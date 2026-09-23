Jönnek a csehek a Rába Holdingba: kilőtt az árfolyam, nő a 4iG csoport nemzetközi beágyazódása
Várhatóan alaposan megváltozik a Rába Járműipari Holding vezető testületeinek összeállítása a többségi tulajdonos 4iG SDT EGY Zrt. által kezdeményezett, október 8-ára összehívott rendkívüli közgyűlés határozataival, melyekre már a konkrét előterjesztéseit is megfogalmazta a főtulajdonos - derül ki a Rába közleményéből.
Változások a Rába Holding igazgatóságában
A javasolt változásokra azért kerülhet sor, mert a prágai tőzsdén jegyzett legnagyobb vállalat, azaz Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG DEFENCE közvetve 36,55 százalékos részesedést és 36,88 százalékos befolyást szerzett a győri holdingban, miközben a 4iG csoport közvetett részesedése 38,04 százalékra csökkent. A két tulajdonos között létrejött részvényesi megállapodás pedig új vállalatirányítási struktúrát tesz szükségessé, amelynek egyik legfontosabb eleme a vezető testületek átalakítása.
A legjelentősebb személyi módosítások a Rába igazgatóságát érintik. A többségi részvényes azt javasolja, hogy négy cseh, illetve szlovák tag csatlakozzon a testülethez, valamint jöjjön létre a testületen belüli alelnöki pozíció, amelyre határozatlan időre Kristijan Fiket cseh szakembert jelölik.
Az igazgatóság további új tagjai lennének:
- Vojtěch Kozák (Csehország)
- Daniel Bekeš (Szlovákia)
- Jozef Ďuriš (Szlovákia)
Mindhárom jelöltet szintén határozatlan időre választanák meg igazgatósági tagnak.
Hetzmann Béla lemond
Az átalakítás nemcsak új kinevezéseket, hanem távozásokat is jelent. Hetzmann Béla október 8-i hatállyal lemond igazgatósági tagságáról. A lemondás nyilvánvalóan az új tulajdonosi együttműködésből fakadó testületi átrendeződés része.
A korábban a felszámolási eljárásból kivásárolt CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. fellendítésével - tavaly már 15,5 milliárd forint volt a cég forgalma - hírnevet szerzett Hetzmann Béla 2021. májusa és 2026. január 31-e között volt a Rába Holding vezérigazgatója.
Leváltására azután került sor, hogy a 4iG csoport védelmi holdingja, 4iG SDT közvetve többségi tulajdont szerzett a Rábában, és a rendkívüli közgyűlés teljesen megújította a cég vezetését.
Az új főtulajdonos azonban kiemelkedő szakmai felkészültségére, stratégiai szemléletére és autóipari vezetői tapasztalatára tekintettel nélkülözhetetlennek tartotta a vállalat folyamatban lévő projektjei levezénylésében, ezért akkor még az igazgatóság tagja maradt.etzmann Béla nevéhez fűződik egyebek között:
Hetzmann Béla nevéhez fűződik egyebek között:
- a RÁBA Modernizációs Program 2025 elnevezésű átfogó stratégia kidolgozása és végrehajtása, melynek célja a cégcsoport működési hatékonyságának és eredményességének radikális növelése volt a gyártástechnológia korszerűsítésén keresztül.
- Amellett 2023-ban a Rába az elmúlt 20 év legjobb üzemi eredményét és árbevételi csúcsot ért el.
- Technológiai megújulás: jelentős hangsúlyt fektetett az automatizálásra és a digitalizációra, amelyek révén a Rába képes volt ellensúlyozni az európai autóipart sújtó strukturális kihívásokat és vámháborúkat.
- Költségoptimalizálás: Megszüntette a cégcsoporton belüli belső működési párhuzamosságokat, és megkezdte a használaton kívüli ingatlanvagyon, illetve a zöldenergia-projektek optimalizálását
A felügyelőbizottság összetétele szintén módosulna. Vezekényi Csaba október 8-i hatállyal lemond felügyelőbizottsági tagságáról. Az ő helyére a többségi részvényes a cseh Pavla Vaculínová Tonnies megválasztását javasolja. Az új tag egyúttal az auditbizottságban is helyet kapna.
Tovább nő a 4iG csoport nemzetközi beágyazódása
A változások összességében tovább növelik a 4iG csoport nemzetközi beágyazódását.
A kapcsolatrendszer további elemeit képezi, hogy
- az anyavállalatban több mint 25 százalékos részesedéssel rendelkezik a német Rheinmetall védelmi ipari cég, amely kiváló kapcsolatot ápol a berlini politikai vezetéssel,
- közel 6 százalékos a részesedése a portugál Bartolomeu csoportnak is,
- azon kívül a 4iG 20 százalékos kisebbségi tulajdonosa az AMOS műholdrendszereket üzemeltető izraeli Space-Communication Ltd.-nek (Spacecom),
- a csoport és az Elon Musk-féle SpaceX mérföldkőnek számító, Európában elsőként tető alá hozott stratégiai megállapodást kötött,
- jelentős közvetlen befektetése van az amerikai Axiom Space nevű űripari vállalatban,
- telekommunikációs vállalata van Albániában és Montenegróban, Észak-Macedóniában pedig most építi a hálózatot,
- a 4iG építheti ki az Egyiptomot Európával összekötő optikai kábelrendszert.
Visszatérve a Rábához, a cég árfolyama szerdán kora délutánig 15,8 százalékkal lőtt ki, egészen 3590 forintig.
A 4iG papírjai viszont csupán 0,3 százalékkal, 1621 forintra drágultak.