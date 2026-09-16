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fintech
svájci bank
Revolut

A gazdag ügyfeleket akarja a Revolut: újabb országban folyamodott engedélyért – a végére hagyta a legkeményebb diót a fintech-cég

A végére hagyta a legkeményebb diót a brit fintech vállalat. Miután többek között Nagy-Britanniában, Mexikóban, Franciaországban és az Egyesült Államokban már megtette, Svájcban is banki engedélyért folyamodott a Revolut.
Murányi Ernő
2026.09.16., 14:37

Svájci banki engedélyért folyamodott legújabb terjeszkedési törekvése részeként a Revolut, miután a közelmúltban több országban is megszerezte már a helyi hitelintézetként való működéshez szükséges hatósági jóváhagyásokat, az amerikai kontinens országaitól egészen Ausztráliáig.

Company branding at the offices of Revolut Ltd. near La Bourse in Paris.
Hatalmas lépésre készül a Revolut, de átmegy-e a svájci tű fokán? / Fotó: Nathan Laine

Belenyúlna a Revolut a svájci mézesbödönbe

A londoni székhelyű vállalat kérelmét jelenleg a Svájci Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság (FINMA) vizsgálja, áll a szerdán kiadott közleményben. Az engedély lehetővé tenné a Revolut számára, hogy svájci szabványok szerinti betétbiztosítást, helyi IBAN-számlaszámokat, bérszámlákat és kereskedői elfogadási szolgáltatásokat kínáljon. 

Jelen kell lennünk itt is

 – kommentálta a hírt David Tirado, a Revolut kereskedelmi igazgatója. 

Nagyon sok tehetős svájci ügyfelünk van, akiknek teljes körű szolgáltatást szeretnénk nyújtani

– tette hozzá. 

A svájci banki licenc bivalyerős pozíciót biztosítana a Revolutnak a világ egyik legjelentősebb vagyonkezelési és privátbanki központjában.

Ez különösen annak fényében fontos, hogy a vállalat az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a privátbanki szolgáltatások fejlesztésére. 

A fintech cég azt tervezi, hogy a következő öt év során 150 millió svájci frankot (mintegy 183 millió amerikai dollárt) fektet be a svájci piacba.

Az egész világot meghódítanák

A helyi banki engedély megszerzésére irányuló lépés jól illeszkedik a vállalat stratégiájába, hogy szolgáltatásait fokozatosan az egész világon elérhetővé tegye. 

Orosz-ukrán kooprodukcióban újul meg a nyugati cégvilág

A Revolutot amúgy orosz-ukrán kooprodukcióban alapították 2015-ben, amikor az orosz Nyikoláj Sztoronszkij (aki később Nik Storonsky néven kapott brit állampolgárságot, miközben az oroszról lemondott) pénzpiaci kereskedő és Vlad Yatsenko ukrán-brit szoftverfejlesztő  egymás tenyerébe csapott. 

A Revolut még 2018-ban kapta meg az első európai banki engedélyét a Litván Nemzeti Bank közreműködésével és az Európai Központi Bank (EKB) jóváhagyásával.

Jelenleg Storonsky a tőzsdén kívül működő részvénytársaság vezérigazgatója és legnagyobb tulajdonosa is mintegy 29 százalékos részesedéssel, míg Yatsenkónak mindössze 3 százaléka van.

A többi részvény kockázati tőkealapok és intézményi befektetők (25-30 százalék), illetve munkavállalói alapok (20-21 százalék) birtokában van.

A vállalat - amelynek bevétele tavaly 50 százalékkal 6 milliárd dollárra, nettó profitja pedig 70 százalékkal, 1,7 milliárd dollárra nőtt- 2028-ban készül a tőzsdére, hogy hol az még nem dőlt el. A legesélyesebbek a Nasdaq és a londoni tőzsde. 

Mexikó valamivel kevesebb mint egy éve adott zöld jelzést a Revolutnak. A társaság 2026 márciusában megszerezte a brit banki engedélyt, miután eredetileg még 2021-ben nyújtotta be a kérelmet. Ezt követően 

  • Ausztrália júliusban, 
  • Franciaország pedig augusztusban adott banki engedélyt a vállalatnak. 

Szeptemberben pedig feltételes jóváhagyást kapott ahhoz is, hogy országos bankként működhessen az Egyesült Államokban. A társaságnak persze még további hatósági jóváhagyásokat kell megszereznie az FDIC-től, vagyis a betétbiztosításért felelős szövetségi hatóságtól, valamint a Federal Reserve-től. 

A Revolut ennek ellenére továbbra is 2027-es amerikai banknyitással számol.

 Ha minden engedélyt sikerül megszerezni, a vállalat közvetlenül kínálhat majd banki termékeket az amerikai ügyfeleknek.

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