében elindítják a Tatra katonai és nehézgépjárművek közös gyártását és összeszerelését. A tervek szerint a Rába több ezer nehéz taktikai járművet gyárt majd a Magyar Honvédség részére.
- A CSG bevonja a Rábát a saját nemzetközi ellátási láncába és exportprogramjába is. Ennek keretében egy mintegy 1 milliárd euró értékű projektet hoznak a magyar vállalathoz, ami közepes katonai járművek gyártását jelenti délkelet-ázsiai exportra.
- A Rába és a 4iG a török Nurol Makinával együttműködve részt vesz a Magyar Honvédség keretmegállapodásában is, amelynek célja akár 800 darab Gidrán 4x4-es páncélozott jármű gyártása, összeszerelése és rendszerbe állítása az elkövetkező öt évben.
- A távlati tervek között szerepel az amerikai Lockheed Martin hadiipari óriással, a 4iG-vel és a Rábával kötött megállapodás is. Ennek célja, hogy a modern HIMARS rakétatüzérségi rendszereket Tatra járműalvázakra integrálják.
A Rába részvényei csütörtök napközben 3,6 százalékkal, 3450 forintra drágultak.