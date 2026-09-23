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tőzsde
Rába Holding
4iG

Jönnek a csehek a Rába Holdingba: kilőtt az árfolyam, nő a 4iG csoport nemzetközi beágyazódása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Cseh és szlovák tagokkal egészülhetnek ki a győri cég vezető testületei. A Rába Holdingnál javasolt személyi változásokkal tovább nő a 4iG csoport nemzetközi beágyazódása, ami segíti a konszernt a nehéz időkben. Az igazgatóságból kiváló Hetzmann Béla nevéhez rengeteg sikeres projekt fűződik.
Murányi Ernő
2026.09.23, 13:45
Frissítve: 2026.09.23, 13:46

Várhatóan alaposan megváltozik a Rába Járműipari Holding vezető testületeinek összeállítása a többségi tulajdonos  4iG SDT EGY Zrt. által kezdeményezett, október 8-ára összehívott rendkívüli közgyűlés határozataival, melyekre már a konkrét előterjesztéseit is megfogalmazta a főtulajdonos - derül ki a Rába közleményéből.

Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója
Jönnek a csehek a Rába Holdingba, kilőtt az árfolyam / Fotó: Kallus György

Változások a Rába Holding igazgatóságában

A javasolt változásokra azért kerülhet sor, mert a prágai tőzsdén jegyzett legnagyobb vállalat, azaz Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG DEFENCE közvetve 36,55 százalékos részesedést és 36,88 százalékos befolyást szerzett a győri holdingban, miközben a 4iG csoport közvetett részesedése 38,04 százalékra csökkent. A két tulajdonos között létrejött részvényesi megállapodás pedig új vállalatirányítási struktúrát tesz szükségessé, amelynek egyik legfontosabb eleme a vezető testületek átalakítása.

A legjelentősebb személyi módosítások a Rába igazgatóságát érintik. A többségi részvényes azt javasolja, hogy négy cseh, illetve szlovák tag csatlakozzon a testülethez, valamint jöjjön létre a testületen belüli alelnöki pozíció, amelyre határozatlan időre Kristijan Fiket cseh szakembert jelölik.

Az igazgatóság további új tagjai lennének:

  • Vojtěch Kozák (Csehország)
  • Daniel Bekeš (Szlovákia)
  • Jozef Ďuriš (Szlovákia)

Mindhárom jelöltet szintén határozatlan időre választanák meg igazgatósági tagnak. 

Hetzmann Béla lemond

Az átalakítás nemcsak új kinevezéseket, hanem távozásokat is jelent. Hetzmann Béla október 8-i hatállyal lemond igazgatósági tagságáról. A lemondás nyilvánvalóan az új tulajdonosi együttműködésből fakadó testületi átrendeződés része.

A korábban a felszámolási eljárásból kivásárolt CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. fellendítésével - tavaly már 15,5 milliárd forint volt a cég forgalma - hírnevet szerzett Hetzmann Béla 2021. májusa és 2026. január 31-e között volt a Rába Holding vezérigazgatója. 

Leváltására azután került sor, hogy a 4iG csoport védelmi holdingja,  4iG SDT közvetve többségi tulajdont szerzett a Rábában, és a rendkívüli közgyűlés teljesen megújította a cég vezetését.

Az új főtulajdonos azonban kiemelkedő szakmai felkészültségére, stratégiai szemléletére és autóipari vezetői tapasztalatára tekintettel nélkülözhetetlennek tartotta a vállalat folyamatban lévő projektjei levezénylésében, ezért akkor még az igazgatóság tagja maradt.etzmann Béla nevéhez fűződik egyebek között:  

Hetzmann Béla nevéhez fűződik egyebek között:

  •  a RÁBA Modernizációs Program 2025 elnevezésű átfogó stratégia kidolgozása és végrehajtása, melynek célja a cégcsoport működési hatékonyságának és eredményességének radikális növelése volt a gyártástechnológia korszerűsítésén keresztül.
  • Amellett 2023-ban a Rába az elmúlt 20 év legjobb üzemi eredményét és árbevételi csúcsot ért el.
  • Technológiai megújulás: jelentős hangsúlyt fektetett az automatizálásra és a digitalizációra, amelyek révén a Rába képes volt ellensúlyozni az európai autóipart sújtó strukturális kihívásokat és vámháborúkat.
  • Költségoptimalizálás: Megszüntette a cégcsoporton belüli belső működési párhuzamosságokat, és megkezdte a használaton kívüli ingatlanvagyon, illetve a zöldenergia-projektek optimalizálását

A felügyelőbizottság összetétele szintén módosulna. Vezekényi Csaba október 8-i hatállyal lemond felügyelőbizottsági tagságáról. Az ő helyére a többségi részvényes a cseh Pavla Vaculínová Tonnies megválasztását javasolja. Az új tag egyúttal az auditbizottságban is helyet kapna.

Tovább nő a 4iG csoport nemzetközi beágyazódása

A változások összességében tovább növelik a 4iG csoport nemzetközi beágyazódását.

A kapcsolatrendszer további elemeit képezi, hogy 

  • az anyavállalatban több mint 25 százalékos részesedéssel rendelkezik a német Rheinmetall védelmi ipari cég, amely kiváló kapcsolatot ápol a berlini politikai vezetéssel,
  • közel 6 százalékos a részesedése a portugál Bartolomeu csoportnak is,
  •  azon kívül a 4iG 20 százalékos kisebbségi tulajdonosa az AMOS műholdrendszereket üzemeltető izraeli Space-Communication Ltd.-nek (Spacecom),
  • a csoport és az Elon Musk-féle SpaceX mérföldkőnek számító, Európában elsőként tető alá hozott stratégiai megállapodást kötött,
  • jelentős közvetlen befektetése van az amerikai Axiom Space nevű űripari vállalatban,
  • telekommunikációs vállalata van Albániában és Montenegróban, Észak-Macedóniában pedig most építi a hálózatot,
  • a 4iG építheti ki az Egyiptomot Európával összekötő optikai kábelrendszert.

Visszatérve a Rábához, a cég árfolyama szerdán kora délutánig 15,8 százalékkal lőtt ki, egészen 3590 forintig.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A 4iG papírjai viszont csupán 0,3 százalékkal, 1621 forintra drágultak. 

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