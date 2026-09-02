Rossz hírt közölt a Ryanair: pokoliak az üzemanyagárak, nagyot drágulhatnak a repülőjegyek – elmaradozhatnak a fapados utazók
Megugró utasforgalmat hozott a szezonálisan legerősebb, nyár végi időszak az európai diszkont légitársaságoknak. A Wizz Air több mint negyedével több utast szállított augusztusban, a kontinens vezető fapadosa, a Ryanair ugyanakkor a júliusi rekordjának beállítása mellett visszavágta egész éves célját és a repülőjegyárak emelkedésére számít az elszálló üzemanyagárak miatt.
Európa piacvezető légitársasága, az ír Ryanair szerdán lefelé módosította a jövő márciusban záruló, 2027-es pénzügyi évre vonatkozó forgalmi célkitűzését. A vállalat kapacitást csökkent annak érdekében, hogy mérsékelje a téli szezonban a fedezetlen üzemanyagköltségekből eredő kockázatot. A Michael O'Leary vezette társaság egyúttal arra figyelmeztetett, hogy a lépés következtében az éves nyereség a tavalyi rekordszint alá csökken.
A vezetőség két millió fővel vágta vissza az idei üzleti évre vonatkozó utasforgalmi célját, és már csak 214 millió utassal számolnak.
A Ryanair júliusban öt repülőgépet vont ki a belgiumi Charleroi-i bázisáról, és 2 millió ülőhelyet szüntetett meg a 2026-os téli és a 2027-es nyári brüsszeli menetrendjéből.
A dublini székhelyű légitársaság – amely szerint a repülőgép-üzemanyag ára jelenleg hordónként körülbelül 140 dollár – a fedezetlen üzemanyagköltségek kockázatának korlátozása érdekében a téli kapacitást nagyjából a tavalyi szinten tartja. Ezzel becslésük alapján 70–100 millió euróval mérsékelhetik a téli szezon veszteségeit.
Még idén nagyot drágulhatnak a repülőjegyek
A Ryanair azt is közölte, hogy repülőgép-üzemanyag-szükségletének 80 százalékát 2027 márciusáig hordónként körülbelül 67 dolláros áron fedezte. Ezzel a leginkább bebiztosított légitársaságok közé tartozik a kontinensen.
A fapados az utazni vágyóknak ugyanakkor rossz hírt közölt. Úgy vélik ugyanis, hogy
amennyiben a magas olajárak 2027 nyaráig fennmaradnak, az európai rövid távú repülőjegyek ára jelentősen emelkedni fog, mivel egyes, kevésbé jól fedezett versenytársak nehezen fogják tudni fenntartani kapacitásukat, vagy akár túlélni a közelgő téli szezont.
A Ryanair augusztusban 22,2 millió utast szállított, ami éves alapon hat százalékos bővülést jelent, ám ezzel együtt is csupán a júliusi, történelmi csúcs megismétlését jelenti a turisztikailag historikusan sűrűbb nyár végi hónapban.
A járatok kihasználtsága 96 százalékos volt, csakúgy, mint múlt hónapban és egy évvel korábban.
A Wizz Air forgalma negyedével pörgött fel
A közvetlen rivális Wizz Air forgalmát jelentősen megdobta a nyár végi utazási kedv. A magyar hátterű fapados légitársaság járatain összesen 8,7 millió utas fordult meg múlt hónapban, ami 25,9 százalékos ugrást jelent éves alapon.
A kapacitásait dinamikusan fejlesztő vállalat augusztusban már 9,1 millió ülőhelyet kínált az utazni vágyóknak, 24,8 százalékkal többet, mint tavaly.
Az utasszám bővülése így hosszú idő után meghaladta a kapacitás növekedését, így a 273 darab Airbus A320 és A321 típusú repülőgépekből álló flotta átlagos töltöttségi szintje 0,8 százalékkal 95,6 százalékra javult.
A WizzAir részvényei 0,9 százalékot emelkedtek a szerdai kereskedés első másfél órájában, míg az év eleje óta 16 százalékkal került lejjebb a kurzus.
A Ryanair kurzusa 1,6 százalékkal pattant fel ma délelőtt, idén viszont 22 százalékot veszített tőzsdei értékéből a piacvezető fapados.
Egyre nehezebb kedvező áron utazni a fapadosokkal
Ahogyan arról múlt hónapban beszámoltunk, közel 40 százalékkal drágultak egy év alatt a Ryanair, az easyJet és a Wizz Air vizsgált tarifái, ám a légitársaságok még így sem tudják teljes egészében az utasokra hárítani a kerozin árrobbanását. A fapadosok számára ezért egyre fontosabb bevételi forrássá lett a poggyászért, ülőhelyért és más extrákért beszedett díjak.
A kérdés már az, hogy a dráguló alapjegyek és az egyre szélesebb körben szedett pótdíjak hosszabb távon átformálják-e magát a low-cost modellt.