A Nyugat is egyetért vele: új adut húzhat elő ingujjából Putyin, a csillagos égig drágulhat ez a fém – az oroszok földjében ebből 80 millió tonna lapul

„A réz az új arany” – posztolta ki Kirill Dmitrijev az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője, valamint a külföldi országokkal folytatott befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különleges elnöki megbízott az X-en, miután kedden este a réz ára a Comex New York-i fémipari tőzsdén elérte a fontonkénti 69,03 dollárt (tonnánként 14 635 dollárt), ami új történelmi csúcsot jelent.

A réz ralijáról áradozott Kirill Dimitrijev, a Kreml gazdasági mindenese / Fotó: AFP

Kapóra jön Putyinéknak a réz drágulása

Az orosz gazdaságpolitikus hozzátette, hogy az áremelkedést a gyenge kínálat és az Egyesült Államokba exportált finomított fémekre kivetett magas vámok okozzák.

Dimitrijev persze nem véletlenül tette meg megjegyzését, hiszen a réz világpiaci drágulása alapvetően pozitív hatással van Oroszország exportbevételeire.

Oroszország ugyanis a világ egyik meghatározó réztermelője és -exportőre óriásvállalatai, a Norilsk Nickel vagy az Udokan Copper révén, így a zöld átmenet, az elektromos járművek és az AI adatközpontok által hajtott tartós rézhiány is segíti a gazdaságát.

A réz ára valóban történelmi magasságokba emelkedett, a határidős jegyzések fontonként 6,70–6,80 dollár (illetve tonnánként 12 000–14 500 dollár feletti) szintek közelében mozognak.

A vörös fém árfolyama az elmúlt egy évben több mint 40 százalékkal emelkedett, ami az utóbbi évtizedek egyik legjelentősebb árupiaci ralija.

A drágulás mögött strukturális kínálati hiány, geopolitikai tényezők és a technológiai szektor robbanásszerű átalakulása áll.

Csökkent a globális rézkitermelés

A világ bányászati termelése egyrészt ugyanis csökkent. A legnagyobb kitermelőknél - például Chile és Zambia - jelentős visszaesések tapasztalhatók.

A chilei óriásbányák - mint az Escondida vagy az El Teniente - például elöregedő berendezésekkel és egyre gyengébb ércminőséggel küzdenek, vagyis sokkal több kőzetet kell megmozgatniuk ugyanannyi tiszta réz kinyeréséhez. Ezt tetézték a korábbi bányabalesetek és tervezettnél hosszabb karbantartási leállások is.

Fotó: AFP

Hiányoznak az új projektek is, egy új rézbánya engedélyeztetése és megnyitása akár 10-15 évig is eltarthat, a szektorban pedig az elmúlt évtizedben strukturális alulberuházás volt tapasztalható.