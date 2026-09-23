Jönnek a csehek a Rába Holdingba: kilőtt az árfolyam, nő a 4iG csoport nemzetközi beágyazódása

Várhatóan alaposan megváltozik a Rába Járműipari Holding vezető testületeinek összeállítása a többségi tulajdonos 4iG SDT EGY Zrt. által kezdeményezett, október 8-ára összehívott rendkívüli közgyűlés határozataival, melyekre már a konkrét előterjesztéseit is megfogalmazta a főtulajdonos - derül ki a Rába közleményéből.

Jönnek a csehek a Rába Holdingba, kilőtt az árfolyam / Fotó: Kallus György

Változások a Rába Holding igazgatóságában

A javasolt változásokra azért kerülhet sor, mert a prágai tőzsdén jegyzett legnagyobb vállalat, azaz Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG DEFENCE közvetve 36,55 százalékos részesedést és 36,88 százalékos befolyást szerzett a győri holdingban, miközben a 4iG csoport közvetett részesedése 38,04 százalékra csökkent. A két tulajdonos között létrejött részvényesi megállapodás pedig új vállalatirányítási struktúrát tesz szükségessé, amelynek egyik legfontosabb eleme a vezető testületek átalakítása.

A legjelentősebb személyi módosítások a Rába igazgatóságát érintik. A többségi részvényes azt javasolja, hogy négy cseh, illetve szlovák tag csatlakozzon a testülethez, valamint jöjjön létre a testületen belüli alelnöki pozíció, amelyre határozatlan időre Kristijan Fiket cseh szakembert jelölik.

Az igazgatóság további új tagjai lennének:

Vojtěch Kozák (Csehország)

Daniel Bekeš (Szlovákia)

Jozef Ďuriš (Szlovákia)

Mindhárom jelöltet szintén határozatlan időre választanák meg igazgatósági tagnak.

Hetzmann Béla lemond

Az átalakítás nemcsak új kinevezéseket, hanem távozásokat is jelent. Hetzmann Béla október 8-i hatállyal lemond igazgatósági tagságáról. A lemondás nyilvánvalóan az új tulajdonosi együttműködésből fakadó testületi átrendeződés része.

A korábban a felszámolási eljárásból kivásárolt CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. fellendítésével - tavaly már 15,5 milliárd forint volt a cég forgalma - hírnevet szerzett Hetzmann Béla 2021. májusa és 2026. január 31-e között volt a Rába Holding vezérigazgatója.

Leváltására azután került sor, hogy a 4iG csoport védelmi holdingja, 4iG SDT közvetve többségi tulajdont szerzett a Rábában, és a rendkívüli közgyűlés teljesen megújította a cég vezetését.