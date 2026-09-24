A Mol, az OTP és a Richter már bizonyított – most a kispapírokon a sor: brutális hozamokat kínálnak ezek a hazai részvények

A nagy hozamlehetőségű kispapírok között szerepel továbbra is a pesti tőzsde egyik legmegbízhatóbb és legbőkezűbb osztalékfizetője, az ANY Biztonsági Nyomda , amely bő ötödével értékelődhet fel a Concorde elemzése szerint. A társaság az osztalék kifizetését követően, július elején került lejtőre, és azóta sem talált igazán magára. A jelenlegi szinteken viszont ismét jó beszállási lehetőséget jelenthet, amit a tartásról vételre emelt ajánlás is tükröz. Ráadásul a jövő évre is az ideihez hasonló, 517 forintos osztalék kifizetését valószínűsíti a brókerház.

Az ANY-hoz hasonló, 20 százalék feletti megtérülést szállíthat az AutoWallis is, igaz, az autókereskedő és mobilitási szolgáltató társaság papírjait már csak tartásra ajánlja a Concorde, amely a célárat is visszavágta a vállalat gyenge első féléves eredményszámainak ismeretében.

A Mol érdekeltségébe tartozó újgenerációs energiaszolgáltató, az Alteo sincs jó formában idén, pedig az elmúlt években többször is a hazai tőzsdei rangsor élén végzett. Az MBH Bank továbbra is bízik a zöldenergiát felhasználó közműcégben, és 30 százalékos felértékelődési lehetőség mellett vételt javasol.

A lengyel és az olasz mellett legújabban a spanyol hitel- és ingatlanközvetítői piacon terjeszkedő DH Group igazi sikertörténetté kerekedhet . A Concorde 40 százalékos árfolyamralit lát a kisrészvénybe, amit közel hat százalékos osztalékhozam egészíthet ki 2027-ben. Mindezek miatt természetesen vételre ajánlott a papír.

A legnagyobb hozamot egy jól csengő, névválás előtt álló logisztikai társaság, a Waberer’s szállíthatja.

A társaság részvényeinek kurzusa közel 15 százalékos mínusznál jár idén, hamarosan azonban fordulhat az árfolyam. A Concorde szerint ugyanis a részvény mélyen alulértékelt lehet, és akár 50 százalékos árfolyamrali is elképzelhető egyéves távlaton. A társaságon az év első felében ugyan nagy volt a nyomás a magas üzemanyagárak és az erős forint miatt, de így is jókora nyereségről és bevételbővülésről számolt be. Közben a vezetőség már a további növekedésnek alapozna meg, és négy országban is felvásárlási lehetőséget keres.