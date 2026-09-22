A mélybe rántották a Richtert, zuhan az OTP és a Mol is

Vegyesen teljesítettek kedd délután a globális tőzsdék az Atlanti-óceán mindkét partján, az Egyesült Államokban a Nasdaq volt az üde folt 0,3-0,4 százalékos emelkedéssel nem sokkal a magyar tőzsdezárás előtt, míg a vén kontinensen a DAX és még inkább a francia CAC 40 tartotta a zászlót a magasba. A trend azonban lefelé mutatott, miközben az olajárak is felfelé araszoltak a délelőtti áresés után.

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A meghatározó tőzsdéket a mesterségesintelligencia-szektor újbóli fellendülése, a közel-keleti geopolitikai feszültségek enyhülése miatti olajáresés, majd a kisebb trendforduló, valamint a jegybankok szigorú kamatpolitikája mozgatta.

A piacokon erős kettősség volt megfigyelhető: miközben a technológiai óriások rekordközelbe húzták a főbb indexeket, a hagyományos szektorok a magas kamatkörnyezet nyomása alatt álltak.

A magyar tőzsdén - MI-cégek híján - az utóbbi hatás érvényesült, megspékelve a jegybank bejelentéseivel, melyek a szigorúbb monetáris politika felé mutatnak.