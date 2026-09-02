Rossz hírt közölt a Ryanair: pokoliak az üzemanyagárak, nagyot drágulhatnak a repülőjegyek – elmaradozhatnak a fapados utazók

Megugró utasforgalmat hozott a szezonálisan legerősebb, nyár végi időszak az európai diszkont légitársaságoknak. A Wizz Air több mint negyedével több utast szállított augusztusban, a kontinens vezető fapadosa, a Ryanair ugyanakkor a júliusi rekordjának beállítása mellett visszavágta egész éves célját és a repülőjegyárak emelkedésére számít az elszálló üzemanyagárak miatt.

Magasabb repülőjegyárakra figyelmeztet a Ryanair, az európai fapadosok közül a Wizz Air utasforgalma nőtt dinamikusabban augusztusban / Fotó: Airlinephoto / shutterstock

Európa piacvezető légitársasága, az ír Ryanair szerdán lefelé módosította a jövő márciusban záruló, 2027-es pénzügyi évre vonatkozó forgalmi célkitűzését. A vállalat kapacitást csökkent annak érdekében, hogy mérsékelje a téli szezonban a fedezetlen üzemanyagköltségekből eredő kockázatot. A Michael O'Leary vezette társaság egyúttal arra figyelmeztetett, hogy a lépés következtében az éves nyereség a tavalyi rekordszint alá csökken.

A vezetőség két millió fővel vágta vissza az idei üzleti évre vonatkozó utasforgalmi célját, és már csak 214 millió utassal számolnak.

A Ryanair júliusban öt repülőgépet vont ki a belgiumi Charleroi-i bázisáról, és 2 millió ülőhelyet szüntetett meg a 2026-os téli és a 2027-es nyári brüsszeli menetrendjéből.

A dublini székhelyű légitársaság – amely szerint a repülőgép-üzemanyag ára jelenleg hordónként körülbelül 140 dollár – a fedezetlen üzemanyagköltségek kockázatának korlátozása érdekében a téli kapacitást nagyjából a tavalyi szinten tartja. Ezzel becslésük alapján 70–100 millió euróval mérsékelhetik a téli szezon veszteségeit.

Még idén nagyot drágulhatnak a repülőjegyek

A Ryanair azt is közölte, hogy repülőgép-üzemanyag-szükségletének 80 százalékát 2027 márciusáig hordónként körülbelül 67 dolláros áron fedezte. Ezzel a leginkább bebiztosított légitársaságok közé tartozik a kontinensen.

A fapados az utazni vágyóknak ugyanakkor rossz hírt közölt. Úgy vélik ugyanis, hogy

amennyiben a magas olajárak 2027 nyaráig fennmaradnak, az európai rövid távú repülőjegyek ára jelentősen emelkedni fog, mivel egyes, kevésbé jól fedezett versenytársak nehezen fogják tudni fenntartani kapacitásukat, vagy akár túlélni a közelgő téli szezont.

A Ryanair augusztusban 22,2 millió utast szállított, ami éves alapon hat százalékos bővülést jelent, ám ezzel együtt is csupán a júliusi, történelmi csúcs megismétlését jelenti a turisztikailag historikusan sűrűbb nyár végi hónapban.