A Mol, az OTP és a Richter már bizonyított – most a kispapírokon a sor: brutális hozamokat kínálnak ezek a hazai részvények
Meglehetősen erős évet fut a pesti tőzsde, a befektetők nem panaszkodhatnak az idei hozamokra, amit az ország javuló megítélése és a továbbra is erős vállalati fundamentumok is támogattak az év elmúlt közel kilenc hónapja során. A hazai részvénypiac emelkedését 2026-ban leginkább a négy legnagyobb hazai papír húzza, amit a vezető BUX index és a kis-és közepes részvényeket tartalmazó BUMIX index szembetűnő és jelentős széttartása is alátámaszt.
Míg a blue chip index nemzetközi összevetésben is kiemelkedő, 36 százalékos hozamot szállított szeptember végéig, addig a kisrészvény kosár nyolc százalékkal ereszkedett idén.
A blue chipeket mostanra beárazta a piac, máshol teremhet a nagy hozam
A BUX indexben együttesen több mint 90 százalékos súllyal szereplő négy legforgalmasabb papír közül
- a Richter 28 százalékkal,
- az OTP 31 százalékkal,
- a Magyar Telekom 43 százalékkal,
- a Mol pedig 74 százalékkal értékelődött fel a tavalyi évzárás óta.
A magyar tőzsde nagyjai ezzel sorra döntik az árfolyamcsúcsokat, és döntő szerepük van benne, hogy mostanra történelmi magaslaton, 150 ezer pont fölött jegyzik a BUX-kosarat.
A négy nagypapírra vonatkozó elemzői célárak alapján mostanra nagyjából helyén kezeli a piac a magyar tőzsdét. Az OTP-ben mára csupán négy százalék, a Richter előtt három százalékos tér maradhatott az árfolyam-emelkedésre, a Molnál pedig 5,5 százalékos ereszkedésre lehet számítani az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos árfolyamvárakozások alapján. Egyedül a legkisebb blue chip, a Magyar Telekom kecsegtet érdemi, 13 százalékos hozampotenciállal egyéves távlaton.
A PannErgy útjára léphet több szépreményű kisrészvény
Az eddig lemaradó, kevésbé reflektorfényben lévő hazai kispapírok között viszont több vonzó is akad a friss elemzői ajánlásokat és célárakat figyelembe véve.
Ebben a kategóriában is akad példa kiemelkedő teljesítményre: a PannErgy 60 százalékos ralijával már naggyá tette befektetőit, és még a Mollal is felveszi idén a versenyt. A geotermikus energiát hasznosító közműcég papírjai mostanra ugyanakkor beváltották az OTP elemzőjének megemelt, 3000 forintot feletti várakozását is.
A nagy hozamlehetőségű kispapírok között szerepel továbbra is a pesti tőzsde egyik legmegbízhatóbb és legbőkezűbb osztalékfizetője, az ANY Biztonsági Nyomda , amely bő ötödével értékelődhet fel a Concorde elemzése szerint. A társaság az osztalék kifizetését követően, július elején került lejtőre, és azóta sem talált igazán magára. A jelenlegi szinteken viszont ismét jó beszállási lehetőséget jelenthet, amit a tartásról vételre emelt ajánlás is tükröz. Ráadásul a jövő évre is az ideihez hasonló, 517 forintos osztalék kifizetését valószínűsíti a brókerház.
Az ANY-hoz hasonló, 20 százalék feletti megtérülést szállíthat az AutoWallis is, igaz, az autókereskedő és mobilitási szolgáltató társaság papírjait már csak tartásra ajánlja a Concorde, amely a célárat is visszavágta a vállalat gyenge első féléves eredményszámainak ismeretében.
A Mol érdekeltségébe tartozó újgenerációs energiaszolgáltató, az Alteo sincs jó formában idén, pedig az elmúlt években többször is a hazai tőzsdei rangsor élén végzett. Az MBH Bank továbbra is bízik a zöldenergiát felhasználó közműcégben, és 30 százalékos felértékelődési lehetőség mellett vételt javasol.
A lengyel és az olasz mellett legújabban a spanyol hitel- és ingatlanközvetítői piacon terjeszkedő DH Group igazi sikertörténetté kerekedhet . A Concorde 40 százalékos árfolyamralit lát a kisrészvénybe, amit közel hat százalékos osztalékhozam egészíthet ki 2027-ben. Mindezek miatt természetesen vételre ajánlott a papír.
A legnagyobb hozamot egy jól csengő, névválás előtt álló logisztikai társaság, a Waberer’s szállíthatja.
A társaság részvényeinek kurzusa közel 15 százalékos mínusznál jár idén, hamarosan azonban fordulhat az árfolyam. A Concorde szerint ugyanis a részvény mélyen alulértékelt lehet, és akár 50 százalékos árfolyamrali is elképzelhető egyéves távlaton. A társaságon az év első felében ugyan nagy volt a nyomás a magas üzemanyagárak és az erős forint miatt, de így is jókora nyereségről és bevételbővülésről számolt be. Közben a vezetőség már a további növekedésnek alapozna meg, és négy országban is felvásárlási lehetőséget keres.