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A mélybe rántották a Richtert, zuhan az OTP és a Mol is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagyot esett a BUX kedden. A blue chipek közül a legnagyobb pofont a Richter kapta, és a Magyar Telekom úszta meg a napot a legkisebb veszteséggel.
Murányi Ernő
2026.09.22, 17:17
Frissítve: 2026.09.22, 17:26

Vegyesen teljesítettek kedd délután a globális tőzsdék az Atlanti-óceán mindkét partján, az Egyesült Államokban a Nasdaq volt az üde folt 0,3-0,4 százalékos emelkedéssel nem sokkal a magyar tőzsdezárás előtt, míg a vén kontinensen a DAX és még inkább a francia CAC 40 tartotta a zászlót a magasba. A trend azonban lefelé mutatott, miközben az olajárak is felfelé araszoltak a délelőtti áresés után.

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A mélybe rántották a Richtert, zuhan az OTP és a Mol is / Fotó: tete_escape / Shutterstock

A meghatározó tőzsdéket a mesterségesintelligencia-szektor újbóli fellendülése, a közel-keleti geopolitikai feszültségek enyhülése miatti olajáresés, majd a kisebb trendforduló, valamint a jegybankok szigorú kamatpolitikája mozgatta. 

A piacokon erős kettősség volt megfigyelhető: miközben a technológiai óriások rekordközelbe húzták a főbb indexeket, a hagyományos szektorok a magas kamatkörnyezet nyomása alatt álltak.

A magyar tőzsdén - MI-cégek híján - az utóbbi hatás érvényesült, megspékelve a jegybank bejelentéseivel, melyek a szigorúbb monetáris politika felé mutatnak.

A pesti börze vezető indexe, a BUX 1,1 százalékkal csökkent, 151 343 pontra.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 26,4 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP 0,8 százalékkal, 45 850 forintra esett. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 850 HUF 0 / -0,84 %
Forgalom: 18 242 792 150 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa 1,3 százalékkal gyengült, 5 110 forintra. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 110 HUF 0 / -1,26 %
Forgalom: 4 270 400 090 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter volt a nagy vesztes kedden, a záróára 2,3 százalékkal, 12 600 forintra zuhant.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 600 HUF 0 / -2,33 %
Forgalom: 2 675 316 770 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom viszont talán egy mai céláremelés hatására csupán 0,2 százalékkal került lejjebb, és 2 548 forinton búcsúzott a kereskedéstől. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 548 HUF 0 / -0,23 %
Forgalom: 956 461 888 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A magyar deviza is veszített erejéből a hét második kereskedési napján. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 362,45 forintra emelkedett a bankközi devizapiacon, holott az MNB bejelentései kedvezőek a magyar devizára nézve, s 15 óra után volt is egy kisebb forinterősödés. 

 

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