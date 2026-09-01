Magyarországon is megkezdte az AIR, vagyis az AI by Revolut nevű mesterségesintelligencia-asszisztens bevezetését a Revolut. Az alkalmazásba épített új funkcióval a felhasználók természetes nyelven kérdezhetnek saját költéseikről, befektetéseikről, előfizetéseikről vagy utazásaikról, és egyes műveleteket közvetlenül az asszisztensen keresztül is elindíthatnak. A szolgáltatás szeptember 1-jétől fokozatosan jelenik meg az európai ügyfeleknél, így nem minden magyar felhasználó kapja meg egyszerre.

A Revolut új szintre emeli a mobilbankolást: elindult Magyarországon is az AIR, az új AI-asszisztens, ami mindenben segít / Fotó: Cristi Dangeorge

Az AIR lényege, hogy a Revolut a jelenlegi, menükre és különálló funkciókra épülő használat egy részét beszélgetésalapú felületre tereli. Ahelyett például, hogy a felhasználónak külön kellene átnéznie korábbi tranzakcióit, megkérdezheti az asszisztenstől, mennyit költött élelmiszerre az előző hónapban. Az AIR nem egyszerű ügyfélszolgálati chatbotként működik, hanem hozzáférhet a Revolut alkalmazásán belül elérhető, az adott felhasználóhoz tartozó információkhoz és funkciókhoz. Ez teszi lehetővé, hogy

ne általános válaszokat adjon, hanem például a költési előzményekből vagy a befektetési portfólióból származó adatok alapján válaszoljon.

Az egyik legkézenfekvőbb felhasználási terület a mindennapi pénzügyek kezelése. A Revolut szerint az AIR képes lesz összesíteni a kiadásokat, segíteni az előfizetések áttekintésében, valamint olyan műveleteknél is használható lesz, mint egy elveszett bankkártya ideiglenes befagyasztása. A befektetéseknél a felhasználó például arra kérdezhet rá, hogyan teljesít egy adott vállalat részvénye, vagy mekkora hozamot ért el a saját portfólióján egy meghatározott időszakban.

A Revolut az utazási szolgáltatásokkal is összekapcsolja az asszisztenst. A felhasználó leírhatja, milyen utazást tervez, az AIR pedig a vállalat ígérete szerint többnapos útitervet állíthat össze, megfelelő időpontokat kereshet, valamint a korábbi foglalások és költési adatok alapján is adhat javaslatokat. A rendszer a Revolut Stays szállásfoglalási szolgáltatásával is együttműködik, így szálláskeresésre és -foglalásra is használható lehet. Emellett a RevPontok felhasználását is egyszerűsítenék: az AIR megmutathatja, milyen módon lehet pontokat gyűjteni vagy beváltani, például utazási szolgáltatásokra, eSIM-re vagy reptéri várótermi belépőre.