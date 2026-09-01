A Revolut új szintre emeli a mobilbankolást: elindult Magyarországon is az AIR, az új AI-asszisztens
Magyarországon is megkezdte az AIR, vagyis az AI by Revolut nevű mesterségesintelligencia-asszisztens bevezetését a Revolut. Az alkalmazásba épített új funkcióval a felhasználók természetes nyelven kérdezhetnek saját költéseikről, befektetéseikről, előfizetéseikről vagy utazásaikról, és egyes műveleteket közvetlenül az asszisztensen keresztül is elindíthatnak. A szolgáltatás szeptember 1-jétől fokozatosan jelenik meg az európai ügyfeleknél, így nem minden magyar felhasználó kapja meg egyszerre.
Az AIR lényege, hogy a Revolut a jelenlegi, menükre és különálló funkciókra épülő használat egy részét beszélgetésalapú felületre tereli. Ahelyett például, hogy a felhasználónak külön kellene átnéznie korábbi tranzakcióit, megkérdezheti az asszisztenstől, mennyit költött élelmiszerre az előző hónapban. Az AIR nem egyszerű ügyfélszolgálati chatbotként működik, hanem hozzáférhet a Revolut alkalmazásán belül elérhető, az adott felhasználóhoz tartozó információkhoz és funkciókhoz. Ez teszi lehetővé, hogy
ne általános válaszokat adjon, hanem például a költési előzményekből vagy a befektetési portfólióból származó adatok alapján válaszoljon.
Az egyik legkézenfekvőbb felhasználási terület a mindennapi pénzügyek kezelése. A Revolut szerint az AIR képes lesz összesíteni a kiadásokat, segíteni az előfizetések áttekintésében, valamint olyan műveleteknél is használható lesz, mint egy elveszett bankkártya ideiglenes befagyasztása. A befektetéseknél a felhasználó például arra kérdezhet rá, hogyan teljesít egy adott vállalat részvénye, vagy mekkora hozamot ért el a saját portfólióján egy meghatározott időszakban.
A Revolut az utazási szolgáltatásokkal is összekapcsolja az asszisztenst. A felhasználó leírhatja, milyen utazást tervez, az AIR pedig a vállalat ígérete szerint többnapos útitervet állíthat össze, megfelelő időpontokat kereshet, valamint a korábbi foglalások és költési adatok alapján is adhat javaslatokat. A rendszer a Revolut Stays szállásfoglalási szolgáltatásával is együttműködik, így szálláskeresésre és -foglalásra is használható lehet. Emellett a RevPontok felhasználását is egyszerűsítenék: az AIR megmutathatja, milyen módon lehet pontokat gyűjteni vagy beváltani, például utazási szolgáltatásokra, eSIM-re vagy reptéri várótermi belépőre.
A Revolut célja láthatóan az, hogy egyre több, korábban külön menüpontokból elérhető funkciót egyetlen beszélgetésből lehessen kezelni.
Az adatvédelem az egyik kulcskérdés
Egy pénzügyi alkalmazásba épített mesterséges intelligenciánál különösen érzékeny kérdés, hogy mi történik az ügyfelek személyes és pénzügyi adataival. A Revolut közlése szerint az AIR ugyanazokra az adatvédelmi és biztonsági követelményekre épül, mint az alkalmazás többi része.
A vállalat azt állítja, hogy
a rendszer nulla adatmegőrzési szabályzat mellett működik, a külső AI-partnerek nem tárolják a felhasználók adatait, és azokat külső modellek betanítására sem használják fel.
Julia Ponomareva, a Revolut ügyfélélményért és AI-termékekért felelős vezetője szerint a vállalat célja, hogy a felhasználók egyre kevesebb időt töltsenek különböző menük és felületek közötti navigálással, és inkább közvetlen kérdésekkel intézhessék pénzügyi ügyeiket. Az AIR az alkalmazásban a képernyő közepéről lefelé húzva, illetve a Profil → Csevegések → AIR menüponton keresztül érhető el. Mivel a bevezetés fokozatos, a funkció megjelenése felhasználónként eltérő időpontban történhet.