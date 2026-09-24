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A Mol, az OTP és a Richter már bizonyított – most a kispapírokon a sor: brutális hozamokat kínálnak ezek a hazai részvények

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A blue chipek szárnyalása hajtja idén a pesti tőzsdét, háttérbe szorítva a többi magyar papírt. A hazai parketten jelenleg is akad számos ígéretes kisebb- és közepes méretű részvény. A PannErgy 60 százalékos ralival már bizonyított, hamarosan több kisrészvény is begyújthatja a rakétát.
Kadlót Tibor
2026.09.24, 08:00

Meglehetősen erős évet fut a pesti tőzsde, a befektetők nem panaszkodhatnak az idei hozamokra, amit az ország javuló megítélése és a továbbra is erős vállalati fundamentumok is támogattak az év elmúlt közel kilenc hónapja során. A hazai részvénypiac emelkedését 2026-ban leginkább a négy legnagyobb hazai papír húzza, amit a vezető BUX index és a kis-és közepes részvényeket tartalmazó BUMIX index szembetűnő és jelentős széttartása is alátámaszt.

Waberer’s, kisrészvény, tőzsde
Jókora hozamlehetőség lehet a hazai kisrészvényekben, a Waberer’s sztrija is nagyot szólhat a tőzsdén / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Míg a blue chip index nemzetközi összevetésben is kiemelkedő, 36 százalékos hozamot szállított szeptember végéig, addig a kisrészvény kosár nyolc százalékkal ereszkedett idén.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipeket mostanra beárazta a piac, máshol teremhet a nagy hozam

A BUX indexben együttesen több mint 90 százalékos súllyal szereplő négy legforgalmasabb papír közül 

  • a Richter 28 százalékkal, 
  • az OTP 31 százalékkal, 
  • a Magyar Telekom 43 százalékkal, 
  • a Mol pedig 74 százalékkal értékelődött fel a tavalyi évzárás óta.

A magyar tőzsde nagyjai ezzel sorra döntik az árfolyamcsúcsokat, és döntő szerepük van benne, hogy mostanra történelmi magaslaton, 150 ezer pont fölött jegyzik a BUX-kosarat.

A négy nagypapírra vonatkozó elemzői célárak alapján mostanra nagyjából helyén kezeli a piac a magyar tőzsdét. Az OTP-ben mára csupán négy százalék, a Richter előtt három százalékos tér maradhatott az árfolyam-emelkedésre, a Molnál pedig 5,5 százalékos ereszkedésre lehet számítani az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos árfolyamvárakozások alapján. Egyedül a legkisebb blue chip, a Magyar Telekom kecsegtet érdemi, 13 százalékos hozampotenciállal egyéves távlaton.

A PannErgy útjára léphet több szépreményű kisrészvény

Az eddig lemaradó, kevésbé reflektorfényben lévő hazai kispapírok között viszont több vonzó is akad a friss elemzői ajánlásokat és célárakat figyelembe véve.

Ebben a kategóriában is akad példa kiemelkedő teljesítményre: a PannErgy 60 százalékos ralijával már naggyá tette befektetőit, és még a Mollal is felveszi idén a versenyt. A geotermikus energiát hasznosító közműcég papírjai mostanra ugyanakkor beváltották az OTP elemzőjének megemelt, 3000 forintot feletti várakozását is.

 PANNERGY részvény
PANNERGY részvény2026.09.23.
Utolsó ár: 2 990 HUF
Napi
Heti
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A nagy hozamlehetőségű kispapírok között szerepel továbbra is a pesti tőzsde egyik legmegbízhatóbb és legbőkezűbb osztalékfizetője, az ANY Biztonsági Nyomda , amely bő ötödével értékelődhet fel a Concorde elemzése szerint. A társaság az osztalék kifizetését követően, július elején került lejtőre, és azóta sem talált igazán magára. A jelenlegi szinteken viszont ismét jó beszállási lehetőséget jelenthet, amit a tartásról vételre emelt ajánlás is tükröz. Ráadásul a jövő évre is az ideihez hasonló, 517 forintos osztalék kifizetését valószínűsíti a brókerház.

Az ANY-hoz hasonló, 20 százalék feletti megtérülést szállíthat az AutoWallis is, igaz, az autókereskedő és mobilitási szolgáltató társaság papírjait már csak tartásra ajánlja a Concorde, amely a célárat is visszavágta a vállalat gyenge első féléves eredményszámainak ismeretében.

A Mol érdekeltségébe tartozó újgenerációs energiaszolgáltató, az Alteo sincs jó formában idén, pedig az elmúlt években többször is a hazai tőzsdei rangsor élén végzett. Az MBH Bank továbbra is bízik a zöldenergiát felhasználó közműcégben, és 30 százalékos felértékelődési lehetőség mellett vételt javasol.

A lengyel és az olasz mellett legújabban a spanyol hitel- és ingatlanközvetítői piacon terjeszkedő DH Group igazi sikertörténetté kerekedhet . A Concorde 40 százalékos árfolyamralit lát a kisrészvénybe, amit közel hat százalékos osztalékhozam egészíthet ki 2027-ben. Mindezek miatt természetesen vételre ajánlott a papír.

A legnagyobb hozamot egy jól csengő, névválás előtt álló logisztikai társaság, a Waberer’s szállíthatja. 

A társaság részvényeinek kurzusa közel 15 százalékos mínusznál jár idén, hamarosan azonban fordulhat az árfolyam. A Concorde szerint ugyanis a részvény mélyen alulértékelt lehet, és akár 50 százalékos árfolyamrali is elképzelhető egyéves távlaton. A társaságon az év első felében ugyan nagy volt a nyomás a magas üzemanyagárak és az erős forint miatt, de így is jókora nyereségről és bevételbővülésről számolt be. Közben a vezetőség már a további növekedésnek alapozna meg, és négy országban is felvásárlási lehetőséget keres.

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